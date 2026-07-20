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Забытый уход обернулся вспышкой болезни: почему кондиционер может стать источником опасной бактерии

Здоровье » Ваше здоровье

Забытые фильтры в кондиционерах стали причиной масштабной вспышки "болезни легионеров" в Нью-Йорке, где госпитализация потребовалась более чем 50 пациентам. Роспотребнадзор официально предупредил о рисках заражения легионеллезом через системы охлаждения воздуха и горячего водоснабжения. Инфекция, вызывающая тяжелое поражение легких, часто маскируется под обычную пневмонию, но в искусственных водных средах бактерия размножается стремительно, превращая обычный бытовой прибор в источник смертельной опасности.

Кондиционер
Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кондиционер

Нью-Йоркский очаг и механизмы заражения

Вспышка в районе Верхний Ист-Сайд в Нью-Йорке подтвердила коварство бактерии Legionella pneumophila: из 72 заболевших двое скончались, а большинство пострадавших оказались на больничных койках. Основным путем передачи инфекции считается вдыхание мелкодисперсного аэрозоля. Это водяная пыль, которая образуется в централизованных системах кондиционирования, бассейнах или даже при обычном приеме душа.

"Легионелла обожает застойную теплую воду. Когда фильтры в кондиционере забиваются грязью и органикой, а в поддонах скапливается конденсат, создается идеальный инкубатор. Вместе с потоком охлажденного воздуха бактерии вылетают в помещение и попадают прямиком в легкие человека", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Особую бдительность стоит проявлять при посещении общественных мест. Случайный глоток воды в бассейне или аквапарке может быть менее опасен, чем вдыхание пара в той же зоне, если системы очистки воды не справляются с бактериальной нагрузкой.

Что такое легионеллез и где он прячется

Возбудитель болезни — грамотрицательная бактерия, которая в естественных условиях живет в почве и водоемах, не причиняя вреда человеку. Проблемы начинаются, когда микроорганизм колонизирует искусственные системы: градирни, увлажнители воздуха и трубы горячего водоснабжения. Важно понимать, что легионеллез не передается от человека к человеку, поэтому карантинные меры в отношении заболевших не требуются.

"Симптомы часто напоминают тяжелый грипп или бактериальную пневмонию: высокая температура, одышка, боли в груди. Иногда к ним добавляются нарушения в работе ЖКТ. Главная сложность в том, что без специального лабораторного теста отличить легионеллез от других инфекций крайне трудно", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Группу риска составляют люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Например, если у человека уже нарушен метаболизм из-за избытка сахара, его легкие могут оказаться более уязвимыми перед агрессивной бактериальной атакой.

Меры безопасности и контроль качества воды

Роспотребнадзор подчеркивает, что в России ведется непрерывный мониторинг систем холодного и горячего водоснабжения для исключения рисков. Однако личная безопасность во многом зависит от обслуживания домашней техники. Своевременная чистка испарителей и замена фильтров в бытовых сплит-системах — критически важная процедура.

"Загрязненный кондиционер — это не просто вопрос неприятного запаха. Это вопрос биобезопасности жилища. При нерегулярном уходе на деталях прибора образуются биопленки, которые защищают бактерии даже от обычных дезинфектантов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru санитарный врач-специалист санэпидконтроля Надежда Ильина.

Источник риска Как минимизировать угрозу
Домашний кондиционер Промывка фильтров раз в 2 недели, полная чистка раз в сезон
Душевые лейки Регулярное удаление известкового налета, где могут прятаться бактерии
Увлажнители воздуха Использование дистиллированной воды и ежедневная смена жидкости
Джакузи и бассейны Контроль уровня хлора и температуры воды

Ответы на популярные вопросы о легионеллезе

Можно ли заразиться от больного человека?

Нет, легионеллез не передается от человека к человеку. Заболеть можно только при вдыхании инфицированных капель воды из технических систем.

Как быстро проявляются первые симптомы?

Инкубационный период обычно составляет от 2 до 10 дней после контакта с источником зараженного аэрозоля.

Безопасно ли пить воду, если в ней есть легионелла?

Основные риски связаны именно с дыханием. При попадании в желудок бактерия чаще всего нейтрализуется кислотой, но использование такой воды для душа остается опасным.

Помогают ли обычные антисептики для кондиционеров?

Бытовые спреи помогают, но не заменяют механическую очистку. Если на деталях уже сформировался слой грязи, антисептик не сможет проникнуть внутрь колонии бактерий.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, санитарный врач-специалист санэпидконтроля Надежда Ильина
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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