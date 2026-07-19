Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сон превратился в пытку: закон физики поможет вернуть прохладу в спальню без кондиционера
Клубника в июле уже не про ягоды: 4 грамотных приёма вернут ей силы для будущего сезона
400 тысяч больше не предел? Депутаты готовят автоматический рост выплат по ОСАГО с 2027 года
Заготовки с душой: как сделать томатный сок ярким, пикантным и по-настоящему домашним
После 70 и 80 лет открываются новые льготы, но большинство пенсионеров узнают о них слишком поздно
Не жарьте яблочные оладьи, пока не узнаете этот прием: результат удивит даже опытных хозяек
Недосып оказался опаснее, чем думали: что происходит с мозгом и телом каждую бессонную ночь
Новый налоговый вычет за страховку жизни: кто сможет вернуть до 88 тысяч рублей уже в ближайшее время
Соседи удивятся вашему урожаю: секрет скрывается в одном простом посеве, который многие недооценивают

3D-маникюр захватил салоны: какие необычные фактуры стали главным трендом нового сезона

Здоровье » Красота

Современный дизайн ногтей делает ставку на тактильность и объем. Вместо привычного глянца мастера создают выразительные текстуры — от "бетона" до морской пены. Такие эффекты требуют высокой точности, опыта и глубокого понимания работы с гелевыми материалами.

Синий маникюр
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Синий маникюр

Актуальные фактуры сезона

Одним из востребованных приемов остается имитация природных материалов. "Яичная скорлупа" визуально упрощает образ, создавая эффект матового бетона без дополнительного рельефа. Другое востребованное направление — мокрый маникюр, который часто сочетают с 3D-деталями для контраста между гладкой базой и выступающими элементами.

"Работа с объемными элементами требует качественного закрепления, особенно если мастер использует жемчуг или металлические втирки", — отметила в беседе с Pravda.Ru мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.

Вязаные узоры, ставшие классикой холодного периода, теперь дополняются матовыми топами для усиления выразительности косичек.

Тем, кто предпочитает максимализм, стоит обратить внимание на "выдувное стекло" — комбинацию прозрачных полимеров, создающих эффект объемных капель. Это направление часто обсуждают при выборе оттенков лака, способных визуально скорректировать форму кисти.

"Выбор материалов для скульптурного дизайна должен опираться на долговечность состава, ведь крупные детали подвергаются механическому воздействию чаще, чем ровное покрытие", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru технолог ногтевых материалов Наталья Белова.

Техническое сравнение покрытий

Тип дизайна Особенности исполнения
Сахарный эффект Использование акриловой пудры
Выдувное стекло Моделирование прозрачным гелем

При выборе подобных техник стоит помнить о здоровье пластины. Мифы о необходимости отдыха от покрытия часто преувеличены, однако важно следить за состоянием кутикулы: как сообщалось ранее в обзорах экспертов, корректный уход важнее частоты пауз в маникюре. Если же ногти сильно повреждены, стоит изучить японские методы укрепления.

"Современные тренды стали более демократичными. Теперь можно сочетать сложный 3D-декор с минималистичными основами, что делает образ более сбалансированным", — объяснила в беседе с Pravda. Ru нейл-эксперт Инна Серова.

Ответы на популярные вопросы о дизайне ногтей

Безопасен ли объемный 3D-дизайн для длительной носки?

При правильном закреплении современными гелями такие элементы прочны и не вредят ногтевой пластине. Основная сложность заключается в коррекции, поэтому дизайн лучше планировать с учетом вашего графика.

Читайте также

Экспертная проверка: мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина, технолог ногтевых материалов Наталья Белова, нейл-эксперт Инна Серова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Еда и рецепты
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Котлы сгорели на восемьдесят процентов: Севастополь примет решение, которое изменит быт миллионов
Севастополь
Котлы сгорели на восемьдесят процентов: Севастополь примет решение, которое изменит быт миллионов
Программисты стали первыми в очереди: через три года перемены накроют весь интеллектуальный труд
Экономика и бизнес
Программисты стали первыми в очереди: через три года перемены накроют весь интеллектуальный труд
Популярное
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину

Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.

Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Десять лет прогресса смыло в бак: новое постановление обрекает современные иномарки на гибель
Семейный автомобиль перестал быть доступным: сменил статус и переехал в премиум-сегмент
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Граница закрылась окончательно: Эстония лишилась последних законных путей доставки грузов в РФ
Котлы сгорели на восемьдесят процентов: Севастополь примет решение, которое изменит быт миллионов
Спешка оставит без урожая: выкопанный чеснок может сгнить ещё до осени из-за одной ошибки
Спешка оставит без урожая: выкопанный чеснок может сгнить ещё до осени из-за одной ошибки
Последние материалы
400 тысяч больше не предел? Депутаты готовят автоматический рост выплат по ОСАГО с 2027 года
Заготовки с душой: как сделать томатный сок ярким, пикантным и по-настоящему домашним
3D-маникюр захватил салоны: какие необычные фактуры стали главным трендом нового сезона
После 70 и 80 лет открываются новые льготы, но большинство пенсионеров узнают о них слишком поздно
Не жарьте яблочные оладьи, пока не узнаете этот прием: результат удивит даже опытных хозяек
Недосып оказался опаснее, чем думали: что происходит с мозгом и телом каждую бессонную ночь
Новый налоговый вычет за страховку жизни: кто сможет вернуть до 88 тысяч рублей уже в ближайшее время
Соседи удивятся вашему урожаю: секрет скрывается в одном простом посеве, который многие недооценивают
Пока одни экономят, другие рискуют: что нужно знать перед покупкой подержанного китайского авто
Дарственная или завещание: одна ошибка при передаче квартиры способна обойтись в сотни тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.