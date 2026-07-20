Здоровье мозга зависит от страны: региональные различия в привычках предопределили риск болезни

Риски развития деменции, на которые можно повлиять, существенно различаются в зависимости от страны проживания. Анализ данных из 14 регионов показал, что универсального плана профилактики заболевания не существует, так как доминирующие факторы риска в одной стране могут быть почти незаметны в другой. Результаты работы опубликованы в журнале The Lancet Healthy Longevity.

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Исследователи из Университета Южной Калифорнии (USC), Брауновского университета и Университета Джонса Хопкинса проанализировали данные более чем 214 тысяч пожилых людей. В выборку вошли участники долгосрочных исследований из США, Англии, Ирландии, четырех регионов Европы, Кореи, Мексики, Китая, Малайзии, Бразилии и Индии. Данные собирались в период с 2009 по 2023 год.

Ученые изучили 12 модифицируемых факторов — условий и привычек, которые можно изменить или контролировать. В их число вошли уровень образования, артериальное давление, курение, индекс массы тела (ИМТ), потеря слуха, депрессия, социальная изоляция и физическая неактивность.

Разрыв в факторах риска

Анализ выявил резкие контрасты между популяциями. Например, низкий уровень образования затронул 85,6% пожилых людей в Китае, в то время как в США этот показатель составил всего 12%. Напротив, высокий ИМТ (признак избыточного веса) наблюдался у 44,9% участников из США и лишь у 13,3% жителей Индии.

При этом авторы обнаружили общие глобальные закономерности: определенные риски часто группируются в «кластеры». Сердечно-сосудистые проблемы (гипертония и высокий уровень холестерина) обычно проявляются одновременно, так же как и поведенческие факторы — курение и употребление алкоголя.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что выявление таких устойчивых комбинаций факторов позволяет создавать более эффективные программы профилактики. Вместо борьбы с каждым симптомом по отдельности, медицинские системы могут воздействовать на целые группы взаимосвязанных рисков.

Перспективы и ограничения

Результаты исследования говорят о том, что стратегии борьбы с деменцией должны адаптироваться под конкретный регион и его социальные особенности. Это означает, что программы, разработанные для богатых стран Запада, могут оказаться неэффективными в странах с низким и средним уровнем дохода.

Работа пока не учитывает влияние некоторых новых факторов, таких как качество сна. Кроме того, география исследования ограничена 14 регионами. В дальнейшем ученые планируют включить в анализ данные из Кении и Египта, чтобы расширить понимание глобального распределения рисков.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов