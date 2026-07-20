Хрупкое здоровье под защитой: ведомство утвердило спасительную схему для тысяч россиян

Министерство труда и социальной защиты России подготовило изменения в правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР). Новые нормы расширяют возможности использования урологических катетеров, позволяя комбинировать разные типы изделий для защиты почек и мочевыводящих путей от тяжелых осложнений.
Главное нововведение касается одновременного назначения катетеров длительного пользования и средств для периодической самокатетеризации (лубрицированных трубок или готовых наборов с мочеприемником). Раньше получить по госпрограмме оба типа изделий одновременно было затруднительно из-за строгого разделения показаний.
Согласно проекту приказа, совмещать эти средства реабилитации можно будет не более одного раза в сутки. Для этого потребуется официальное заключение врача при наличии специфических медицинских проблем: сниженного объема мочевого пузыря, высокого давления внутри органа, риска заброса мочи в почки (рефлюкса), ночного избыточного мочеиспускания или частых обострений пиелонефрита.
"Комбинированный подход позволяет гибко управлять дренажной функцией. Это критически важно для пациентов с риском инфекционных осложнений. Если один метод не справляется с поддержанием безопасного давления в мочевом пузыре, врач получает законное право дополнить схему реабилитации вторым типом изделия", — объяснил врач общей практики Елена Морозова.
Минтруд также уточняет минимальные сроки использования ТСР. Регламентация времени эксплуатации необходима для планирования закупок и своевременной выдачи расходных материалов. Изменения выглядят следующим образом:
|Тип изделия
|Стандартный срок
|При совместном назначении
|Катетер длительного пользования
|Не менее недели
|От 24 часов
|Постоянный уретральный катетер
|Не менее месяца
|От 24 часов
Сокращение срока до одних суток при комбинированной терапии дает врачу возможность оперативно менять тактику лечения, если состояние пациента нестабильно или требует частой смены дренажа из-за воспалительных процессов.
Параллельно с медицинскими регламентами государство усиливает контроль за оборотом одноразовых средств реабилитации. С февраля 2026 года вводится обязательная маркировка для уростомных мешков и наборов для самокатетеризации. Это позволит отслеживать путь каждого изделия от завода до пациента.
Для производителей предусмотрены упрощенные правила: код маркировки можно наносить не на само изделие, что технически сложно для стерильных трубок, а на этикетку или потребительскую упаковку. Эта мера призвана исключить попадание в систему обеспечения инвалидов контрафактной продукции, которая часто становится причиной тяжелых восходящих инфекций.
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