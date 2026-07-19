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Поздний ужин бьет по самому дорогому: почему женщины-"совы" набирают вес быстрее

Здоровье

Ночные бдения подсвечены не только монитором компьютера, но и биохимическими поломками. Женщины, склонные к позднему подъему, чаще накапливают висцеральный жир и рискуют заработать нарушение обмена веществ. Причина скрыта не в количестве еды, а в её "биологически неправильном" времени потребления.

завтрак
Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
завтрак

Хронотип как биологическая константа

Женщины с вечерним типом активности — "совы" — физиологически настроены на сдвиг пищевых окон к ночи. Исследователи из Университета Гриффита проанализировали рацион 287 здоровых женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Участницы с утренним хронотипом показывали значительно лучшие метаболические маркеры. Средний индекс массы тела "жаворонков" составлял 26,1, тогда как для "сов" этот показатель достигал 31,4. Вся разница заключалась в распределении калорий: ранние пташки съедали до 15% суточной нормы энергии до десяти утра, в то время как "совы" предпочитали наверстывать упущенное после наступления темноты.

"Организм — это не бездонная бочка. Если вы потребляете основной объем углеводов тогда, когда инсулиновые рецепторы снижают чувствительность в рамках подготовки к ночному сну, энергия не идет на ремонт тканей. Она прямиком уходит в депо, превращаясь в висцеральный жир", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ловушка вечернего холодильника

После 20:00 обменные процессы замедляются. Организм готовится к периоду поста, ожидая снижения уровня сахара. Вечерний прием пищи, преимущественно состоящий из углеводов и жиров, ставит систему в тупик. Еда, поступившая в ночные часы, сжигается менее эффективно, что подтверждают актуальные исследования ЖКТ.

Параметр "Жаворонки" "Совы"
Индекс массы тела 26,1 31,4
Энергия до 10 утра ~15% ~9%

Метаболический удар по анализам

Анализы крови вечерних типов предсказуемо хуже. Уровень глюкозы, триглицеридов и гликированного гемоглобина у них чаще превышает норму. "Хороший" холестерин ЛПВП, напротив, снижен. Проблема пропусков завтрака создает порочный круг: человек, не получивший энергию с утра, к вечеру испытывает приступы голода и переедает.

"Люди часто путают хронотип с образом жизни, навязанным работой. Если вы ложитесь в два часа ночи, организм не успевает подготовиться к сну правильно. Повышается кортизол, который провоцирует ночной жор. Это чистая эндокринология, а не отсутствие силы воли", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Как перестроить ритм без диет

Чтобы снизить риски, не нужно радикально менять рацион. Достаточно перенести акцент питания на утренние часы. Это позволяет организму использовать еду как топливо для активности, избегая накопления лишнего жира на животе. Данная коррекция предотвращает метаболические качели, характерные для погодных стрессов или хронического недосыпа.

Ответы на популярные вопросы о биоритмах

Можно ли принудительно переделать сову в жаворонка?

Хронотип в значительной степени биологически детерминирован, но с помощью световой гигиены и жесткого режима питания можно минимизировать метаболические риски.

Почему набор веса происходит именно в области живота?

Висцеральный жир наиболее чувствителен к гормональным сбоям, вызванным нарушением циркадных циклов и некорректным временем поступления инсулина.

Влияет ли качество продуктов на эффект?

Да, но даже при одинаковом рационе "сова" получит больше вреда от позднего ужина, чем "жаворонок" от того же состава пищи в первой половине дня.

Нужно ли отказываться от вечерней еды полностью?

Достаточно исключить тяжелые, углеводные и жирные приемы пищи за 3-4 часа до сна для стабилизации уровня глюкозы.

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Экспертная проверка: Екатерина Орлова (врач-эндокринолог), Сергей Данилов (врач-гастроэнтеролог)
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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