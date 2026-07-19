Недосып оказался опаснее, чем думали: что происходит с мозгом и телом каждую бессонную ночь

Человеческий организм — это сложная система, функционирующая по жестким циркадным ритмам. Попытки "обмануть" природу сокращением ночного отдыха неизбежно ведут к сбоям в биохимических процессах, повышению системного воспаления и риску серьезных патологий. Вместо поиска волшебных таблеток необходимо разобраться в физиологии восстановления.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка спит в кровати

Мифы о границах сна

Стандарт "восемь часов" — статистическая средняя величина, а не медицинская догма. Оптимальная продолжительность отдыха определяется генетикой и хроническим состоянием внутренних систем. Для взрослого человека диапазон 7-9 часов считается нормой, обеспечивающей нормальное функционирование когнитивных способностей.

"Попытки искусственно урезать время сна ради продуктивности — прямой путь к дефициту восстановления, который мозг не простит", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Циркадные ритмы и социальный джетлаг

Биологические часы задают выработку гормонов и терморегуляцию. Смещение графика из-за работы или "климатической бессонницы" ведет к социальному джетлагу. Мелатонин, необходимый для засыпания, начинает вырабатываться в зависимости от хронотипа. Игнорирование этого факта превращает вечерние часы в пытку, а утренние — в борьбу с истощением.

Характеристика Последствие для организма Хронический недосып Рост уровня кортизола, гипертония Фрагментарный сон Снижение иммунного ответа, расстройство метаболизма

"Пациенты часто приходят с жалобами на усталость, но не следят за качеством вечернего рациона, который напрямую влияет на циклы восстановления", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Последствия хронической депривации

Регулярные нарушения сна провоцируют инсулинорезистентность и повышают риск развития диабета II типа. Мозг, лишенный фаз глубокого сна, теряет способность к эффективной "сортировке" данных. Результат — когнитивное снижение и необратимые процессы в нейронных тканях.

Тактика при нарушениях сна

Бессонница — симптом, требующий анализа, а не бездумного приема БАДов. При отсутствии сна дольше 30 минут — вставайте с постели. Яркий свет и самобичевание за "потерянные часы" лишь усугубляют тревожный цикл. Золотой стандарт терапии — КПТ-Б (когнитивно-поведенческая терапия бессонницы), которая воздействует на механизмы, а не маскирует их.

"Самолечение аптечными средствами без учета причин инсомнии лишь закрепляет патологическую привычку не спать в своей постели", — объяснил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли отоспаться в выходные?

Нет, попытка компенсировать дефицит сна в субботу лишь усиливает социальный джетлаг и сбивает график работы внутренних органов.

Почему сон после 70 лет становится поверхностным?

Возрастные изменения влияют на архитектуру сна и выработку мелатонина, однако это не означает допустимость деменции или отказа от лечения расстройств.

Помогают ли ягоды перед сном?

Некоторые плоды, содержащие натуральный мелатонин, могут быть полезны, но избыточное употребление сахаров или кислот вечером нагружает ЖКТ, препятствуя засыпанию.

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