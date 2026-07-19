Поздний ужин бьет по самому дорогому: почему женщины-"совы" набирают вес быстрее

Ночные бдения подсвечены не только монитором компьютера, но и биохимическими поломками. Женщины, склонные к позднему подъему, чаще накапливают висцеральный жир и рискуют заработать нарушение обмена веществ. Причина скрыта не в количестве еды, а в её "биологически неправильном" времени потребления.
Женщины с вечерним типом активности — "совы" — физиологически настроены на сдвиг пищевых окон к ночи. Исследователи из Университета Гриффита проанализировали рацион 287 здоровых женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Участницы с утренним хронотипом показывали значительно лучшие метаболические маркеры. Средний индекс массы тела "жаворонков" составлял 26,1, тогда как для "сов" этот показатель достигал 31,4. Вся разница заключалась в распределении калорий: ранние пташки съедали до 15% суточной нормы энергии до десяти утра, в то время как "совы" предпочитали наверстывать упущенное после наступления темноты.
"Организм — это не бездонная бочка. Если вы потребляете основной объем углеводов тогда, когда инсулиновые рецепторы снижают чувствительность в рамках подготовки к ночному сну, энергия не идет на ремонт тканей. Она прямиком уходит в депо, превращаясь в висцеральный жир", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
После 20:00 обменные процессы замедляются. Организм готовится к периоду поста, ожидая снижения уровня сахара. Вечерний прием пищи, преимущественно состоящий из углеводов и жиров, ставит систему в тупик. Еда, поступившая в ночные часы, сжигается менее эффективно, что подтверждают актуальные исследования ЖКТ.
|Параметр
|"Жаворонки"
|"Совы"
|Индекс массы тела
|26,1
|31,4
|Энергия до 10 утра
|~15%
|~9%
Анализы крови вечерних типов предсказуемо хуже. Уровень глюкозы, триглицеридов и гликированного гемоглобина у них чаще превышает норму. "Хороший" холестерин ЛПВП, напротив, снижен. Проблема пропусков завтрака создает порочный круг: человек, не получивший энергию с утра, к вечеру испытывает приступы голода и переедает.
"Люди часто путают хронотип с образом жизни, навязанным работой. Если вы ложитесь в два часа ночи, организм не успевает подготовиться к сну правильно. Повышается кортизол, который провоцирует ночной жор. Это чистая эндокринология, а не отсутствие силы воли", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
Чтобы снизить риски, не нужно радикально менять рацион. Достаточно перенести акцент питания на утренние часы. Это позволяет организму использовать еду как топливо для активности, избегая накопления лишнего жира на животе. Данная коррекция предотвращает метаболические качели, характерные для погодных стрессов или хронического недосыпа.
Хронотип в значительной степени биологически детерминирован, но с помощью световой гигиены и жесткого режима питания можно минимизировать метаболические риски.
Висцеральный жир наиболее чувствителен к гормональным сбоям, вызванным нарушением циркадных циклов и некорректным временем поступления инсулина.
Да, но даже при одинаковом рационе "сова" получит больше вреда от позднего ужина, чем "жаворонок" от того же состава пищи в первой половине дня.
Достаточно исключить тяжелые, углеводные и жирные приемы пищи за 3-4 часа до сна для стабилизации уровня глюкозы.
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