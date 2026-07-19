После 50 можно выглядеть дорого без лишних затрат: стилисты назвали главные тренды этого сезона

Возрастные рамки в моде уходят в прошлое. Для женщин 50+ стиль сегодня — это баланс комфорта, актуальных силуэтов и качественных материалов. Современные тренды делают ставку на универсальные цвета и фактуры, помогая создавать элегантный, статусный гардероб без лишних усилий.

Фото: Pravda.Ru by Анна Демидова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина выбирает обувь из гардероба

Полупрозрачные ткани: новая деликатность

Прозрачные материалы перестали быть прерогативой исключительно вечерних выходов. В текущем сезоне дизайнеры переосмыслили этот тренд, сделав его более сдержанным и функциональным. Блузы из органзы или тонкого льна теперь используются как элемент многослойности, надетый поверх базового топа. Это создает визуальную глубину и облегчает силуэт.

"Работа с полупрозрачными фактурами — это отличный способ освежить классический комплект. Главное правило здесь — закрытость базового слоя, тогда образ будет выглядеть благородно, а не вызывающе", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Такой прием позволяет смягчить строгость деловых антрацитовых или темно-синих брюк. Использование игры света на ткани помогает уйти от излишней официальности, сохраняя при этом элегантность. Стилистические приемы с наслоением тканей помогают скрыть нюансы фигуры и добавить динамики при движении.

Льняной костюм: база для жаркого города

Лен традиционно считается королем летнего гардероба. В 2026 году акцент смещается с жестких, четко очерченных жакетов на мягкие, расслабленные формы. Натуральная помятость льна сегодня воспринимается как признак естественности и высокого качества жизни. Свободные летние брюки в составе костюма обеспечивают терморегуляцию и комфорт в жару.

Элемент костюма С чем сочетать Широкие брюки Базовые майки, трикотажные топы Удлиненная рубашка Платья-комбинации, купальники Жилет На голое тело или поверх рубашки

Нейтральные оттенки — овсяный, сливочный, песочный — остаются востребованными, однако в этом году наметилась тенденция к более глубоким природным тонам. Правильный подбор аксессуаров превращает льняную базу из пляжного наряда в полноценный городской аутфит, подходящий для встреч и прогулок.

"Натуральный лен требует внимания к деталям. Чтобы костюм не выглядел слишком домашним, дополняйте его жесткими по форме аксессуарами: кожаной сумкой или структурированной обувью", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Материалы и палитра сезона

В текущем сезоне наблюдается откат от кричащей яркости. Вместо пестрых принтов модные дома предлагают сосредоточиться на монохромных решениях. Особенно актуальным стал морской оттенок, который вытесняет привычную неоновую гамму. Это спокойный, но выразительный цвет, который подходит любому типу внешности.

Важно пересмотреть и привычные базовые вещи. Некоторые привычные модели футболок могут упрощать образ, поэтому эксперты советуют выбирать ткани с плотным плетением, которые хорошо держат форму. Это касается и денима: в летний период плотные джинсы лучше заменить на альтернативные варианты из вискозы или шелка.

"Инвестиция в качественные ткани — это основа гардероба вне времени. Шелк, хлопок и шерсть всегда работают на имидж лучше, чем самые остромодные, но синтетические вещи", — отметила для Pravda.Ru историк моды Вера Ермакова.

Качество посадки становится решающим фактором. Одежда должна обеспечивать свободу движений, не сковывая фигуру, но и не превращаясь в бесформенный кокон. Внимание к внутренним швам и фурнитуре — это те мелочи, которые отличают современный стиль от масс-маркета прошлых лет.

Ответы на популярные вопросы о моде 50+ Как носить полупрозрачные вещи и не выглядеть вульгарно? Используйте их как второй слой. Надевайте прозрачную блузу поверх плотного топа на бретелях или закрытого платья-чехла. Это добавит текстуры без лишних акцентов на коже. Какая длина юбки оптимальна для этого возраста? Длина миди (до середины голени) считается универсальной. Она позволяет создать элегантный силуэт и сочетается практически с любой обувью — от кед до классических лодочек. Стоит ли полностью отказываться от джинсов летом? Не обязательно, но лучше выбирать модели из тонкого денима свободного кроя. В жару более комфортными будут широкие брюки из смеси льна и вискозы.

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