Ваша спальня не виновата: эта ошибка в освещении рабочего места разрушает сон

Исследователи обнаружили прямую связь между интенсивностью дневного освещения и качеством сна у взрослых. Люди, которые проводят светлое время суток при ярком и стабильном освещении, имеют более здоровые циклы сна и бодрствования. Данные подтверждают, что свет выступает главным внешним сигналом для настройки биологических часов организма.

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Как свет управляет внутренними часами

Циркадные ритмы — это внутренние биологические процессы, которые регулируют сон, метаболизм и уровень гормонов. Основной центр управления этими ритмами находится в гипоталамусе и реагирует на сигналы, поступающие от сетчатки глаза. Когда человек получает достаточно яркого света днем, мозг четко фиксирует фазу активности. Это позволяет организму вовремя запустить выработку мелатонина с наступлением темноты.

Проблема современных городских жителей заключается в "световом голоде" днем и избыточном освещении вечером. Большую часть времени люди проводят в помещениях, где уровень освещенности в десятки раз ниже, чем на улице даже в пасмурную погоду. Такое несоответствие дезориентирует нервную систему, приводя к трудностям с засыпанием и дневной сонливости.

"Стабильный световой режим в дневные часы помогает синхронизировать работу всех систем организма. Если мозг не получает сигнала о том, что день наступил, фаза сна смещается, что негативно сказывается на когнитивных функциях и общем самочувствии", — объяснил врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын.

Насколько убедительны выводы исследователей

В ходе наблюдений ученые фиксировали уровень освещенности, которому подвергались добровольцы, и сопоставляли его с параметрами сна. Результаты показали, что важна не только общая доза света, но и его постоянство. Лица с наиболее стабильным графиком пребывания на свету демонстрировали более глубокий сон и меньше просыпались ночью.

Эти выводы носят наблюдательный характер, что указывает на статистическую связь, но не всегда на прямую причинно-следственную зависимость. Тем не менее, биологический механизм влияния синего спектра света на подавление мелатонина хорошо изучен в клинических условиях. Исследование подчеркивает, что дневной свет является бесплатным и доступным инструментом для коррекции режима без применения медикаментов.

Как наладить световой режим

Для поддержания здорового ритма недостаточно просто включить обычную люстру. Искусственное освещение в офисах часто не достигает нужной интенсивности для полноценной стимуляции циркадной системы.

Тип освещения Влияние на ритмы Яркий утренний свет Сдвигает фазу сна на более раннее время, помогает проснуться Стабильный дневной свет Поддерживает бодрость и концентрацию внимания Тусклый вечерний свет Стимулирует естественную выработку мелатонина

Специалисты рекомендуют проводить на улице не менее 20-30 минут в первой половине дня. Если работа связана с постоянным пребыванием в офисе, целесообразно рабочее место располагать ближе к окну. В зимний период, когда световой день сокращен, могут быть эффективны лампы с высокой цветовой температурой (холодный белый свет), имитирующие дневной спектр.

"Необходимо учитывать, что избыток яркого света в вечернее время, особенно от экранов гаджетов, перечеркивает пользу дневных прогулок. За два часа до сна лучше переходить на теплое приглушенное освещение, чтобы не блокировать подготовку организма к отдыху", — подчеркнула врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы

Поможет ли яркий свет при хронической бессоннице?

Светотерапия эффективна при нарушениях ритма, но если бессонница вызвана тревогой, депрессией или апноэ, одного лишь света будет недостаточно. В таких случаях требуется консультация профильного специалиста.

Нужны ли специальные очки с защитой от синего света?

Днем синий спектр необходим для бодрости. Использование таких очков оправдано только в вечернее время, если вы не можете отказаться от использования гаджетов перед сном.

Экспертная проверка: врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын ; врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова