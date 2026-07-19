Мастера больше не скрывают секрет: техника из Италии делает ногти длиннее без геля и сложного дизайна

Летом классический френч уступает место итальянскому маникюру. Техника предполагает нанесение цветного лака с небольшим отступом от боковых валиков, благодаря чему ногтевая пластина визуально выглядит уже и длиннее. Идеально для коротких ногтей без наращивания и гель-лака.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Маникюр

Как работает итальянская техника

В отличие от классического французского маникюра, итальянский вариант подразумевает окрашивание только кончика ногтя, при этом боковые стороны остаются "голыми". Такой микрозазор между цветной каймой и натуральной основой меняет восприятие формы пластины.

Данный прием вытягивает пропорции ногтя, делая их визуально тоньше. Техника особенно эффективно смотрится с использованием плотных, насыщенных оттенков. Мастера часто отмечают, что подобный контраст позволяет сделать руки визуально изящнее и моложе.

"Основная фишка этого метода — создание правильных оптических иллюзий. Когда мы оставляем края чистыми, мы буквально рисуем новую форму ногтя, которая кажется более вытянутой", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Ксения Анисимова.

Выполнение маникюра самостоятельно

Для создания дизайна в домашних условиях потребуется база — прозрачный или нюдовый лак, а также яркое цветное покрытие. Если под рукой нет тонкой кисти, эксперты советуют воспользоваться обычной зубочисткой или палочкой для кутикулы для прорисовки аккуратной линии улыбки.

Важно следить за интенсивностью пигмента. Если хочется добиться эффекта глянца, стоит выбирать высокопигментированные лаки. В случае, если прорисовка ровного края вызывает затруднения, можно прибегнуть к хаотичным мазкам, расположенным ближе к свободному краю ногтя.

Этап работы Рекомендация Подготовка Базовое выравнивание пластины Цвет Нанесение с отступом от боков 1-2 мм

"При использовании ярких эмалей важно следить за тем, чтобы слой был равномерным. Даже небольшая ошибка в толщине мазка может разрушить эффект визуальной коррекции", — отметила в беседе с Pravda.Ru Дарья Никитина.

Методы естественного удлинения ногтей

Помимо визуальных трюков, важно заботиться о состоянии натуральной пластины. Постоянный японский маникюр или другие методики бережного ухода позволяют укрепить ногти и восстановить плотность без использования химии.

Для естественного удлинения ногтевого ложа советуют не срезать ногти под корень — оставляйте свободный край в несколько миллиметров. Это заставляет гипонихий постепенно смещаться, создавая красивую естественную форму ложа.

"Любые попытки форсировать этот процесс травмоопасны. Лучше всего сосредоточиться на увлажнении и уходовых процедурах, которые не нарушают защитный барьер кожи", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Татьяна Громова.

Ответы на популярные вопросы о маникюре

Можно ли делать этот маникюр на очень коротких ногтях?

Да, техника считается одной из самых подходящих для короткой длины, так как именно она визуально корректирует пропорции пальцев.

Нужно ли часто обновлять покрытие?

Зависит от качества лака, однако из-за отсутствия закрашенных краев отрастающий ноготь менее заметен, что позволяет продлить срок носки маникюра.

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