Хрупкие сосуды больше не приговор: привычное вечернее действие защитит сердце от внезапного сбоя

Стабильный режим сна может стать мощным инструментом профилактики сердечно-сосудистых катастроф. Американский кардиолог Дэвид Рохас сообщил, что привычка засыпать в одно и то же время снижает риск смерти от заболеваний сердца более чем на треть. В основе этого вывода лежат данные масштабного наблюдения за состоянием здоровья десятков тысяч человек.

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Механика биологических часов

По словам доктора Рохаса, фиксация времени отхода ко сну помогает организму настроить циркадные ритмы. Когда человек ложится спать по графику, его гормональная система и механизмы регуляции давления работают стабильнее. Отсутствие резких колебаний графика в течение недели уменьшает общую нагрузку на миокард и сосудистую стенку.

"Режим сна — это не просто отдых, а регулятор метаболических процессов. Постоянство времени засыпания помогает удерживать артериальное давление в физиологической норме и снижает уровень системного стресса, что критически важно для предотвращения гипертонии", — объяснил врач-кардиолог Валерий Климов.

Масштаб цифровых доказательств

Выводы медиков опираются на статистику проекта "Американская сердечно-сосудистая инициатива". В ходе исследования ученые отслеживали состояние здоровья более 100 тысяч человек в возрастной группе от 30 до 70 лет. У тех, кто строго соблюдал график сна, вероятность развития инфаркта или инсульта была существенно ниже по сравнению с пациентами, чей режим был хаотичным.

Параметр Показатель Снижение риска смерти от болезней сердца до 38% Объем выборки исследования > 100 000 человек Минимальная норма сна 7 часов

Почему одного времени засыпания недостаточно

Помимо режима, критическое значение имеет структура сна. Хронический недосып или частые пробуждения провоцируют рост маркеров воспаления в крови. Это ускоряет развитие атеросклероза — процесса формирования бляшек в сосудах. Доктор Рохас отмечает: если человек ложится вовремя, но спит менее 7 часов или страдает от апноэ (остановок дыхания во сне), защитный эффект режима нивелируется.

Для качественного восстановления сердца необходимо исключить факторы, возбуждающие нервную систему перед сном. Сюда относятся не только силовые тренировки, но и использование гаджетов, излучающих синий свет, который подавляет выработку мелатонина. Организм должен плавно переходить в режим покоя, чтобы замедление сердечного ритма происходило естественно.

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