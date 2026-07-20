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Оземпик и Вегови: эксперты проверили данные о способности лекарств предотвращать развитие рака

Здоровье » Здоровье и профилактика

Шумиха вокруг препаратов группы ГПП-1 (известных под брендами "Оземпик", "Вегови" и другими) вышла на новый уровень: после обсуждения их эффективности для похудения и контроля диабета заголовки ведущих СМИ заговорили о способности этих лекарств предотвращать рак. Однако эксперты в области клинической эпидемиологии призывают к осторожности. Имеющиеся данные наблюдательных исследований выглядят многообещающе, но они пока не дают оснований считать "Оземпик" профилактическим средством от онкологических заболеваний.

Оземпик
Фото: Flickr by Chemist4U, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Оземпик

От страха перед опухолями к надежде на спасение

История взаимоотношений препаратов ГПП-1 и рака начиналась с опасений. В ранних исследованиях на грызунах семаглутид вызывал опухоли щитовидной железы, из-за чего американские регуляторы в 2026 году даже ввели специальное предупреждение ("черная рамка") для пациентов с отягощенной наследственностью. Однако дальнейшие проверки показали: клетки щитовидной железы человека менее чувствительны к этим препаратам, чем ткани крыс. К 2025 году анализ десятков клинических испытаний и данные европейских регуляторов подтвердили отсутствие прямой связи между приемом ГПП-1 и раком щитовидной железы или поджелудочной железы.

Сегодня вектор сменился. Наблюдательные исследования на миллионах пациентов с диабетом 2-го типа демонстрируют снижение риска развития 10 из 13 видов рака, связанных с ожирением. В частности, данные 2024-2026 годов указывают на уменьшение частоты рака эндометрия, яичников и молочной железы (в последнем случае — на 30%). Более того, некоторые работы предполагают, что препараты могут повышать выживаемость уже заболевших людей. Но именно здесь кроется ловушка интерпретации данных.

"Важно понимать, что рак развивается десятилетиями. Препараты группы ГПП-1 массово применяются относительно недолго, поэтому любые выводы о защитном эффекте пока остаются предварительными гипотезами, а не доказанным фактом", — объяснил врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Три причины, почему статистика может лгать

Эпидемиологи выделяют три ключевых фактора, которые заставляют результаты казаться более впечатляющими, чем они есть на самом деле:

  1. Эффект "здорового пользователя". Люди, которые получают доступ к дорогостоящим препаратам нового поколения, обычно имеют лучшую медицинскую страховку, чаще посещают врачей и ведут более здоровый образ жизни. Возможно, риск рака у них ниже не из-за укола, а из-за более качественного ухода за собой в целом.
  2. Ошибка сравнения. В некоторых громких исследованиях ГПП-1 сравнивали с инсулином. Однако инсулин обычно назначают пациентам с тяжелым, запущенным диабетом, который сам по себе является фактором риска рака. На фоне такой группы любая терапия будет выглядеть выигрышно. При сравнении ГПП-1 с метформином (стандартным лекарством от диабета) явного преимущества в профилактике рака не обнаруживается.
  3. Фактор времени. В некоторых отчетах риск рака снижается почти сразу после начала приема лекарства. Но онкологическая профилактика не работает мгновенно. Если эффект виден через пару месяцев, значит, пациенты изначально были "чище" от предраковых состояний, и лекарство тут ни при чем.

Что говорят "золотые стандарты" исследований

Когда ученые переходят от наблюдений за реальной жизнью к рандомизированным клиническим исследованиям (где группы пациентов формируются случайно), "магия" ослабевает. Два крупных мета-анализа 2025 года, объединившие данные около ста испытаний, не нашли убедительных доказательств того, что ГПП-1 значимо снижают или повышают риск рака.

Тип исследования Результат
Наблюдательные (реальная практика) Снижение риска ожирение-ассоциированного рака на 17-30%
Мета-анализы (клинические испытания) Нейтральный эффект; данных недостаточно для окончательного вывода

Даже если защитный эффект подтвердится в будущем, науке еще предстоит выяснить его механизм. Связан ли он напрямую с молекулой препарата, или это вторичный результат снижения веса, нормализации обмена веществ и уменьшения хронического воспаления в организме?

Ответы на популярные вопросы

Могу ли я принимать эти препараты только для профилактики рака?

Нет. На текущий момент это не является показанием к применению. Препараты назначаются для лечения сахарного диабета 2-го типа или борьбы с клиническим ожирением.

Правда ли, что "Оземпик" вызывает рак щитовидной железы?

Для людей этот риск считается крайне низким и в массовых исследованиях не подтвержден. Однако наличие медуллярного рака щитовидной железы в личном или семейном анамнезе остается прямым противопоказанием.

Гарантируют ли эти лекарства защиту от опухолей?

Ни одно лекарство не дает такой гарантии. Лучшей профилактикой рака, связанного с лишним весом, остается контроль массы тела, отказ от вредных привычек и регулярная диспансеризация, независимо от принимаемых препаратов.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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