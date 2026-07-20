Опасные игры с кодом жизни: запуск программы модификации внутри организма изменит правила медицины

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Здоровье

Клеточная и генная терапия вступает в фазу масштабных перемен. На конференции BIO Asia-Taiwan 2026 эксперты объявили о начале "второй революции" CAR-T, где главной движущей силой становятся технологии in vivo — создание терапевтических клеток непосредственно внутри организма пациента. Этот метод обещает решить главные проблемы нынешнего поколения терапии: сложность производства, высокую стоимость и ограниченную долговечность эффекта.

Рак
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Вирусы против наночастиц: битва технологий

Основная дискуссия развернулась вокруг способов доставки генетического материала. Традиционно в CAR-T терапии используются вирусные векторы (преимущественно лентивирусы). Они обеспечивают высокую эффективность внедрения гена и его встраивание в геном, что гарантирует длительную работу модифицированных клеток. Однако у этого метода есть и слабые стороны: риск патологических изменений в геноме (инсерционный мутагенез) и возможные иммунные реакции организма на сам вирус.

В качестве альтернативы ученые рассматривают невирусные методы доставки, такие как липидные наночастицы (LNP) и электропорация. Эти технологии позволяют временно активировать нужные гены без их постоянного встраивания в ДНК. Такой подход снижает риск долгосрочных побочных эффектов и дает медикам возможность более точно контролировать интенсивность терапии.

Метод доставки Преимущества Риски
Вирусные векторы Высокая стабильность, пожизненная экспрессия гена Иммунный ответ, риск нежелательных мутаций
Липидные наночастицы Низкая токсичность, точность управления генами Краткосрочный эффект, меньшая эффективность доставки

"Переход к технологии in vivo — это не просто смена инструмента, а попытка сделать лечение доступным. Если мы научимся программировать Т-клетки прямо в крови пациента, исчезнет необходимость в сложнейшем лабораторном этапе, который сегодня занимает недели и стоит сотни тысяч долларов", — объяснил врач-онколог Владимир Капустин.

Новые платформы и выход за пределы онкологии

На конференции были представлены первые результаты работы новых платформ. В частности, Arce Therapeutics продемонстрировала платформу DashCAR. Система использует липидные наночастицы для доставки конструкций CAR напрямую в лимфоциты внутри организма. Цель разработчиков — сохранить терапевтическую силу классической CAR-T терапии, но избавиться от необходимости редактировать клетки вне тела пациента.

Важным вектором развития стало применение методики за пределами раковых заболеваний. Исследователи полагают, что in vivo CAR-T может быть эффективно использована для лечения тяжелых аутоиммунных патологий и некоторых хронических инфекций. Масштабируемость технологии позволит лечить не единицы пациентов в экспериментальных клиниках, а тысячи людей в обычных стационарах.

Главные препятствия для внедрения

Несмотря на оптимизм ученых, технология сталкивается с рядом барьеров. Эффективность невирусных систем доставки пока уступает вирусным векторам: не всегда удается доставить ген в достаточное количество клеток. Регуляторные органы также только начинают вырабатывать правила для одобрения методов, предполагающих изменение генетического кода непосредственно в теле человека.

Кроме того, производство высокочистых липидных наночастиц остается дорогостоящим процессом, а клинические испытания требуют сложного мониторинга состояния пациентов на протяжении многих лет. Вероятно, в ближайшее десятилетие медицина придет к гибридному подходу, сочетающему надежность вирусных систем и безопасность нанотехнологий.

Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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