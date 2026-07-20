Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошелек почувствует неладное: выбор августа для летних поездок обернется финансовыми потерями
Деньги Москвы сработали: жители села Фрунзе в Крыму получили доступ к жизненно важному ресурсу
Простор остался в прошлом: московские новостройки бизнес-класса лишились четверти площади
Пустые стены в центре Петербурга: обвал спроса перекроил расстановку сил между бизнесом и владельцами
Невероятно, но факт: массовые заземления Airbus A220 привели к неожиданному финалу
Полотно просто перестало держать: реконструкция трассы Орск — Башкортостан определит темпы трафика
Тонкая талия начинается не с пресса: одно упражнение одновременно нагружает всё тело
Бизнес пошел под откос: дефицит топлива в регионах заставил владельцев АЗС массово сбрасывать активы
Самый обсуждаемый японский внедорожник наконец добрался до России: его главный секрет скрыт под капотом

Хрупкое здоровье под защитой: ведомство утвердило спасительную схему для тысяч россиян

Здоровье

Министерство труда и социальной защиты России подготовило изменения в правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР). Новые нормы расширяют возможности использования урологических катетеров, позволяя комбинировать разные типы изделий для защиты почек и мочевыводящих путей от тяжелых осложнений.

Катетер
Фото: commons.wikimedia.org by Werneuchen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Катетер

Кому разрешат комбинировать катетеры

Главное нововведение касается одновременного назначения катетеров длительного пользования и средств для периодической самокатетеризации (лубрицированных трубок или готовых наборов с мочеприемником). Раньше получить по госпрограмме оба типа изделий одновременно было затруднительно из-за строгого разделения показаний.

Согласно проекту приказа, совмещать эти средства реабилитации можно будет не более одного раза в сутки. Для этого потребуется официальное заключение врача при наличии специфических медицинских проблем: сниженного объема мочевого пузыря, высокого давления внутри органа, риска заброса мочи в почки (рефлюкса), ночного избыточного мочеиспускания или частых обострений пиелонефрита.

"Комбинированный подход позволяет гибко управлять дренажной функцией. Это критически важно для пациентов с риском инфекционных осложнений. Если один метод не справляется с поддержанием безопасного давления в мочевом пузыре, врач получает законное право дополнить схему реабилитации вторым типом изделия", — объяснил врач общей практики Елена Морозова.

Пересмотр сроков эксплуатации

Минтруд также уточняет минимальные сроки использования ТСР. Регламентация времени эксплуатации необходима для планирования закупок и своевременной выдачи расходных материалов. Изменения выглядят следующим образом:

Тип изделия Стандартный срок При совместном назначении
Катетер длительного пользования Не менее недели От 24 часов
Постоянный уретральный катетер Не менее месяца От 24 часов

Сокращение срока до одних суток при комбинированной терапии дает врачу возможность оперативно менять тактику лечения, если состояние пациента нестабильно или требует частой смены дренажа из-за воспалительных процессов.

Маркировка и защита от фальсификата

Параллельно с медицинскими регламентами государство усиливает контроль за оборотом одноразовых средств реабилитации. С февраля 2026 года вводится обязательная маркировка для уростомных мешков и наборов для самокатетеризации. Это позволит отслеживать путь каждого изделия от завода до пациента.

Для производителей предусмотрены упрощенные правила: код маркировки можно наносить не на само изделие, что технически сложно для стерильных трубок, а на этикетку или потребительскую упаковку. Эта мера призвана исключить попадание в систему обеспечения инвалидов контрафактной продукции, которая часто становится причиной тяжелых восходящих инфекций.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач общей практики, специалист по семейной медицине Елена Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Черное море радикально изменило облик: спутники NASA зафиксировали аномальную трансформацию вод
Наука и техника
Черное море радикально изменило облик: спутники NASA зафиксировали аномальную трансформацию вод
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Еда и рецепты
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Популярное
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба

Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.

После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Последние материалы
Китайские корни в российской обертке: дилерские центры заполнили машины в обход прямых поставок
Всё завязано на одной нити: перевозки УБЖД в Монголии привели к опасной зависимости экономики
Пятна на газоне больше не проблема: необычный состав выведет почву из глубокого кризиса
Жить по часам в разгар лета: Алушта переходит на жесткий режим подачи воды из-за дефицита
Свет появится в самых темных точках: реновация инфраструктуры Березовки определила новые стандарты
Рыбинск готовит сенсационный подарок к юбилею: восстановлена историческая справедливость в центре города
Летний хаос в квартире неизбежен: внедрение режима десанта заставит беспорядок капитулировать
Без кафеля, без плесени, без демонтажа: санузел станет неузнаваемым за считанные дни
Европа под ударом токсичных дождей: опасное наследство автопрома отравляет альпийский регион
Сезонный дефицит спровоцировал экстренный подвоз: запасы продовольствия в РФ потребовали пополнения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.