Эмоции вышли из-под контроля: стойкое нежелание жить и действовать обрело четкие границы

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Здоровье

Различить временный спад настроения и клиническое расстройство — задача, от которой зависит выбор между отдыхом и обращением к психиатру. Пока слово "депрессия" остается популярным ярлыком для любой усталости, реальное заболевание рискует остаться без внимания, превращаясь в угрозу жизни. Распознать грань помогают конкретные диагностические критерии, включая продолжительность симптомов и их количество.

Мужчина в депрессии
Фото: Pravda.Ru by Надежда Осипова is licensed under publiс domain
Мужчина в депрессии

Хандра или диагноз: в чем принципиальная разница

Эмоциональные качели — нормальная часть человеческого опыта. Плохое настроение, возникшее из-за стресса на работе, смены времен года или серости за окном, обычно классифицируется как хандра. В этом состоянии человек может чувствовать себя подавленным, но он не теряет базовой способности радоваться, контактировать с близкими и строить планы на будущее. Хандра проходит сама по мере адаптации к ситуации или после качественного отдыха.

Депрессия — это не "плохое настроение", а системный сбой в работе психики и физиологии. Она парализует волю, меняет восприятие реальности и лишает сил даже на простые бытовые действия. Основной маркер здесь — стойкость симптомов, которые не исчезают после выходных или приятных событий.

"Важно понимать, что депрессия — это системное заболевание. Она затрагивает не только эмоции, но и физиологию: сон, аппетит и когнитивные функции. Если хандра — это реакция на внешние обстоятельства, то депрессия часто становится автономным процессом, который требует медицинского вмешательства", — подчеркнула врач-психиатр Мария Литвинова.

Критерии клинического состояния

В клинической практике диагноз не ставится на основании одного лишь грустного вида. Существует "золотой стандарт" диагностики: наличие как минимум пяти специфических признаков, которые наблюдаются ежедневно на протяжении не менее двух недель. Среди них обязательно должны присутствовать либо подавленное настроение, либо ангедония — полная утрата интереса к деятельности, которая раньше приносила удовольствие.

Параметр Признаки депрессии
Эмоции Чувство вины, никчемности, глубокая апатия, мысли о смерти.
Физиология Бессонница или сонливость, резкая потеря или набор веса, упадок сил.
Интеллект Неспособность сосредоточиться, трудности в принятии простейших решений.

Когда самопомощь становится опасной

Попытки "взять себя в руки" при клинической депрессии не только бесполезны, но и вредны, так как усиливают чувство вины за собственное бессилие. Интернет-тесты или советы по приему витаминов не заменяют полноценную диагностику. Если состояние мешает работать, поддерживать гигиену или общаться, необходим визит к специалисту.

Современная медицина придерживается комбинированной терапии: сочетание психотерапии для работы с установками и медикаментозного лечения для коррекции биохимического баланса мозга. Только врач может определить тяжесть расстройства и назначить препараты, если они действительно необходимы.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-психиатр Мария Литвинова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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