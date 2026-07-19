Что скрывается в воде? Ученые придумали способ быстро находить инфекцию на пляжах

Ученые из Санкт-Петербурга и Крыма создают систему ПЦР-диагностики для обнаружения опасных паразитов в открытых водоемах. Новая технология позволит выявлять возбудителей заболеваний в воде значительно быстрее традиционных методов, что критически важно для предотвращения массовых заражений.

Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Стая мелких серебристых рыб плавает в чистой воде у поверхности

Механика молекулярного поиска

В основе разработки лежит метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). В отличие от классического микроскопического анализа, где лаборанту нужно физически обнаружить яйца или личинки гельминтов под линзой, ПЦР ищет фрагменты ДНК паразитов. Это исключает человеческий фактор и позволяет заметить присутствие патогенов, даже если их концентрация крайне мала.

Исследовательские группы из двух регионов сосредоточены на специфичности тест-систем. Это означает, что реактивы должны безошибочно узнавать именно тех паразитов, которые несут угрозу здоровсию человека, не давая ложноположительных сигналов на безобидную микрофлору водоема.

"Использование ПЦР-тестов для мониторинга воды — это переход от пассивного наблюдения к активной профилактике. Для многих паразитарных инфекций важна не столько доза, сколько сам факт наличия возбудителя, так как некоторые личинки способны проникать через неповрежденную кожу или слизистые во время купания", — объяснила врач-инфекционист Светлана Полякова.

Предел чувствительности

Одной из главных проблем существующих методов контроля является низкая обнаруживаемость паразитов в больших объемах воды. Ученые создают системы, способные реагировать на минимальные следы генетического материала. Это особенно актуально для южных регионов и курортных зон, где прогрев воды и высокая плотность отдыхающих создают условия для распространения церкариоза (так называемого "зуда купальщика") и других гельминтозов.

Метод контроля Преимущества ПЦР-теста Микроскопия Высокая скорость получения результата (до нескольких часов). Культуральный метод Способность найти паразита при сверхнизкой концентрации ДНК. Визуальный осмотр Возможность работы в полевых условиях без громоздких приборов.

От лаборатории к пляжам

Проект предполагает создание не только стационарных лабораторных наборов, но и портативных версий тестов. Это позволит экологическим службам и представителям санитарного надзора проводить экспресс-оценку безопасности воды непосредственно на месте — у берега реки, озера или морского пляжа.

Если испытания подтвердят надежность методики, она может стать обязательным элементом государственного стандарта проверки водоемов перед началом купального сезона. Это позволит закрывать опасные участки до того, как появятся первые пострадавшие.

"Подобные системы контроля помогают не только врачам, но и эпидемиологам. Мы получаем возможность отследить миграцию паразитов и вовремя предупредить население о рисках, которые невозможно определить на глаз по цвету или прозрачности воды", — подчеркнула санитарный врач Надежда Ильина.

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