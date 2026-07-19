3D-маникюр захватил салоны: какие необычные фактуры стали главным трендом нового сезона

Современный дизайн ногтей делает ставку на тактильность и объем. Вместо привычного глянца мастера создают выразительные текстуры — от "бетона" до морской пены. Такие эффекты требуют высокой точности, опыта и глубокого понимания работы с гелевыми материалами.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Синий маникюр

Актуальные фактуры сезона

Одним из востребованных приемов остается имитация природных материалов. "Яичная скорлупа" визуально упрощает образ, создавая эффект матового бетона без дополнительного рельефа. Другое востребованное направление — мокрый маникюр, который часто сочетают с 3D-деталями для контраста между гладкой базой и выступающими элементами.

"Работа с объемными элементами требует качественного закрепления, особенно если мастер использует жемчуг или металлические втирки", — отметила в беседе с Pravda.Ru мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.

Вязаные узоры, ставшие классикой холодного периода, теперь дополняются матовыми топами для усиления выразительности косичек.

Тем, кто предпочитает максимализм, стоит обратить внимание на "выдувное стекло" — комбинацию прозрачных полимеров, создающих эффект объемных капель. Это направление часто обсуждают при выборе оттенков лака, способных визуально скорректировать форму кисти.

"Выбор материалов для скульптурного дизайна должен опираться на долговечность состава, ведь крупные детали подвергаются механическому воздействию чаще, чем ровное покрытие", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru технолог ногтевых материалов Наталья Белова.

Техническое сравнение покрытий

Тип дизайна Особенности исполнения Сахарный эффект Использование акриловой пудры Выдувное стекло Моделирование прозрачным гелем

При выборе подобных техник стоит помнить о здоровье пластины. Мифы о необходимости отдыха от покрытия часто преувеличены, однако важно следить за состоянием кутикулы: как сообщалось ранее в обзорах экспертов, корректный уход важнее частоты пауз в маникюре. Если же ногти сильно повреждены, стоит изучить японские методы укрепления.

"Современные тренды стали более демократичными. Теперь можно сочетать сложный 3D-декор с минималистичными основами, что делает образ более сбалансированным", — объяснила в беседе с Pravda. Ru нейл-эксперт Инна Серова.

Ответы на популярные вопросы о дизайне ногтей

Безопасен ли объемный 3D-дизайн для длительной носки?

При правильном закреплении современными гелями такие элементы прочны и не вредят ногтевой пластине. Основная сложность заключается в коррекции, поэтому дизайн лучше планировать с учетом вашего графика.

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