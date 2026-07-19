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Годами можно чувствовать себя здоровой: последствия скрытой инфекции ударят в самый неожиданный момент

Здоровье

Рак шейки матки в большинстве случаев развивается из-за вируса папилломы человека (ВПЧ). Опасность инфекции в том, что она годами остается незамеченной, но при отсутствии контроля приводит к злокачественному новообразованию. Об этом предупредил врач-онколог отделения онкогинекологии Областного онкологического клинического диспансера Алексей Глебов.

онкобольной рак больница
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
онкобольной рак больница

По статистике, с ВПЧ за жизнь сталкиваются около 80% людей. Обычно иммунитет уничтожает вирус за один-два года, и болезнь не успевает развиться. Однако высокоонкогенные штаммы (особенно 16-й и 18-й типы) представляют серьезную угрозу. Они проникают в глубокие слои эпителия и встраиваются в ДНК клетки, блокируя контроль над ее делением.

Этот процесс приводит к дисплазии — предраковому состоянию. Если его не лечить, через 5-10 лет ткани перерождаются в опухоль.

"Главное коварство заболевания заключается в том, что на ранних стадиях оно протекает абсолютно бессимптомно. Женщина может годами чувствовать себя здоровой. Первые тревожные сигналы — контактные кровотечения после полового акта, межменструальные выделения или изменение характера менструаций — появляются обычно тогда, когда опухоль уже прорастает в соседние ткани", — пояснил Алексей Глебов.

Как избежать болезни

Связь ВПЧ и рака подтверждена почти в 99% случаев, но болезнь можно предотвратить с помощью регулярного скрининга. Специалист рекомендует придерживаться следующего графика обследований:

Возраст Рекомендуемое обследование Периодичность
С 21 года Цитологический мазок (Пап-тест) Раз в три года
После 30 лет Пап-тест + анализ на высокоонкогенные типы ВПЧ Согласно рекомендациям врача

Врач отметил, что обнаружение вируса не является приговором. Хотя таблеток, полностью уничтожающих ВПЧ, не существует, медицина эффективно лечит последствия его воздействия. Своевременное удаление измененного участка шейки матки позволяет полностью вылечить пациентку и сохранить ей возможность иметь детей в будущем.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли вылечить сам вирус таблетками?

Нет, специфических противовирусных препаратов для лечения ВПЧ не существует. Врачи борются с последствиями вируса — патологически измененными тканями.

Какие симптомы должны насторожить?

Кровянистые выделения после полового акта или сбои в менструальном цикле. Однако помните, что на ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно, поэтому важен только регулярный осмотр.

Единственным надежным способом защиты остаются профилактические визиты к гинекологу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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