Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ИИ упёрся в человеческую тайну: почему машины не могут повторить наш разум
Жители Сахалина в шоке от темпов: работы по асфальтированию дворов перешли в решающую фазу
Жизнь в кредит стала нормой: Амурская область вошла в число лидеров по выдаче займов на жилье
Клубника и малина встретились в одной банке: варенье получается ярче, чем по отдельности
Кусты превратились в непролазные джунгли: итог неправильного ухода за малиной
В глубь тайги без шансов на отказ: мобильные врачи Хабаровского края изменили жизнь тысяч людей
Жильцы в шоке от наглости: в Сахалинской области вскрылись факты обмана в платежках
Миллиарды вложены в пустоту: заблокировало развитие сотен предприятий в Забайкальском крае
Никто не ожидал такого рывка: Амурская область обошла все регионы в обновлении жилого фонда

Власти комаров над людьми пришёл конец: растительный спрей выдержал 4-часовую атаку без укуса

Здоровье

Комары — не просто раздражающий фактор с писклявым звуком. Это переносчики тяжелых инфекций: от паразитов в водоемах до лихорадки Зика и малярии. Традиционная аптечная химия, насыщенная ДЭЭТ, часто провоцирует аллергический дерматит или бронхоспазм. Ученые решили заменить агрессивные компоненты маслом дерева май чанг.

Комар
Фото: commons.wikimedia.org by Dunpharlain, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комар

Май чанг против синтетики

Литсея кубеба (май чанг) родом из Юго-Восточной Азии. Растение содержит цитраль, который насекомые "не переваривают". В отличие от синтетических составов, вызывающих симптомы недомогания у чувствительных лиц, этот растительный компонент претендует на роль мягкого, но действенного барьера.

"Натуральный состав не означает отсутствие реакций. Даже эфирные масла могут вызывать контактный дерматит, если концентрация подобрана неверно", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru аллерголог Елена Моргунова.

Безопасность контактного применения

Исследователи создали формулу MosShield, добавив 6% активного масла в косметическую базу. Чтобы доказать отсутствие токсичности для эпидермиса, провели патч-тесты. 48 добровольцев носили пластыри с субстанцией до 96 часов. Анализ показал: патологических изменений кожи не зафиксировано.

Протокол "рука в клетке"

Для оценки реальной защиты использовали стандартный протокол. Добровольцы наносили спрей на кожу и помещали конечность в емкость с голодными самками трех видов комаров. Фиксация времени до "второго укуса" — ключевой маркер эффективности научной методики, исключающий погрешности субъективного восприятия.

Вид комара Время защиты (мин)
Culex quinquefasciatus 225
Aedes и Anopheles 120

Важно помнить, что даже при использовании проверенных средств, циркадные ритмы и гормональный фон могут влиять на привлекательность человека для насекомых. Любое локальное средство требует обновления согласно инструкции.

"Эфирные масла часто выступают лишь вспомогательным средством. Не стоит полагаться исключительно на них в регионах с высокой эндемичностью по малярии", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инфекционист Светлана Полякова.

Эффективность защиты в цифрах

Против Culex препарат показал лучший результат — почти 4 часа. В отношении Aedes и Anopheles время ограничилось двумя часами. Это достойная альтернатива, однако полноценные клинические испытания, подтверждающие блокировку передачи вирусов, еще впереди.

Проблема защиты кожи от вредных факторов сопоставима с вопросами работы с активными составами в других сферах ухода. Неправильный выбор концентрации может привести к раздражению, даже если заявлен растительный состав.

Ответы на популярные вопросы о репеллентах

Можно ли верить надписи "натуральный состав"?

Нет, это маркетинговый маркер. Любой репеллент, даже органический, проходит проверку на токсичность.

Почему время защиты от разных видов комаров отличается?

Разные виды насекомых имеют свои хеморецепторы, на которые по-разному воздействуют молекулы цитраля.

Безопасно ли использовать эфирные масла детям?

Нет. Высокие концентрации масел могут вызвать ожог слизистых или спазм дыхательных путей у ребенка.

Может ли репеллент защитить от всех инфекций сразу?

Репеллент защищает от укуса, а не лечит инфекцию. Если комар успел укусить, риск передачи вируса сохраняется.

"Разработка должна дойти до полевых тестов. Лабораторная модель — лишь первый шаг к доказательству реальной пользы для здоровья населения", — констатировал в беседе с Pravda. Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Читайте также

Экспертная проверка: аллерголог Елена Моргунова, врач-инфекционист Светлана Полякова, врач-эпидемиолог Андрей Грачёв
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Еда и рецепты
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Авто
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Последние материалы
Никто не ожидал такого рывка: Амурская область обошла все регионы в обновлении жилого фонда
Экономика Приморья бьет рекорды: промышленный подъем в регионе обернулся неожиданными результатами
Быт превратится в испытание: Южно-Сахалинск лишится комфорта на несколько суток в июле
Заправки просто опустели: Псковская область столкнулась с последствиями логистического сбоя
Тень, свет и дерево: искусство создания выразительных линий на фасаде вашего дома
Пока одни скупают всё подряд, другие сажают всего три растения: цветник будет выглядеть богаче
Власти комаров над людьми пришёл конец: растительный спрей выдержал 4-часовую атаку без укуса
Nissan вернулся с козыря: новый кроссовер удивил ценой на фоне популярных конкурентов
В поселках Усть-Камчатского округа ввели режим вытеснения медведей из жилых зон
Эти банки съедают первыми: хрустящие огурцы по французской схеме с горчицей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.