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Пьете железо, но анализы без изменений? Главные враги терапии скрываются в рационе

Здоровье

Железодефицитная анемия — патология, которую ошибочно принимают за обычную усталость. Неудачная попытка "пропить курс витаминов" часто заканчивается проблемами с желудочно-кишечным трактом вместо роста уровня гемоглобина.

Девушка принимает витамины
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка принимает витамины

Конфликт микронутриентов

Железо обладает высокой химической активностью. Оно блокируется кальцием, содержащимся в молочных продуктах, а также танинами из чая и кофе. Прием препаратов совместно с продуктами для здоровья костей делает терапию бесполезной. Минерал выводится транзитом.

"Пациенты часто совершают ошибку, пытаясь совместить несовместимое. Железо требует изоляции от магния, цинка и витамина Е. Если запивать таблетку кофе, всасывание падает до минимума", — объяснил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Выбор лекарственной формы

Классические препараты двухвалентного железа эффективны, но агрессивны. Они раздражают слизистую, вызывая тошноту и вторичные расстройства пищеварения. Трехвалентные формы или липосомальные комплексы предпочтительнее для пациентов с чувствительным ЖКТ. Важно учитывать влияние рациона на качество сна и метаболизм в целом.

"Неправильный подбор препарата превращает лечение в пытку. Постоянная тошнота и тяжесть — это сигналы к замене терапевтической схемы, а не повод терпеть", — отметил в беседе с Pravda.Ru гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Фактор усвоения Результат
Витамин С и медь Усиление всасывания
Кальций и чайные танины Полная блокировка

Для коррекции дефицита уязвимым группам — например, беременным женщинам - часто назначают комплексные протоколы. Самолечение здесь недопустимо из-за рисков гиперферремии или интоксикации.

"Упадок сил и бледность — стандартные жалобы. Но без лабораторного контроля доказательная профилактика невозможна. Сначала анализы, потом терапия", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о железодефиците

Можно ли восполнить дефицит с помощью питания, например, употребляя черную смородину?

Ягоды полезны как источник витаминов, однако при диагностированной анемии одного рациона недостаточно. Они выступают лишь вспомогательным фактором.

Почему после приема железа возникают боли в животе?

Чаще всего это побочный эффект дешевых солей двухвалентного железа. Организм сигнализирует о необходимости смены препарата на более биодоступную форму.

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Экспертная проверка: Анна Кузнецова (терапевт), Сергей Данилов (гастроэнтеролог), Алексей Рябцев (клинический фармаколог)
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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