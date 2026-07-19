Китайские ученые разграничили влияние интервального и длительного голодания на организм

Длительные периоды без пищи лишают кишечник естественной защиты, делая его уязвимым для бактерий и воспалительных процессов. Исследование группы биологов из Китайского университета науки и технологий (USTC), опубликованное в Nature, поставило под сомнение безопасность радикальных диет. Ученые обнаружили механизм, который связывает отсутствие нутриентов с ослаблением иммунного барьера слизистой оболочки.
Традиционно считается, что кратковременные перерывы в еде могут запускать процессы клеточного очищения (аутофагию). Однако китайские исследователи сфокусировались на долгосрочном эффекте и обнаружили обратную сторону: дефицит энергии заставляет организм экономить на обновлении эпителия. Кишечник перестает вырабатывать достаточное количество защитной слизи и специфических белков, которые удерживают патогены от проникновения в кровоток.
Данные лабораторного анализа показали, что при затяжном голодании снижается активность клеток, отвечающих за распознавание бактериальных угроз. В результате стенки кишечника становятся проницаемыми, что провоцирует системное воспаление — состояние, которое считается базой для развития хронических метаболических нарушений и аутоиммунных патологий.
"Длительный отказ от пищи часто воспринимается как способ 'очистки' организма, но на практике это может привести к нарушению микробного баланса и повреждению защитного слоя кишечника. Если барьерная функция ослабевает, даже привычные бактерии способны вызвать воспалительную реакцию", — объяснил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Китайские ученые подчеркивают, что риск напрямую зависит от продолжительности периода без еды. Кратковременное интервальное голодание (например, схема 16/8) в исследовании не показало столь разрушительного влияния на кишечный барьер, как многодневные циклы или жесткие диеты на воде.
|Тип воздействия
|Последствия для кишечника
|Краткосрочное (до 24 часов)
|Адаптивная реакция, сохранение целостности барьера.
|Длительное (от 48 часов)
|Истощение слизистого слоя, рост риска воспалений.
Выводы исследователей особенно важны для людей с уже имеющимися проблемами ЖКТ или склонностью к аллергическим реакциям. Потеря устойчивости кишечника к патогенам означает, что любые внешние факторы — от стресса до смены рациона — будут переноситься организмом тяжелее. Научные данные позволяют предположить, что бесконтрольное голодание может стать триггером для обострения колитов и синдрома раздраженного кишечника.
"Перед радикальной сменой режима питания необходимо оценить состояние слизистой. Людям с гастритом, язвенной болезнью или нарушением моторики кишечника длительные паузы в приеме пищи могут нанести больше вреда, чем избыточный вес", — предупредил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
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