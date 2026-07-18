Анализ крови безнадежно врет: показатель жизненно важного элемента истощился до предела

Нормальный уровень гемоглобина в анализе крови не гарантирует отсутствие дефицита железа. Часто организм поддерживает перенос кислорода за счет внутренних резервов, которые могут быть практически исчерпаны. Ключевым показателем скрытого дефицита становится уровень ферритина — белка, отвечающего за хранение запасов железа в тканях.
Гемоглобин отражает текущую способность крови транспортировать кислород. Однако железо расходуется не только на кроветворение: оно необходимо для работы мышц, синтеза ферментов, поддержки иммунитета и здоровья кожи. Как объясняет Наталья Сидорова, кандидат медицинских наук из Пироговского Университета, организм сначала расходует "складские запасы" (ферритин) и только в критической ситуации снижает выработку гемоглобина.
Низкий уровень ферритина при нормальном гемоглобине указывает на латентный дефицит железа. Это состояние, при котором анемия еще не наступила, но общее состояние здоровья и работа внутренних систем уже под угрозой.
"Низкий ферритин часто становится случайной находкой при плановом обследовании, когда человек жалуется на хроническую усталость, но общий анализ крови не показывает отклонений. Важно понимать: пока запасы не восполнены, организм работает на пределе возможностей, что повышает уязвимость перед инфекциями и замедляет восстановление после нагрузок", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.
Дефицит железа влияет на внешность и когнитивные функции. Пациенты часто отмечают сухость кожи, ломкость ногтей и активное выпадение волос. К эмоциональным и физическим проявлениям относятся:
Специфическим признаком тяжелого дефицита является пикацизм — искажение вкусовых и обонятельных предпочтений. У человека может возникнуть острое желание есть лед, мел, землю или вдыхать резкие запахи бытовой химии (краски, бензина, ацетона).
Диагностика только по внешним признакам невозможна, так как астения и выпадение волос характерны для множества других состояний. Сходную клиническую картину могут давать дисфункция щитовидной железы, дефицит витаминов D, B12 или фолиевой кислоты, а также скрытые воспалительные и аутоиммунные процессы. Хронический стресс и депрессивные расстройства также часто маскируются под нехватку микроэлементов.
|Показатель
|Что означает
|Гемоглобин
|Текущий транспорт кислорода в крови.
|Ферритин
|Запас железа "на завтра"; тканевое депо.
|Пикацизм
|Специфическое желание употреблять несъедобное (лед, мел).
"Нельзя начинать прием препаратов железа самостоятельно. Избыток этого микроэлемента токсичен и может повредить печень и сердце. Только врач может интерпретировать анализы, так как ферритин может быть ложно повышен при любом воспалении в организме, скрывая реальный дефицит", — предупредил клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Нет, сначала необходимо подтвердить дефицит лабораторно (ферритин, сывороточное железо, ОЖСС). Выпадение волос может быть связано с гормональным дисбалансом или стрессом, при которых добавки железа будут бесполезны.
При уже зафиксированном снижении запасов (низком ферритине) диеты с красным мясом обычно недостаточно. Продукты питания помогают поддерживать уровень, но не позволяют быстро наполнить "пустые склады" железа, поэтому часто требуется медикаментозная терапия.
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