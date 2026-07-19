Власти комаров над людьми пришёл конец: растительный спрей выдержал 4-часовую атаку без укуса

Комары — не просто раздражающий фактор с писклявым звуком. Это переносчики тяжелых инфекций: от паразитов в водоемах до лихорадки Зика и малярии. Традиционная аптечная химия, насыщенная ДЭЭТ, часто провоцирует аллергический дерматит или бронхоспазм. Ученые решили заменить агрессивные компоненты маслом дерева май чанг.
Литсея кубеба (май чанг) родом из Юго-Восточной Азии. Растение содержит цитраль, который насекомые "не переваривают". В отличие от синтетических составов, вызывающих симптомы недомогания у чувствительных лиц, этот растительный компонент претендует на роль мягкого, но действенного барьера.
"Натуральный состав не означает отсутствие реакций. Даже эфирные масла могут вызывать контактный дерматит, если концентрация подобрана неверно", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru аллерголог Елена Моргунова.
Исследователи создали формулу MosShield, добавив 6% активного масла в косметическую базу. Чтобы доказать отсутствие токсичности для эпидермиса, провели патч-тесты. 48 добровольцев носили пластыри с субстанцией до 96 часов. Анализ показал: патологических изменений кожи не зафиксировано.
Для оценки реальной защиты использовали стандартный протокол. Добровольцы наносили спрей на кожу и помещали конечность в емкость с голодными самками трех видов комаров. Фиксация времени до "второго укуса" — ключевой маркер эффективности научной методики, исключающий погрешности субъективного восприятия.
|Вид комара
|Время защиты (мин)
|Culex quinquefasciatus
|225
|Aedes и Anopheles
|120
Важно помнить, что даже при использовании проверенных средств, циркадные ритмы и гормональный фон могут влиять на привлекательность человека для насекомых. Любое локальное средство требует обновления согласно инструкции.
"Эфирные масла часто выступают лишь вспомогательным средством. Не стоит полагаться исключительно на них в регионах с высокой эндемичностью по малярии", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инфекционист Светлана Полякова.
Против Culex препарат показал лучший результат — почти 4 часа. В отношении Aedes и Anopheles время ограничилось двумя часами. Это достойная альтернатива, однако полноценные клинические испытания, подтверждающие блокировку передачи вирусов, еще впереди.
Проблема защиты кожи от вредных факторов сопоставима с вопросами работы с активными составами в других сферах ухода. Неправильный выбор концентрации может привести к раздражению, даже если заявлен растительный состав.
Нет, это маркетинговый маркер. Любой репеллент, даже органический, проходит проверку на токсичность.
Разные виды насекомых имеют свои хеморецепторы, на которые по-разному воздействуют молекулы цитраля.
Нет. Высокие концентрации масел могут вызвать ожог слизистых или спазм дыхательных путей у ребенка.
Репеллент защищает от укуса, а не лечит инфекцию. Если комар успел укусить, риск передачи вируса сохраняется.
"Разработка должна дойти до полевых тестов. Лабораторная модель — лишь первый шаг к доказательству реальной пользы для здоровья населения", — констатировал в беседе с Pravda. Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.