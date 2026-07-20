Кофе снова оправдали, но с оговоркой: фильтрованную чашку сравнили с энергетическим шотом

Американская кардиологическая ассоциация опубликовала в журнале Circulation аналитический обзор влияния кофеина на сердечно-сосудистую систему. Эксперты разделили привычку пить кофе и употребление высококонцентрированных стимуляторов. Исследование ставит точку в спорах о "полезности" чашки кофе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кофе

Безопасный порог кофеина

Для среднестатистического здорового взрослого норма составляет до 400 мг кофеина в сутки. Это эквивалент 3-5 чашек черного кофе объемом 240 мл. Ассоциация подтверждает: потребление в рамках этой дозировки ассоциировано со снижением риска развития сахарного диабета второго типа и сердечной недостаточности. Условие одно — отсутствие "улучшайзеров" в виде сахара, сливок или сиропов. Добавки меняют метаболический отклик организма, нивелируя пользу продукта.

"Мы часто забываем, что кофеин — это стимулятор ЦНС, а не просто вкусный напиток. Его влияние на метаболизм строго индивидуально и зависит от скорости расщепления молекул ферментами печени", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Источник кофеина Характеристики воздействия Натуральный кофе (фильтр) Умеренная стимуляция, отсутствие кафестола Энергетические шоты Резкий скачок АД, аритмический риск

Опасность энергетических шотов

Энергетические шоты — продукт повышенной опасности. В 30 мл такой жидкости содержится 40-69 мг кофеина. Концентрация превышает показатели обычного кофе в разы. Молодой, здоровый организм реагирует на такой объём симпатоадреналовым кризом: резко растет давление, возникает аритмия.

"Энергетики — это легализованная агрессия по отношению к собственной сердечно-сосудистой системе. Никакой системности в их приёме нет, только пиковая нагрузка", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Влияние метода приготовления на холестерин

Способ заваривания кофе определяет состав липидов, поступающих в кровь. Нефильтрованные виды (эспрессо, кофе по-турецки, френч-пресс) содержат кафестол — дитерпен, повышающий уровень холестерина. В фильтрованном кофе и растворимых аналогах кафестол практически отсутствует из-за особенностей технологий обработки.

"Не стоит демонизировать кофе, как и преувеличивать пользу витаминов, которые люди часто пьют горстями без контроля. Разумная диета важнее любых стимуляторов", — заметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о кофе

Может ли кофе вызвать бессонницу?

Да, кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, препятствуя естественному засыпанию, если приём был менее чем за 6 часов до сна.

Почему от кофе дергается глаз?

Это признак избыточной стимуляции нервной системы или дефицита магния, вызванного диуретическим эффектом напитка.

Безопасен ли кофе при гипертонии?

При контролируемой гипертонии умеренные дозы допустимы, при нестабильных показателях давления — противопоказаны.

Нужно ли пить воду после кофе?

Желательно. Тонизирующий эффект сопровождается потерей воды, поэтому стакан чистой жидкости не помешает.

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