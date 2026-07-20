Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Деревья вырубили в одночасье: стройка в Сыктывкаре привела к жёстким претензиям минздрава
Больше не нужно ждать из Китая: локализация в Шушарах вынудила конкурентов пересмотреть свои прайсы
Цифровой рубль хотят все: более 40 банков вместо 21 заявили о готовности к новой валюте
Хвойный аромат в тарелке: сочетание ягод и дичи изменило представление о мясных соусах
В Балтике стало слишком опасно? Швеция пересмотрела сроки запуска своих спутников
Затишье закончилось внезапно: массированная волна беспилотников столкнулась с жёстким ответом ПВО
Эйнштейн зря называл это ошибкой: спустя десятилетия расчёты перевернули космологию
Обычные ватрушки больше не получатся: пару действий изменили привычное представление о выпечке
Город буквально встанет на сутки: визит группы "Ленинград" в Псков парализовал привычный трафик

Кофе снова оправдали, но с оговоркой: фильтрованную чашку сравнили с энергетическим шотом

Здоровье

Американская кардиологическая ассоциация опубликовала в журнале Circulation аналитический обзор влияния кофеина на сердечно-сосудистую систему. Эксперты разделили привычку пить кофе и употребление высококонцентрированных стимуляторов. Исследование ставит точку в спорах о "полезности" чашки кофе.

Кофе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кофе

Безопасный порог кофеина

Для среднестатистического здорового взрослого норма составляет до 400 мг кофеина в сутки. Это эквивалент 3-5 чашек черного кофе объемом 240 мл. Ассоциация подтверждает: потребление в рамках этой дозировки ассоциировано со снижением риска развития сахарного диабета второго типа и сердечной недостаточности. Условие одно — отсутствие "улучшайзеров" в виде сахара, сливок или сиропов. Добавки меняют метаболический отклик организма, нивелируя пользу продукта.

"Мы часто забываем, что кофеин — это стимулятор ЦНС, а не просто вкусный напиток. Его влияние на метаболизм строго индивидуально и зависит от скорости расщепления молекул ферментами печени", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Источник кофеина Характеристики воздействия
Натуральный кофе (фильтр) Умеренная стимуляция, отсутствие кафестола
Энергетические шоты Резкий скачок АД, аритмический риск

Опасность энергетических шотов

Энергетические шоты — продукт повышенной опасности. В 30 мл такой жидкости содержится 40-69 мг кофеина. Концентрация превышает показатели обычного кофе в разы. Молодой, здоровый организм реагирует на такой объём симпатоадреналовым кризом: резко растет давление, возникает аритмия.

"Энергетики — это легализованная агрессия по отношению к собственной сердечно-сосудистой системе. Никакой системности в их приёме нет, только пиковая нагрузка", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Влияние метода приготовления на холестерин

Способ заваривания кофе определяет состав липидов, поступающих в кровь. Нефильтрованные виды (эспрессо, кофе по-турецки, френч-пресс) содержат кафестол — дитерпен, повышающий уровень холестерина. В фильтрованном кофе и растворимых аналогах кафестол практически отсутствует из-за особенностей технологий обработки.

"Не стоит демонизировать кофе, как и преувеличивать пользу витаминов, которые люди часто пьют горстями без контроля. Разумная диета важнее любых стимуляторов", — заметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о кофе

Может ли кофе вызвать бессонницу?

Да, кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, препятствуя естественному засыпанию, если приём был менее чем за 6 часов до сна.

Почему от кофе дергается глаз?

Это признак избыточной стимуляции нервной системы или дефицита магния, вызванного диуретическим эффектом напитка.

Безопасен ли кофе при гипертонии?

При контролируемой гипертонии умеренные дозы допустимы, при нестабильных показателях давления — противопоказаны.

Нужно ли пить воду после кофе?

Желательно. Тонизирующий эффект сопровождается потерей воды, поэтому стакан чистой жидкости не помешает.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-кардиолог Валерий Климов, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Наука и техника
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Еда и рецепты
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Еда и рецепты
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Популярное
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди

В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.

Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
В Балтике стало слишком опасно? Швеция пересмотрела сроки запуска своих спутников
Затишье закончилось внезапно: массированная волна беспилотников столкнулась с жёстким ответом ПВО
Эйнштейн зря называл это ошибкой: спустя десятилетия расчёты перевернули космологию
Обычные ватрушки больше не получатся: пару действий изменили привычное представление о выпечке
Город буквально встанет на сутки: визит группы "Ленинград" в Псков парализовал привычный трафик
Мозг буквально сжимается: пассивный отдых перед экраном приведет к необратимым потерям
Дети больше не будут страдать: новое оснащение в Феодосии минимизировало риски в операционных
Кофе снова оправдали, но с оговоркой: фильтрованную чашку сравнили с энергетическим шотом
Плацкарт внезапно исчез из состава: переезды в Крым перейдут на новый формат работы
Собаки в кровати, дочь в своей: Ольга Орлова объяснила неожиданный расклад в спальне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.