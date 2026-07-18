Анализ крови безнадежно врет: показатель жизненно важного элемента истощился до предела

Нормальный уровень гемоглобина в анализе крови не гарантирует отсутствие дефицита железа. Часто организм поддерживает перенос кислорода за счет внутренних резервов, которые могут быть практически исчерпаны. Ключевым показателем скрытого дефицита становится уровень ферритина — белка, отвечающего за хранение запасов железа в тканях.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Врач держит образец крови

Почему гемоглобин обманчив

Гемоглобин отражает текущую способность крови транспортировать кислород. Однако железо расходуется не только на кроветворение: оно необходимо для работы мышц, синтеза ферментов, поддержки иммунитета и здоровья кожи. Как объясняет Наталья Сидорова, кандидат медицинских наук из Пироговского Университета, организм сначала расходует "складские запасы" (ферритин) и только в критической ситуации снижает выработку гемоглобина.

Низкий уровень ферритина при нормальном гемоглобине указывает на латентный дефицит железа. Это состояние, при котором анемия еще не наступила, но общее состояние здоровья и работа внутренних систем уже под угрозой.

"Низкий ферритин часто становится случайной находкой при плановом обследовании, когда человек жалуется на хроническую усталость, но общий анализ крови не показывает отклонений. Важно понимать: пока запасы не восполнены, организм работает на пределе возможностей, что повышает уязвимость перед инфекциями и замедляет восстановление после нагрузок", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Симптомы: от усталости до странных вкусов

Дефицит железа влияет на внешность и когнитивные функции. Пациенты часто отмечают сухость кожи, ломкость ногтей и активное выпадение волос. К эмоциональным и физическим проявлениям относятся:

постоянная слабость и быстрая утомляемость;

головокружение и частые эпизоды сердцебиения;

снижение концентрации внимания.

Специфическим признаком тяжелого дефицита является пикацизм — искажение вкусовых и обонятельных предпочтений. У человека может возникнуть острое желание есть лед, мел, землю или вдыхать резкие запахи бытовой химии (краски, бензина, ацетона).

Когда дело не в железе

Диагностика только по внешним признакам невозможна, так как астения и выпадение волос характерны для множества других состояний. Сходную клиническую картину могут давать дисфункция щитовидной железы, дефицит витаминов D, B12 или фолиевой кислоты, а также скрытые воспалительные и аутоиммунные процессы. Хронический стресс и депрессивные расстройства также часто маскируются под нехватку микроэлементов.

Показатель Что означает Гемоглобин Текущий транспорт кислорода в крови. Ферритин Запас железа "на завтра"; тканевое депо. Пикацизм Специфическое желание употреблять несъедобное (лед, мел).

"Нельзя начинать прием препаратов железа самостоятельно. Избыток этого микроэлемента токсичен и может повредить печень и сердце. Только врач может интерпретировать анализы, так как ферритин может быть ложно повышен при любом воспалении в организме, скрывая реальный дефицит", — предупредил клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли пить железо для профилактики при выпадении волос?

Нет, сначала необходимо подтвердить дефицит лабораторно (ферритин, сывороточное железо, ОЖСС). Выпадение волос может быть связано с гормональным дисбалансом или стрессом, при которых добавки железа будут бесполезны.

Можно ли восполнить дефицит ферритина только диетой?

При уже зафиксированном снижении запасов (низком ферритине) диеты с красным мясом обычно недостаточно. Продукты питания помогают поддерживать уровень, но не позволяют быстро наполнить "пустые склады" железа, поэтому часто требуется медикаментозная терапия.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова , клинический фармаколог Алексей Рябцев