Хрупкие артерии под ударом: привычная добавка к обеду неожиданно замедлила опасное окисление

Рацион питания напрямую влияет на состояние сосудов и риск развития атеросклероза. Кардиолог Татьяна Залетова перечислила группы продуктов, чья эффективность в защите сердца подтверждена медицинскими данными: от привычного лука до жирной рыбы и бобовых.
Обычный репчатый лук содержит два мощных соединения, влияющих на сердечно-сосудистую систему: кверцитин и аллицин. Кверцитин выступает в роли антиоксиданта, который замедляет окисление липопротеинов низкой плотности. Именно окисленный холестерин активнее всего участвует в формировании атеросклеротических бляшек на стенках сосудов.
Аллицин, в свою очередь, воздействует на тонус сосудов. Это соединение способствует расслаблению гладкой мускулатуры артерий, что помогает поддерживать артериальное давление в норме. Дополнительно аллицин влияет на реологические свойства крови, снижая агрегацию тромбоцитов и уменьшая вероятность образования тромбов.
"Лук и чеснок действительно содержат биологически активные вещества, способные косвенно влиять на сосудистый тонус и липидный профиль. Однако их стоит рассматривать только как часть общей диетической стратегии, а не как альтернативу гипотензивным препаратам или статинам при уже имеющихся заболеваниях", — объяснил врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.
Бобовые, овес и ячмень являются основными источниками бета-глюканов. Это растворимые пищевые волокна, которые работают в кишечнике как естественный сорбент: они связывают желчные кислоты и препятствуют избыточному всасыванию холестерина, поступающего с пищей.
Жирная морская рыба остается ключевым источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Эти кислоты необходимы для сохранения эластичности клеточных мембран кардиомиоцитов (клеток сердца) и подавления системных воспалительных процессов. В паре с рыбой рекомендуется использовать оливковое масло холодного отжима, богатое олеоканталом — веществом с выраженным противовоспалительным действием, защищающим внутреннюю выстилку сосудов (эндотелий).
В клинической практике наиболее обоснованными считаются две модели питания: средиземноморская и DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Последняя разработана специально для борьбы с гипертонией.
DASH-диета базируется на продуктах с высоким содержанием калия, магния и кальция при жестком ограничении поваренной соли.
В список рекомендованных источников входят:
|Продукт
|Механизм действия
|Лук, чеснок
|Снижение вязкости крови, антиоксидантная защита
|Овсянка, ячмень
|Выведение излишков холестерина через ЖКТ
|Жирная рыба
|Поддержка сократительной способности сердца
|Свекла, зелень
|Вазодилатация (расширение сосудов)
Нет. Хотя аллицин способствует расслаблению сосудов, его концентрации в пищевых дозах недостаточно для купирования гипертензии. Продукты — это профилактика, а не лечение острой стадии болезни.
Если в рационе присутствует жирная рыба 2-3 раза в неделю, здоровому человеку обычно достаточно естественного поступления кислот. Необходимость приема БАДов должен определять врач на основе анализов.
Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.
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