Оземпик и Вегови: эксперты проверили данные о способности лекарств предотвращать развитие рака

Шумиха вокруг препаратов группы ГПП-1 (известных под брендами "Оземпик", "Вегови" и другими) вышла на новый уровень: после обсуждения их эффективности для похудения и контроля диабета заголовки ведущих СМИ заговорили о способности этих лекарств предотвращать рак. Однако эксперты в области клинической эпидемиологии призывают к осторожности. Имеющиеся данные наблюдательных исследований выглядят многообещающе, но они пока не дают оснований считать "Оземпик" профилактическим средством от онкологических заболеваний.
История взаимоотношений препаратов ГПП-1 и рака начиналась с опасений. В ранних исследованиях на грызунах семаглутид вызывал опухоли щитовидной железы, из-за чего американские регуляторы в 2026 году даже ввели специальное предупреждение ("черная рамка") для пациентов с отягощенной наследственностью. Однако дальнейшие проверки показали: клетки щитовидной железы человека менее чувствительны к этим препаратам, чем ткани крыс. К 2025 году анализ десятков клинических испытаний и данные европейских регуляторов подтвердили отсутствие прямой связи между приемом ГПП-1 и раком щитовидной железы или поджелудочной железы.
Сегодня вектор сменился. Наблюдательные исследования на миллионах пациентов с диабетом 2-го типа демонстрируют снижение риска развития 10 из 13 видов рака, связанных с ожирением. В частности, данные 2024-2026 годов указывают на уменьшение частоты рака эндометрия, яичников и молочной железы (в последнем случае — на 30%). Более того, некоторые работы предполагают, что препараты могут повышать выживаемость уже заболевших людей. Но именно здесь кроется ловушка интерпретации данных.
"Важно понимать, что рак развивается десятилетиями. Препараты группы ГПП-1 массово применяются относительно недолго, поэтому любые выводы о защитном эффекте пока остаются предварительными гипотезами, а не доказанным фактом", — объяснил врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.
Эпидемиологи выделяют три ключевых фактора, которые заставляют результаты казаться более впечатляющими, чем они есть на самом деле:
Когда ученые переходят от наблюдений за реальной жизнью к рандомизированным клиническим исследованиям (где группы пациентов формируются случайно), "магия" ослабевает. Два крупных мета-анализа 2025 года, объединившие данные около ста испытаний, не нашли убедительных доказательств того, что ГПП-1 значимо снижают или повышают риск рака.
|Тип исследования
|Результат
|Наблюдательные (реальная практика)
|Снижение риска ожирение-ассоциированного рака на 17-30%
|Мета-анализы (клинические испытания)
|Нейтральный эффект; данных недостаточно для окончательного вывода
Даже если защитный эффект подтвердится в будущем, науке еще предстоит выяснить его механизм. Связан ли он напрямую с молекулой препарата, или это вторичный результат снижения веса, нормализации обмена веществ и уменьшения хронического воспаления в организме?
Нет. На текущий момент это не является показанием к применению. Препараты назначаются для лечения сахарного диабета 2-го типа или борьбы с клиническим ожирением.
Для людей этот риск считается крайне низким и в массовых исследованиях не подтвержден. Однако наличие медуллярного рака щитовидной железы в личном или семейном анамнезе остается прямым противопоказанием.
Ни одно лекарство не дает такой гарантии. Лучшей профилактикой рака, связанного с лишним весом, остается контроль массы тела, отказ от вредных привычек и регулярная диспансеризация, независимо от принимаемых препаратов.
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