Чип в мозге сделал невозможное: парализованный мужчина из США научился жить заново

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Здоровье

48-летний Кит Томас, парализованный ниже шеи после несчастного случая при погружении шесть лет назад, снова может чувствовать прикосновения и захватывать предметы. Это стало возможным благодаря экспериментальному мозговому имплантату, результаты работы которого опубликовали в журнале Nature Medicine 16 июля.

Мозг человека
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мозг человека

Система, разработанная специалистами Feinstein Institutes for Medical Research, работает как обходной путь для поврежденного спинного мозга. Имплантированные в моторную кору головного мозга электроды считывают сигналы, которые затем декодируются компьютером и преобразуются в команды для движения и ощущения.

Кит Томас получил устройство в 2022 году. После нескольких месяцев тренировок он научился управлять системой, что позволило ему самостоятельно поднимать предметы и пить из чашки.

Эффект нейропластичности

Особенность данного случая заключается в том, что Томас сохранил способность чувствовать и хватать предметы даже спустя несколько месяцев после того, как систему полностью отключили. По мнению соавтора исследования, нейробиолога Чада Бутона, это указывает на то, что мозг адаптировался и перестроил свои связи, что делает полученные результаты постоянными.

Невролог из Медицинской школы Вашингтонского университета Эрик Лёйтхардт, не принимавший участия в эксперименте, назвал этот результат важным этапом в развитии нейропротезирования. Он отметил, что случай подтверждает способность мозга находить новые способы управления движениями при тяжелом параличе.

Параметр Детали
Технология Интерфейс "мозг-компьютер" (имплантат в моторную кору)
Результат Восстановление тактильных ощущений и мелкой моторики рук
Ключевое открытие Сохранение функций после отключения устройства
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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