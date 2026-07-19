Власти комаров над людьми пришёл конец: растительный спрей выдержал 4-часовую атаку без укуса

Комары — не просто раздражающий фактор с писклявым звуком. Это переносчики тяжелых инфекций: от паразитов в водоемах до лихорадки Зика и малярии. Традиционная аптечная химия, насыщенная ДЭЭТ, часто провоцирует аллергический дерматит или бронхоспазм. Ученые решили заменить агрессивные компоненты маслом дерева май чанг.

Фото: commons.wikimedia.org by Dunpharlain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Комар

Май чанг против синтетики

Литсея кубеба (май чанг) родом из Юго-Восточной Азии. Растение содержит цитраль, который насекомые "не переваривают". В отличие от синтетических составов, вызывающих симптомы недомогания у чувствительных лиц, этот растительный компонент претендует на роль мягкого, но действенного барьера.

"Натуральный состав не означает отсутствие реакций. Даже эфирные масла могут вызывать контактный дерматит, если концентрация подобрана неверно", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru аллерголог Елена Моргунова.

Безопасность контактного применения

Исследователи создали формулу MosShield, добавив 6% активного масла в косметическую базу. Чтобы доказать отсутствие токсичности для эпидермиса, провели патч-тесты. 48 добровольцев носили пластыри с субстанцией до 96 часов. Анализ показал: патологических изменений кожи не зафиксировано.

Протокол "рука в клетке"

Для оценки реальной защиты использовали стандартный протокол. Добровольцы наносили спрей на кожу и помещали конечность в емкость с голодными самками трех видов комаров. Фиксация времени до "второго укуса" — ключевой маркер эффективности научной методики, исключающий погрешности субъективного восприятия.

Вид комара Время защиты (мин) Culex quinquefasciatus 225 Aedes и Anopheles 120

Важно помнить, что даже при использовании проверенных средств, циркадные ритмы и гормональный фон могут влиять на привлекательность человека для насекомых. Любое локальное средство требует обновления согласно инструкции.

"Эфирные масла часто выступают лишь вспомогательным средством. Не стоит полагаться исключительно на них в регионах с высокой эндемичностью по малярии", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инфекционист Светлана Полякова.

Эффективность защиты в цифрах

Против Culex препарат показал лучший результат — почти 4 часа. В отношении Aedes и Anopheles время ограничилось двумя часами. Это достойная альтернатива, однако полноценные клинические испытания, подтверждающие блокировку передачи вирусов, еще впереди.

Проблема защиты кожи от вредных факторов сопоставима с вопросами работы с активными составами в других сферах ухода. Неправильный выбор концентрации может привести к раздражению, даже если заявлен растительный состав.

Ответы на популярные вопросы о репеллентах

Можно ли верить надписи "натуральный состав"?

Нет, это маркетинговый маркер. Любой репеллент, даже органический, проходит проверку на токсичность.

Почему время защиты от разных видов комаров отличается?

Разные виды насекомых имеют свои хеморецепторы, на которые по-разному воздействуют молекулы цитраля.

Безопасно ли использовать эфирные масла детям?

Нет. Высокие концентрации масел могут вызвать ожог слизистых или спазм дыхательных путей у ребенка.

Может ли репеллент защитить от всех инфекций сразу?

Репеллент защищает от укуса, а не лечит инфекцию. Если комар успел укусить, риск передачи вируса сохраняется.

"Разработка должна дойти до полевых тестов. Лабораторная модель — лишь первый шаг к доказательству реальной пользы для здоровья населения", — констатировал в беседе с Pravda. Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

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