Смертельная лотерея на пляже: случайный глоток воды запустит необратимое поражение органов

Загрязнение природных водоемов сточными водами и продуктами жизнедеятельности животных превращает обычное купание в лотерею со здоровьем. Попадание даже небольшого количества такой жидкости в рот грозит инфицированием опасными бактериями и вирусами. Специалисты предупреждают, что привычные места отдыха могут скрывать возбудителей ротавируса, кишечную палочку и паразитарные заболевания, такие как амебиаз.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Люди на берегу реки

Опасные последствия глотка воды из пруда

Инфекции, передающиеся через воду, способны атаковать не только пищеварительную систему, но и сердце, мышцы и даже нервные волокна. Существует серьезная вероятность заражения гепатитами А и Е, которые вызывают острое поражение печени. Если после отдыха на пляже вы почувствовали упадок сил, стоит проверить показатели организма, ведь иногда причины хронической усталости кроются в скрытых биологических процессах и интоксикации.

При случайном проглатывании воды не стоит сразу принимать сорбенты, однако необходимо внимательно следить за самочувствием. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на терапевта Даниила Тринца, при появлении рвоты, диареи или боли в животе нужно немедленно обратиться к врачу. Сделать это можно как в поликлинике, так и через телемедицинские сервисы, чтобы оперативно начать диагностику.

"Риск подхватить инфекцию в непроверенных водоемах крайне велик, особенно в жаркую погоду, когда бактерии размножаются стремительно", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Меры профилактики и правила безопасного плавания

Для минимизации рисков медики советуют использовать зажимы для носа, которые предотвращают рефлекторное заглатывание воды. Сразу после выхода на берег рекомендуется прополоскать рот чистой кипяченой водой или аптечным солевым раствором. Также важно помнить, что питание летом должно быть легким, чтобы не перегружать ЖКТ, который и так находится под угрозой воздействия патогенов из внешней среды.

Тринц подчеркивает, что нельзя заходить в воду при наличии даже мелких царапин, так как поврежденная кожа становится "воротами" для болезнетворных микроорганизмов. Также запрещено купаться вместе с домашними питомцами и выбирать для отдыха дикие пляжи сразу после ливней. Потоки дождя смывают в реки городские нечистоты, кратно увеличивая концентрацию вредных веществ.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на воде

Нужно ли пить антибиотики для профилактики после заглатывания воды?

Нет, профилактический прием лекарств без симптомов не требуется. Достаточно наблюдать за состоянием организма и обратиться к врачу только при появлении признаков отравления.

Поможет ли полоскание рта солевым раствором избежать болезни?

Полоскание помогает механически смыть часть микробов со слизистой, но не гарантирует полную защиту от инфекции, если вода уже попала внутрь организма.

Почему нельзя купаться в водоемах после сильного дождя?

Дождевые потоки смывают в открытые водоемы мусор, удобрения с полей и содержимое сточных канав, что резко ухудшает эпидемиологическую обстановку.

Можно ли заразиться через кожу, если на ней нет ран?

Большинство инфекций попадает через слизистые оболочки рта, носа и глаз, однако через неповрежденную кожу риск заражения системными заболеваниями минимален.

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