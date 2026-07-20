Чип в мозге сделал невозможное: парализованный мужчина из США научился жить заново

48-летний Кит Томас, парализованный ниже шеи после несчастного случая при погружении шесть лет назад, снова может чувствовать прикосновения и захватывать предметы. Это стало возможным благодаря экспериментальному мозговому имплантату, результаты работы которого опубликовали в журнале Nature Medicine 16 июля.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мозг человека

Система, разработанная специалистами Feinstein Institutes for Medical Research, работает как обходной путь для поврежденного спинного мозга. Имплантированные в моторную кору головного мозга электроды считывают сигналы, которые затем декодируются компьютером и преобразуются в команды для движения и ощущения.

Кит Томас получил устройство в 2022 году. После нескольких месяцев тренировок он научился управлять системой, что позволило ему самостоятельно поднимать предметы и пить из чашки.

Эффект нейропластичности

Особенность данного случая заключается в том, что Томас сохранил способность чувствовать и хватать предметы даже спустя несколько месяцев после того, как систему полностью отключили. По мнению соавтора исследования, нейробиолога Чада Бутона, это указывает на то, что мозг адаптировался и перестроил свои связи, что делает полученные результаты постоянными.

Невролог из Медицинской школы Вашингтонского университета Эрик Лёйтхардт, не принимавший участия в эксперименте, назвал этот результат важным этапом в развитии нейропротезирования. Он отметил, что случай подтверждает способность мозга находить новые способы управления движениями при тяжелом параличе.

Параметр Детали Технология Интерфейс "мозг-компьютер" (имплантат в моторную кору) Результат Восстановление тактильных ощущений и мелкой моторики рук Ключевое открытие Сохранение функций после отключения устройства