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Горячая чашка без пафоса: три напитка от которых организм получает редкий запас защиты

Здоровье

Три горячих напитка официально признаны союзниками долголетия. Научный интерес к кофе и чаю не утихает, ведь база данных циркадных ритмов и метаболическое здоровье подтверждают: правильный выбор чашки снижает риски ранней смерти. Лидерство удерживают полифенолы — соединения с мощным антиоксидантным вектором.

Чай
Фото: flickr. com by wallla3a, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чай

Кофе как легальный допинг для сосудов

Исследования в UK Biobank указывают: две чашки кофе в день — физиологически обоснованная доза. В Азии цифры еще смелее. Употребление пяти порций снижает риск летального исхода от всех причин на 28%. Механизм прост: антиоксиданты блокируют метеозависимость сосудистого русла и подавляют системный воспалительный процесс.

"Кофе — это не панацея, а инструмент стимуляции метаболических процессов. Полифенолы здесь работают как щит против окислительного стресса, но важно следить, чтобы в чашке был чистый продукт, а не сахарный сироп", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Эффект зеленого чая: почему он работает

Зеленый чай содержит эпигаллокатехин галлат. Это вещество — антагонист патологического деления клеток. Регулярная чашка чая снижает вероятность сердечно-сосудистых катастроф. Важно не перегревать заварку выше 80 градусов, чтобы не разрушить хрупкие молекулы.

Черный чай и когнитивная защита

Черный чай — продукт ферментации. Он снижает показатели артериального давления и купирует рост "плохого" холестерина. Регулярное употребление напитка в пожилом возрасте замедляет нейродегенеративные процессы мозга.

"Мы часто недооцениваем черный чай, считая его менее полезным, чем зеленый. Зря. Это мощный превентивный ресурс для поддержания когнитивных функций, если пить его без избытка подсластителей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Напиток Ключевое действие
Кофе Подавление системного воспаления
Черный чай Контроль холестерина и когнитивный бонус

Ответы на популярные вопросы о напитках

Сколько кофе можно пить в день без вреда?

Научные данные говорят о 2-5 чашках. Превышение дозировки может вызвать тахикардию.

Нужно ли отказываться от чая при приеме таблеток?

Таннины могут препятствовать абсорбции лекарств. Соблюдайте интервал в час.

Почему от кофе болит живот?

Это симптом ГЭРБ или гастрита. Напиток стимулирует выработку кислоты.

Есть ли польза в пакетированном чае?

Листовой чай качественнее. В пакетиках часто содержится чайная пыль с низким содержанием антиоксидантов.

"Любой напиток — это лишь часть пазла. Никакой чай не нивелирует последствия плохого питания или отсутствия двигательной активности", — прокомментировала в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

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Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова

Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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