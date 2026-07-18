Ученые определили порог в 5000–7500 шагов для защиты когнитивных функций мозга

Анализ данных о физической активности пожилых людей выявил связь между ежедневной ходьбой и замедлением накопления тау-белков в мозге. Работа помогает понять, почему умеренное движение защищает когнитивные функции при болезни Альцгеймера, однако она не доказывает, что ходьба является единственной причиной этого эффекта.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушки хоядт в парке

Что показало исследование

Умеренная физическая активность связана с замедлением темпов снижения когнитивных и функциональных способностей у людей с ранними признаками болезни Альцгеймера. Согласно полученным данным, активные участники теряли когнитивные функции почти в два раза медленнее, чем малоподвижные.

Исследователи определили порог эффективности: положительный эффект начинает проявляться при 3000 шагов в день (примерно 30 минут прогулки). Наибольшая защита наблюдалась в диапазоне от 5000 до 7500 шагов. При этом превышение этой нормы не приносило дополнительных преимуществ, что ставит под сомнение необходимость достижения общепринятого стандарта в 10 000 шагов для пожилых людей.

Методы и данные

В основе работы лежит долгосрочное наблюдение за группой из почти 300 пожилых взрослых, у которых уже были зафиксированы ранние изменения мозга, характерные для болезни Альцгеймера. Срок наблюдения составил от девяти до одиннадцати лет. Для объективного контроля уровня активности исследователи использовали педометры.

Помимо основного исследования, авторы опирались на данные других работ. Одно из них, проведенное в Великобритании среди 1139 человек старше 50 лет, показало снижение риска деменции на 34-50% при умеренно-интенсивной активности. Другое исследование с использованием акселерометров на выборке из 78 430 человек зафиксировало снижение риска деменции на 25% при 3800 шагах в день и до 50% при 9800 шагах.

Биологический механизм: тау против амилоида

Ключевой вывод работы касается того, на что именно влияет ходьба. Многие современные методы лечения болезни Альцгеймера нацелены на борьбу с амилоидными бляшками — токсичными отложениями в мозге. Однако исследование показало, что физическая активность не снижает уровень этих бляшек.

Вместо этого ходьба замедляет накопление неправильно свернутых тау-белков в определенных областях мозга. Тау-белки начинают накапливаться позже амилоидов, и именно их рост теснее связан с потерей памяти, ухудшением мышления и повседневного функционирования.

"Замедление накопления тау-белка при сохранении уровня амилоида указывает на то, что физическая активность может воздействовать на болезнь через альтернативные биологические пути, а не через прямое удаление бляшек", — объяснил биофизик Алексей Корнилов.

В качестве возможных механизмов рассматривается воздействие гормона иризина, который вырабатывается мышцами и влияет на воспалительные процессы в мозге, а также влияние белка BDNF, способствующего созданию новых связей между нейронами.

Ограничения и риски интерпретации

Несмотря на результаты, работа имеет существенные ограничения. Выборка была относительно небольшой и состояла преимущественно из белых людей с высоким уровнем образования из США. Это ограничивает возможность переноса выводов на все население мира.

Кроме того, исследователи столкнулись с проблемой взаимосвязанных факторов. Люди, которые больше ходят, обычно имеют лучший сон, более низкий уровень холестерина и артериального давления. Поскольку сердечно-сосудистое здоровье напрямую влияет на риск деменции, трудно 분делить эффект от самой ходьбы и эффект от общего здорового образа жизни.

Показатель Влияние физической активности Амилоидные бляшки Связи не обнаружено Тау-белки Замедление накопления Когнитивный спад Снижение скорости деградации

Данная таблица демонстрирует, что ходьба воздействует не на все маркеры болезни Альцгеймера, а конкретно на те, что отвечают за реальное ухудшение памяти и функций мозга.

Существует также риск "обратной связи": люди могут стать менее активными не из-за отсутствия привычки, а из-за ранних симптомов болезни (например, проблем со слухом), что в итоге ускоряет когнитивный спад, создавая замкнутый круг.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли ходить по 10 000 шагов для защиты мозга?

Нет, данные показывают, что основные преимущества проявляются в диапазоне 5000-7500 шагов, после чего кривая эффекта выравнивается.

Поможет ли ходьба, если диагноз уже поставлен?

Небольшое исследование с использованием скандинавской ходьбы показало, что люди с легкой и умеренной формой Альцгеймера смогли сохранить или даже немного улучшить функции мозга за 24 недели.

Это доказанный механизм лечения?

Нет, работа выявила статистическую связь и предложила биологические пути (через тау-белки и иризин), но это не является клиническим методом лечения.

Исследование уточняет роль физической активности в защите мозга, смещая фокус с амилоидов на тау-белки. Главным ограничением остается сложность отделения влияния ходьбы от общего состояния сердечно-сосудистой системы. Для окончательных выводов необходимы более масштабные тесты на этнически и социально разнообразных группах. Подробности опубликованы в первоисточнике исследования.