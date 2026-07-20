Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удар пришелся по мирным районам: в Брянской области зафиксировали тяжелые последствия атаки
Забытый уход обернулся вспышкой болезни: почему кондиционер может стать источником опасной бактерии
Стены буквально рассыпались в труху: статус здания в Барнауле открыл путь к огромным деньгам
В Сахалинской области прогнозируют вылов 40–50 тысяч тонн горбуши за текущий сезон
Новый Haval заставил рынок замолчать: H10 оказался больше H9, но ударил по нему главным оружием — ценой
Вода не признала границ: жители Забайкалья заявили, что новая дамба не спасла дома от паводка
Омские семьи могут получить новую поддержку: родителям предложили платить прожиточный минимум
Власти слишком долго молчали: состояние пути в Свободненском округе спровоцировало гнев Бастрыкина
Эпоха лояльности завершена: Санкт-Петербург захлестнула волна жестких санкций против бизнеса

Одиночество больше не приговор: гормональный курс кардинально поменял личную жизнь тысяч пациентов

Здоровье

Гендерно-аффирмативная гормональная терапия (ГАГТ) может оказывать влияние на социальную жизнь и личные отношения пациентов в долгосрочной перспективе. Исследование, оценивающее динамику изменений через 18 месяцев после начала приема препаратов, выявило статистически значимый рост числа стабильных союзов. Согласно полученным данным, готовность к официальному браку или совместному проживанию в этой группе выросла на 29%.

Система внутривенного вливания
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Система внутривенного вливания

Авторы работы связывают такие показатели с улучшением психологического самовосприятия пациентов и снижением уровня социальной тревожности. Однако специалисты подчеркивают необходимость осторожной интерпретации этих цифр, так как на формирование личных отношений влияет множество внешних факторов, помимо медицинской терапии.

"Важно понимать, что гормональная терапия — это сложный процесс, который затрагивает не только физиологию, но и психоэмоциональное состояние. Улучшение межличностных отношений может быть следствием повышения уверенности в себе, но любые изменения в терапии должны проходить под строгим контролем эндокринолога, чтобы минимизировать риски для эндокринной системы", — объяснила врач-эндокринолог, специалист по диабету и нарушениям обмена веществ Екатерина Орлова.

Ограничения и безопасность

Результаты исследования носят наблюдательный характер. Это означает, что выявленная связь между началом терапии и созданием семьи не обязательно является прямой причинно-следственной связью. Социальная интеграция зависит также от уровня поддержки окружения, доступа к психотерапии и общественной среды.

Врачи напоминают, что длительный прием гормональных препаратов требует регулярного мониторинга лабораторных показателей. Самостоятельное назначение или изменение дозировок недопустимо, так как это может привести к серьезным нарушениям метаболизма, сердечно-сосудистым рискам и патологиям печени.

Параметр наблюдения Показатель
Срок наблюдения 18 месяцев
Рост числа браков и сожительства 29%

Большинство экспертов сходятся во мнении, что медицинская помощь должна быть комплексной и включать не только медикаментозное ведение, но и психологическое сопровождение для успешной адаптации человека в новых социальных условиях.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-эндокринолог, специалист по диабету и нарушениям обмена веществ Екатерина Орлова
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио
Ростовская область
Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио
Бензиновый кризис в России: что скрывают очереди на АЗС и почему паника оказалась беспочвенной
Экономика и бизнес
Бензиновый кризис в России: что скрывают очереди на АЗС и почему паника оказалась беспочвенной
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Экономика и бизнес
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
Невероятный ажиотаж в центре Магнитогорска: инфраструктура парка справилась с исторической нагрузкой
Связь, которую невозможно разорвать: найдены клетки, превращающиеся в нейроны спустя сорок лет
Автоматические надбавки уже работают: кому Социальный фонд начислит деньги без единого заявления
Половина полуострова во тьме: последствия ударов по объектам электроснабжения в Крыму затянулись
Огромный дефицит кадров в медицине: государственная корпорация пошла на беспрецедентный шаг
Неожиданные перемены на АЗС Псковщины: властям пришлось пойти на экстренное перераспределение
Ушедшие марки затаились: возвращение на рынок РФ обросло неожиданными и жесткими условиями
Европа у края энергетической пропасти: газовый рынок сорвался после нового витка напряжения
Построили и не успели оформить: жесткий закон обнулил законность тысяч новых домов в Ленобласти
Секрет прямой спины: 5 минут в день, чтобы навсегда убрать лишний прогиб в пояснице
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.