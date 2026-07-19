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Китайские ученые разграничили влияние интервального и длительного голодания на организм

Здоровье » Здоровье и профилактика

Длительные периоды без пищи лишают кишечник естественной защиты, делая его уязвимым для бактерий и воспалительных процессов. Исследование группы биологов из Китайского университета науки и технологий (USTC), опубликованное в Nature, поставило под сомнение безопасность радикальных диет. Ученые обнаружили механизм, который связывает отсутствие нутриентов с ослаблением иммунного барьера слизистой оболочки.

Девушка взвешивает еду на кухонных весах в спортформе
Фото: Pravda.Ru by Марина Садовская is licensed under Все права защищены
Девушка взвешивает еду на кухонных весах в спортформе

Как голод отключает иммунитет

Традиционно считается, что кратковременные перерывы в еде могут запускать процессы клеточного очищения (аутофагию). Однако китайские исследователи сфокусировались на долгосрочном эффекте и обнаружили обратную сторону: дефицит энергии заставляет организм экономить на обновлении эпителия. Кишечник перестает вырабатывать достаточное количество защитной слизи и специфических белков, которые удерживают патогены от проникновения в кровоток.

Данные лабораторного анализа показали, что при затяжном голодании снижается активность клеток, отвечающих за распознавание бактериальных угроз. В результате стенки кишечника становятся проницаемыми, что провоцирует системное воспаление — состояние, которое считается базой для развития хронических метаболических нарушений и аутоиммунных патологий.

"Длительный отказ от пищи часто воспринимается как способ 'очистки' организма, но на практике это может привести к нарушению микробного баланса и повреждению защитного слоя кишечника. Если барьерная функция ослабевает, даже привычные бактерии способны вызвать воспалительную реакцию", — объяснил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Риски самостоятельных ограничений

Китайские ученые подчеркивают, что риск напрямую зависит от продолжительности периода без еды. Кратковременное интервальное голодание (например, схема 16/8) в исследовании не показало столь разрушительного влияния на кишечный барьер, как многодневные циклы или жесткие диеты на воде.

Тип воздействия Последствия для кишечника
Краткосрочное (до 24 часов) Адаптивная реакция, сохранение целостности барьера.
Длительное (от 48 часов) Истощение слизистого слоя, рост риска воспалений.

Выводы исследователей особенно важны для людей с уже имеющимися проблемами ЖКТ или склонностью к аллергическим реакциям. Потеря устойчивости кишечника к патогенам означает, что любые внешние факторы — от стресса до смены рациона — будут переноситься организмом тяжелее. Научные данные позволяют предположить, что бесконтрольное голодание может стать триггером для обострения колитов и синдрома раздраженного кишечника.

"Перед радикальной сменой режима питания необходимо оценить состояние слизистой. Людям с гастритом, язвенной болезнью или нарушением моторики кишечника длительные паузы в приеме пищи могут нанести больше вреда, чем избыточный вес", — предупредил врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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