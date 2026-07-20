Кофе снова оправдали, но с оговоркой: фильтрованную чашку сравнили с энергетическим шотом

Американская кардиологическая ассоциация опубликовала в журнале Circulation аналитический обзор влияния кофеина на сердечно-сосудистую систему. Эксперты разделили привычку пить кофе и употребление высококонцентрированных стимуляторов. Исследование ставит точку в спорах о "полезности" чашки кофе.
Для среднестатистического здорового взрослого норма составляет до 400 мг кофеина в сутки. Это эквивалент 3-5 чашек черного кофе объемом 240 мл. Ассоциация подтверждает: потребление в рамках этой дозировки ассоциировано со снижением риска развития сахарного диабета второго типа и сердечной недостаточности. Условие одно — отсутствие "улучшайзеров" в виде сахара, сливок или сиропов. Добавки меняют метаболический отклик организма, нивелируя пользу продукта.
"Мы часто забываем, что кофеин — это стимулятор ЦНС, а не просто вкусный напиток. Его влияние на метаболизм строго индивидуально и зависит от скорости расщепления молекул ферментами печени", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
|Источник кофеина
|Характеристики воздействия
|Натуральный кофе (фильтр)
|Умеренная стимуляция, отсутствие кафестола
|Энергетические шоты
|Резкий скачок АД, аритмический риск
Энергетические шоты — продукт повышенной опасности. В 30 мл такой жидкости содержится 40-69 мг кофеина. Концентрация превышает показатели обычного кофе в разы. Молодой, здоровый организм реагирует на такой объём симпатоадреналовым кризом: резко растет давление, возникает аритмия.
"Энергетики — это легализованная агрессия по отношению к собственной сердечно-сосудистой системе. Никакой системности в их приёме нет, только пиковая нагрузка", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Способ заваривания кофе определяет состав липидов, поступающих в кровь. Нефильтрованные виды (эспрессо, кофе по-турецки, френч-пресс) содержат кафестол — дитерпен, повышающий уровень холестерина. В фильтрованном кофе и растворимых аналогах кафестол практически отсутствует из-за особенностей технологий обработки.
"Не стоит демонизировать кофе, как и преувеличивать пользу витаминов, которые люди часто пьют горстями без контроля. Разумная диета важнее любых стимуляторов", — заметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Да, кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, препятствуя естественному засыпанию, если приём был менее чем за 6 часов до сна.
Это признак избыточной стимуляции нервной системы или дефицита магния, вызванного диуретическим эффектом напитка.
При контролируемой гипертонии умеренные дозы допустимы, при нестабильных показателях давления — противопоказаны.
Желательно. Тонизирующий эффект сопровождается потерей воды, поэтому стакан чистой жидкости не помешает.
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