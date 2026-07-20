Хрупкое здоровье под защитой: ведомство утвердило спасительную схему для тысяч россиян

Министерство труда и социальной защиты России подготовило изменения в правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР). Новые нормы расширяют возможности использования урологических катетеров, позволяя комбинировать разные типы изделий для защиты почек и мочевыводящих путей от тяжелых осложнений.

Фото: commons.wikimedia.org by Werneuchen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Катетер

Кому разрешат комбинировать катетеры

Главное нововведение касается одновременного назначения катетеров длительного пользования и средств для периодической самокатетеризации (лубрицированных трубок или готовых наборов с мочеприемником). Раньше получить по госпрограмме оба типа изделий одновременно было затруднительно из-за строгого разделения показаний.

Согласно проекту приказа, совмещать эти средства реабилитации можно будет не более одного раза в сутки. Для этого потребуется официальное заключение врача при наличии специфических медицинских проблем: сниженного объема мочевого пузыря, высокого давления внутри органа, риска заброса мочи в почки (рефлюкса), ночного избыточного мочеиспускания или частых обострений пиелонефрита.

"Комбинированный подход позволяет гибко управлять дренажной функцией. Это критически важно для пациентов с риском инфекционных осложнений. Если один метод не справляется с поддержанием безопасного давления в мочевом пузыре, врач получает законное право дополнить схему реабилитации вторым типом изделия", — объяснил врач общей практики Елена Морозова.

Пересмотр сроков эксплуатации

Минтруд также уточняет минимальные сроки использования ТСР. Регламентация времени эксплуатации необходима для планирования закупок и своевременной выдачи расходных материалов. Изменения выглядят следующим образом:

Тип изделия Стандартный срок При совместном назначении Катетер длительного пользования Не менее недели От 24 часов Постоянный уретральный катетер Не менее месяца От 24 часов

Сокращение срока до одних суток при комбинированной терапии дает врачу возможность оперативно менять тактику лечения, если состояние пациента нестабильно или требует частой смены дренажа из-за воспалительных процессов.

Маркировка и защита от фальсификата

Параллельно с медицинскими регламентами государство усиливает контроль за оборотом одноразовых средств реабилитации. С февраля 2026 года вводится обязательная маркировка для уростомных мешков и наборов для самокатетеризации. Это позволит отслеживать путь каждого изделия от завода до пациента.

Для производителей предусмотрены упрощенные правила: код маркировки можно наносить не на само изделие, что технически сложно для стерильных трубок, а на этикетку или потребительскую упаковку. Эта мера призвана исключить попадание в систему обеспечения инвалидов контрафактной продукции, которая часто становится причиной тяжелых восходящих инфекций.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач общей практики, специалист по семейной медицине врач общей практики, специалист по семейной медицине Елена Морозова