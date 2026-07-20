Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасные маршруты уходят в прошлое: на Кубани определили судьбу разбитых дорог к школам
Машина умрет молча: одна скрытая ошибка в баке способна уничтожить двигатель
Западный продюсер не смог сдержать эмоций: фильм Никиты Михалкова определил его судьбу в кино
Детские деньги под жестким контролем: на Кубани резко изменилась динамика исполнения обязательств
Наконец-то сменили мотор: обновление Lada Niva Legend изменило расход и разгон
Опасная беспечность в Краснодаре: рейды спасателей по лесопаркам выявили пугающую статистику
Европа закрывает двери: странный парадокс с российским газом заставил Молдову платить дороже
Леса в огне превратились в золото: Испания внедрила систему, которая спасла бюджет отрасли
Деньги хлынут во Владивосток: масштаб сделок на ВЭФ перепишет экономику Дальнего Востока

Ваша спальня не виновата: эта ошибка в освещении рабочего места разрушает сон

Здоровье

Исследователи обнаружили прямую связь между интенсивностью дневного освещения и качеством сна у взрослых. Люди, которые проводят светлое время суток при ярком и стабильном освещении, имеют более здоровые циклы сна и бодрствования. Данные подтверждают, что свет выступает главным внешним сигналом для настройки биологических часов организма.

Девушка спит днем
Фото: Designed by Freepik by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит днем

Как свет управляет внутренними часами

Циркадные ритмы — это внутренние биологические процессы, которые регулируют сон, метаболизм и уровень гормонов. Основной центр управления этими ритмами находится в гипоталамусе и реагирует на сигналы, поступающие от сетчатки глаза. Когда человек получает достаточно яркого света днем, мозг четко фиксирует фазу активности. Это позволяет организму вовремя запустить выработку мелатонина с наступлением темноты.

Проблема современных городских жителей заключается в "световом голоде" днем и избыточном освещении вечером. Большую часть времени люди проводят в помещениях, где уровень освещенности в десятки раз ниже, чем на улице даже в пасмурную погоду. Такое несоответствие дезориентирует нервную систему, приводя к трудностям с засыпанием и дневной сонливости.

"Стабильный световой режим в дневные часы помогает синхронизировать работу всех систем организма. Если мозг не получает сигнала о том, что день наступил, фаза сна смещается, что негативно сказывается на когнитивных функциях и общем самочувствии", — объяснил врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын.

Насколько убедительны выводы исследователей

В ходе наблюдений ученые фиксировали уровень освещенности, которому подвергались добровольцы, и сопоставляли его с параметрами сна. Результаты показали, что важна не только общая доза света, но и его постоянство. Лица с наиболее стабильным графиком пребывания на свету демонстрировали более глубокий сон и меньше просыпались ночью.

Эти выводы носят наблюдательный характер, что указывает на статистическую связь, но не всегда на прямую причинно-следственную зависимость. Тем не менее, биологический механизм влияния синего спектра света на подавление мелатонина хорошо изучен в клинических условиях. Исследование подчеркивает, что дневной свет является бесплатным и доступным инструментом для коррекции режима без применения медикаментов.

Как наладить световой режим

Для поддержания здорового ритма недостаточно просто включить обычную люстру. Искусственное освещение в офисах часто не достигает нужной интенсивности для полноценной стимуляции циркадной системы.

Тип освещения Влияние на ритмы
Яркий утренний свет Сдвигает фазу сна на более раннее время, помогает проснуться
Стабильный дневной свет Поддерживает бодрость и концентрацию внимания
Тусклый вечерний свет Стимулирует естественную выработку мелатонина

Специалисты рекомендуют проводить на улице не менее 20-30 минут в первой половине дня. Если работа связана с постоянным пребыванием в офисе, целесообразно рабочее место располагать ближе к окну. В зимний период, когда световой день сокращен, могут быть эффективны лампы с высокой цветовой температурой (холодный белый свет), имитирующие дневной спектр.

"Необходимо учитывать, что избыток яркого света в вечернее время, особенно от экранов гаджетов, перечеркивает пользу дневных прогулок. За два часа до сна лучше переходить на теплое приглушенное освещение, чтобы не блокировать подготовку организма к отдыху", — подчеркнула врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы

Поможет ли яркий свет при хронической бессоннице?

Светотерапия эффективна при нарушениях ритма, но если бессонница вызвана тревогой, депрессией или апноэ, одного лишь света будет недостаточно. В таких случаях требуется консультация профильного специалиста.

Нужны ли специальные очки с защитой от синего света?

Днем синий спектр необходим для бодрости. Использование таких очков оправдано только в вечернее время, если вы не можете отказаться от использования гаджетов перед сном.

Экспертная проверка: врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын; врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Лишние хлопоты остались в прошлом: огурцы по-фински радуют насыщенным вкусом без сложной стерилизации
Еда и рецепты
Лишние хлопоты остались в прошлом: огурцы по-фински радуют насыщенным вкусом без сложной стерилизации
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Экономика и бизнес
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Садоводство, цветоводство
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
Страшный счёт растёт каждый день: новая вспышка Эболы вышла на критический уровень
Слишком дорого для бюджета: мэрия Владивостока пошла на болезненные меры при поиске перевозчика
Природа обманула все расчеты: Южные Курилы получили доступ к ресурсам, который почти отменили
Жители Якутии оказались в ловушке: внезапный разлив рек заблокировал доступ к населенным пунктам
Масштабное отключение воды на сутки в Пензе: районы готовятся к длительному периоду без ресурса
Старые детали уходят в утиль: Сахалинэнерго предотвратило риск зимнего коллапса энергосистемы
Разрушают фундамент и губят посадки: эти деревья лучше не сажать рядом с участком
Забудьте про прежний райдер: религиозный путь Моргенштерна* вычеркнул из жизни лишнее
Западные системы оказались одноразовыми: Сахалин создал решение, которое лишило импорт монополии
Не каждая экономия проходит без следа: чем для двигателя может обернуться переход на АИ-92
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.