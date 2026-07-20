Хрупкие артерии под ударом: привычная добавка к обеду неожиданно замедлила опасное окисление

Рацион питания напрямую влияет на состояние сосудов и риск развития атеросклероза. Кардиолог Татьяна Залетова перечислила группы продуктов, чья эффективность в защите сердца подтверждена медицинскими данными: от привычного лука до жирной рыбы и бобовых.

Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Холестериновая бляшка

Лук против "плохого" холестерина

Обычный репчатый лук содержит два мощных соединения, влияющих на сердечно-сосудистую систему: кверцитин и аллицин. Кверцитин выступает в роли антиоксиданта, который замедляет окисление липопротеинов низкой плотности. Именно окисленный холестерин активнее всего участвует в формировании атеросклеротических бляшек на стенках сосудов.

Аллицин, в свою очередь, воздействует на тонус сосудов. Это соединение способствует расслаблению гладкой мускулатуры артерий, что помогает поддерживать артериальное давление в норме. Дополнительно аллицин влияет на реологические свойства крови, снижая агрегацию тромбоцитов и уменьшая вероятность образования тромбов.

"Лук и чеснок действительно содержат биологически активные вещества, способные косвенно влиять на сосудистый тонус и липидный профиль. Однако их стоит рассматривать только как часть общей диетической стратегии, а не как альтернативу гипотензивным препаратам или статинам при уже имеющихся заболеваниях", — объяснил врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

Клетчатка и омега-3 кислоты

Бобовые, овес и ячмень являются основными источниками бета-глюканов. Это растворимые пищевые волокна, которые работают в кишечнике как естественный сорбент: они связывают желчные кислоты и препятствуют избыточному всасыванию холестерина, поступающего с пищей.

Жирная морская рыба остается ключевым источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Эти кислоты необходимы для сохранения эластичности клеточных мембран кардиомиоцитов (клеток сердца) и подавления системных воспалительных процессов. В паре с рыбой рекомендуется использовать оливковое масло холодного отжима, богатое олеоканталом — веществом с выраженным противовоспалительным действием, защищающим внутреннюю выстилку сосудов (эндотелий).

Профессиональные диетические стратегии

В клинической практике наиболее обоснованными считаются две модели питания: средиземноморская и DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Последняя разработана специально для борьбы с гипертонией.

DASH-диета базируется на продуктах с высоким содержанием калия, магния и кальция при жестком ограничении поваренной соли.

В список рекомендованных источников входят:

бананы и курага;

печеный картофель (строго с кожурой);

шпинат и листовая зелень;

свекла (источник нитратов для расширения сосудов).

Продукт Механизм действия Лук, чеснок Снижение вязкости крови, антиоксидантная защита Овсянка, ячмень Выведение излишков холестерина через ЖКТ Жирная рыба Поддержка сократительной способности сердца Свекла, зелень Вазодилатация (расширение сосудов)

Ответы на популярные вопросы

Может ли один лук заменить лекарства от давления?

Нет. Хотя аллицин способствует расслаблению сосудов, его концентрации в пищевых дозах недостаточно для купирования гипертензии. Продукты — это профилактика, а не лечение острой стадии болезни.

Нужно ли принимать омега-3 в добавках, если я ем рыбу?

Если в рационе присутствует жирная рыба 2-3 раза в неделю, здоровому человеку обычно достаточно естественного поступления кислот. Необходимость приема БАДов должен определять врач на основе анализов.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов