Хрупкая надежда на металл: роковая ошибка после операции грозит мгновенной остановкой сосуда

Установка стента восстанавливает кровоток в заблокированном сосуде, избавляет от приступов стенокардии и одышки, однако сама операция не останавливает атеросклероз. Чтобы предотвратить появление новых бляшек и защитить установленную конструкцию от закупорки, пациенту требуется пожизненная коррекция привычек и строгое соблюдение режима приема препаратов.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человеческое сердце

Лекарственная поддержка: правила безопасности

Основой восстановления после стентирования является антитромбоцитарная терапия. Она назначается для того, чтобы кровь не сгущалась вокруг инородного тела — стента. Риск образования тромба на поверхности металлического каркаса наиболее высок в первые 12 месяцев после вмешательства.

Самостоятельная отмена препаратов или коррекция дозировки смертельно опасны: это может привести к внезапному тромбозу стента и инфаркту миокарда. Любые изменения в схеме лечения, включая замену оригинальных лекарств на аналоги, должен одобрять только лечащий врач.

"Критически важно соблюдать сроки приема препаратов, разжижающих кровь. Даже один пропущенный день в ранний послеоперационный период может спровоцировать осложнение. Стент — это лишь 'ремонт' участка трубы, а за качество самой жидкости и состояние всей системы отвечают именно лекарства и дисциплина пациента", — подчеркнул врач-кардиолог Валерий Климов.

Образ жизни и питание после операции

Для предотвращения прогрессирования атеросклероза необходимо пересмотреть состав рациона. Питание должно быть направлено на снижение уровня «плохого» холестерина и нормализацию артериального давления.

Категория продуктов Рекомендации Основа рациона Овощи, фрукты, цельнозерновые крупы, орехи. Источники жиров Морская рыба, оливковое и другие растительные масла. Исключить или ограничить Колбасы, фастфуд, кондитерский сахар, избыток соли.

Отказ от курения — бескомпромиссное требование. Никотин и продукты горения вызывают спазм сосудов и повреждают их внутреннюю оболочку, что в разы ускоряет рост новых бляшек даже рядом с установленным стентом.

Физическая активность: от прогулок к тренировкам

Двигательная активность необходима для поддержания тонуса сосудов и обмена веществ, но нагрузка должна быть строго дозированной. В первые недели после выписки рекомендованы ежедневные пешие прогулки в спокойном темпе, не вызывающем одышки или болей за грудиной.

Переходить к более интенсивным занятиям — плаванию, езде на велосипеде или легкому фитнесу — можно только после контрольных тестов (холтеровского мониторирования или тредмил-теста) и прямого разрешения кардиолога.

Медицинский контроль

Регулярная диагностика позволяет вовремя заметить сужение сосудов в других отделах или проблемы с уже установленным стентом. Пациенту необходимо:

соблюдать график плановых визитов к врачу (обычно через 1, 3, 6 и 12 месяцев после операции);

контролировать уровень липидного профиля (холестерин и его фракции) и глюкозы в крови;

следить за уровнем артериального давления в домашних условиях;

наладить режим сна и минимизировать влияние психоэмоционального стресса.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

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