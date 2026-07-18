Соленая вода и солнце уничтожат маникюр: правильный выбор оттенка продлит эффект

Подготовка к длительному отпуску требует особого подхода к уходу за руками, чтобы избежать сколов и неопрятного вида ногтей. Оптимальным решением для поездки на море станет выбор умеренной длины и спокойных оттенков. Уход за кожей рук в условиях агрессивного солнца и соленой воды должен быть регулярным, иначе кутикула быстро станет сухой и грубой.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Маникюр

Правила выбора цвета и подготовки покрытия

Для отдыха на две-три недели лучше всего подходят молочные, нюдовые или полупрозрачные розовые тона. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на тренера-технолога Екатерины Мурановой, такие оттенки позволяют границе отрастания у кутикулы оставаться практически незаметной. Визит к мастеру стоит запланировать за пару дней до отъезда, чтобы материал успел окончательно стабилизироваться и набрать необходимую прочность до контакта с чемоданами или водой.

Важно проконтролировать, чтобы специалист тщательно запечатал торцы ногтей и исключил наличие малейших отслоек перед вылетом. Муранова подчеркнула, что "море, солнце, песок, бассейн и частое использование санитайзера могут заметно сократить срок носки покрытия и изменить состояние кожи рук". После завершения процедуры желательно избегать длительного контакта с водой, посещения бани или генеральной уборки без защитных перчаток.

Защита и экстренная помощь в поездке

Во время пляжного отдыха рекомендуется ополаскивать кисти пресной водой после каждого купания в море. Для защиты от пересыхания необходимо дважды в день наносить масло для кутикулы, а солнцезащитный крем распределять не только по лицу, но и по тыльной стороне ладоней. Екатерина Муранова предупредила, что нельзя использовать ногти в качестве рычагов для открытия банок, так как любая микротрещина на отдыхе мгновенно превращается в серьезный надлом.

"При возникновении отслоек категорически запрещено отрывать материал руками, так как это повреждает верхний кератиновый слой пластины, делая её тонкой и чувствительной", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.

Если на покрытии появился скол, его можно временно зафиксировать прозрачным лаком, а зацепки аккуратно убрать мягкой пилкой. В дорожную косметичку эксперты советуют положить мини-набор из пилочки, увлажняющего масла и защитного крема. При появлении болезненных трещин или сильных повреждений материала за границей разумнее обратиться в местный проверенный салон, чем пытаться снять гель-лак подручными средствами.

Ответы на популярные вопросы о маникюре в отпуске

Почему нюд считается самым практичным вариантом?

Светлые и полупрозрачные тона сливаются с цветом натуральной пластины, поэтому при отрастании ногтя через две недели переход остается невидимым для окружающих.

Можно ли делать длинные ногти перед поездкой на море?

Длинные ногти чаще ломаются при активном отдыхе, плавании или переноске багажа, поэтому эксперты советуют выбирать короткую или среднюю длину для снижения рычажности.

Как солнце влияет на гель-лак?

Длительное воздействие ультрафиолета и соленой воды может привести к выгоранию пигмента (особенно ярких неоновых цветов) и потере глянцевого блеска топового покрытия.

Что делать, если ноготь начал цепляться за одежду?

Необходимо аккуратно подпилить край мягкой пилкой движениями в одну сторону, чтобы сгладить неровность, и перекрыть место повреждения прозрачным лаком для фиксации.

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