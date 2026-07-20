Мозг буквально сжимается: пассивный отдых перед экраном приведет к необратимым потерям

Анализ данных о образе жизни 1712 человек выявил связь между пассивным времяпрепровождением перед телевизором и деградацией структур головного мозга. Исследование показало, что частый просмотр ТВ ассоциируется с уменьшением объема коры и повреждением белого вещества, в то время как сидячая работа с когнитивной нагрузкой не оказывает аналогичного негативного влияния. Исследование показывает, что вред приносит не сам факт отсутствия движения, а сочетание физической пассивности с низким уровнем интеллектуальной активности.

Фото: unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License Пульт от телевизора

Методика и выборка

Исследование провели ученые из Университета Южной Калифорнии под руководством Натана Фетера. В работе приняли участие 1712 здоровых добровольцев среднего и пожилого возраста. Средний возраст участников на старте составлял 53 года, а на момент завершения сбора данных — 76 лет. Общий период наблюдения за группой составил почти 24 года.

Для оценки образа жизни использовали опросник физической активности Беке. Участники самостоятельно оценивали частоту просмотра телевизора (от "никогда" до "очень часто") и время, проводимое в сидячем положении на рабочем месте (от "никогда" до "всегда"). Эти данные затем сопоставили с результатами магнитно-резонансной томографии (МРТ) мозга.

Что показала томография

У людей, которые очень часто смотрели телевизор, зафиксировали два основных негативных изменения. Во-первых, уменьшился объем лобной и затылочной долей, а также гиппокампа и парагиппокампальной извилины — зон, которые первыми поражаются при развитии деменции.

Во-вторых, увеличился объем гиперинтенсивного белого вещества. В контексте МРТ это свидетельствует о цереброваскулярных поражениях: из-за нарушения микроциркуляции крови происходит демиелинизация (разрушение защитной оболочки нервных волокон) и потеря аксонов. Проще говоря, ткани мозга подвергаются структурному износу.

Тип активности Влияние на структуры мозга Частый просмотр ТВ Снижение объема коры, повреждение белого вещества Сидячая работа (ПК и т. д.) Сохранение объема лобных и теменных долей

Данные показывают, что негативный эффект от телевизора сохраняется даже после корректировки результатов с учетом общего уровня физической активности участников.

Почему работа за столом безопаснее ТВ

Авторы обнаружили важный парадокс: люди, которые "всегда" сидели на работе (например, за компьютером), имели значительно меньший объем поврежденного белого вещества и больший объем лобных, теменных и затылочных долей по сравнению с теми, кто сидел редко или никогда.

Исследователи объясняют это разницей в когнитивной нагрузке. Работа за столом обычно предполагает активную интеллектуальную деятельность, которая поддерживает нейронные связи. Просмотр телевизора же является пассивным процессом. Таким образом, мозг страдает не от отсутствия движения тела, а от отсутствия ментальной стимуляции в сочетании с гиподинамией.

"Разница между сидячей работой и просмотром ТВ заключается в уровне вовлеченности коры головного мозга. Активная когнитивная нагрузка может выступать своего рода защитным механизмом, замедляя структурную деградацию тканей, в то время как пассивное потребление контента оставляет мозг уязвимым перед цереброваскулярными изменениями", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Границы исследования

Несмотря на длительный период наблюдения, работа имеет ряд ограничений. Данные о частоте просмотра ТВ и работе были собраны с помощью самооценки (опросников), что может вносить субъективную погрешность. Кроме того, исследование выявило статистическую связь, но не доказывает прямую причинно-следственную зависимость: нельзя однозначно утверждать, что именно телевизор вызвал изменения, а не какие-то иные сопутствующие факторы образа жизни людей, склонных к пассивному отдыху.

Гендерный анализ показал, что мужчины более подвержены потере объема коры и подкорки в зонах, отвечающих за эмоции и когнитивные функции, при частом просмотре ТВ, в то время как повреждение белого вещества наблюдалось у обоих полов.

Результаты работы, опубликованные в журнале Alzheimer's & Demencia, подтверждают, что для профилактики деменции в пожилом возрасте важно не просто "меньше сидеть", а заменять пассивное времяпрепровождение активной интеллектуальной деятельностью.