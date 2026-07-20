Организм буквально выталкивает металл: новый слой защиты изменил сценарий распада имплантатов

Представьте, что вам починили сломанную ногу крутым магниевым болтом. Круто? Да, но есть нюанс: магний в теле тает со скоростью мороженого на асфальте. Вместо того чтобы тихо исчезнуть, когда кость срастется, он начинает "кипеть", выделяя водород. В итоге под кожей надуваются газовые пузыри, а сама железка разваливается раньше времени. Физика процесса проста: магний слишком активен для нашей соленой внутренней среды. Но ученые НИТУ МИСИС вместе с коллегами из РУМ и РАН придумали, как "укротить" этот металл.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рентген с 3D-имплантатом

Броня для временного жильца

Магний — идеальный кандидат для медицины. Он прочный, легкий и, в отличие от титана, умеет растворяться. Не нужно делать вторую операцию, чтобы вытащить штифт. Но без защиты он корродирует слишком агрессивно. Чтобы замедлить этот процесс, исследователи решили "одеть" сплав в защитную рубашку. Если вы понимаете, как работает антикор на авто, то здесь логика та же, только вместо мастики — плазменная электролитическая обработка.

"Коррозия в биологической среде — это не просто ржавчина, а химическая атака. Если мы не контролируем скорость растворения, имплантат превратится в труху до того, как кость возьмет на себя нагрузку", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Фтор выходит в лидеры

Экспериментаторы сравнили два типа брони: обычное оксидное покрытие и слой с фтором. Оказалось, что оксиды — это решето. Фторсодержащий слой ложится плотнее, закрывая поры, через которые соленая вода (наша кровь и плазма) пробирается к чистому металлу. Это как заменить дырявый забор на монолитную стену. Фторидный слой просто не дает агрессивным ионам хлора грызть магний.

Параметр сравнения Фторсодержащее покрытие Объем выделяемого газа В 10 раз меньше нормы Структура слоя Плотная, с минимальным количеством пор

Испытания in vivo (на живых организмах) и компьютерная томография подтвердили: голый магний обрастает газовыми карманами за считанные дни. Это затягивает восстановление тканей и создает лишнее давление. Фтор решил проблему радикально. Когда металл защищен, он взаимодействует с организмом предсказуемо. Это позволяет использовать новые биоразлагаемые сплавы в сложной ортопедии.

Газовый вопрос закрыт

Сравнение показало десятикратную разницу в объеме газа. Пока обычный металл "пучил" биологические ткани, фторированный имплантат вел себя тихо. Это открывает дорогу к персонализированным материалам, чье поведение в организме можно просчитать наперед. Технология готова к клиническим этапам, что в перспективе избавит тысячи людей от повторных визитов к хирургу для удаления старых металлических конструкций.

"Любая шероховатость или микропора на имплантате — это очаг будущей коррозии. Плотное фторсодержащее покрытие минимизирует риски механического разрушения кости", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы о магниевых имплантатах

Почему магний разрушается так быстро?

Магний — активный металл. В контакте с водой и солями организма он вступает в быструю электрохимическую реакцию, распадаясь и выделяя водород.

Зачем вообще использовать магний, если он корродирует?

Он биорезорбируем. Это значит, что имплантат постепенно замещается собственной костной тканью пациента, исключая необходимость повторной операции по его извлечению.

Безопасен ли фтор в таких покрытиях?

Да, фторидный слой химически стабилен и находится в имплантате в минимальных количествах. Он не токсичен и эффективно сдерживает агрессию среды.

Когда технологию начнут применять в больницах?

После завершения цикла клинических испытаний. Ученые уже подтвердили эффективность метода на лабораторном этапе и в тестах in vivo.

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