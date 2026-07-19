Одиночество бьёт сильнее боли: социальная изоляция тихо подтачивает сердце и иммунитет

Одиночество — это системный сбой организма, а не просто плохое настроение. Совместное исследование Бристольского университета и Медицинского центра Амстердамского университета доказало прямую связь между социальной депривацией и хроническими заболеваниями. Данные опубликованы в журнале Nature Communications и ставят под сомнение тезис о том, что человек может быть "островом", не теряя при этом биологической прочности.

Фото: freepik is licensed under public domain Смотрящая вдаль

Как ученые отделили случайность от доказательной базы

Ранее эпидемиологи дискутировали, является ли тревожность первопричиной соматики, или же социальная изоляция — лишь следствие болезни. Команда применила менделевскую рандомизацию — метод, использующий генетические маркеры для оценки причинности, что позволяет исключить влияние социально-экономического статуса. Такой подход делает выводы максимально устойчивыми к искажениям.

"Одиночество провоцирует избыточную выработку кортизола, что в долгосрочной перспективе бьет по сердечно-сосудистой системе и снижает иммунный ответ. Это базовая физиология, а не психология", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Генетика и социальные связи

Авторы работы использовали данные UK Biobank, анализируя не только внешние контакты, но и субъективное восприятие одиночества. Разрыв между реальностью (отсутствие близких) и ощущением (внутренняя пустота) оказался критическим фактором риска. Научный подход исключил ситуации, когда люди изолированы добровольно и не испытывают от этого стресса.

Параметр Результат влияния Психика Прямая корреляция с депрессией Общее здоровье Снижение индекса благополучия

Влияние изоляции на физическое состояние

Хотя явной "причины" для развития инфаркта здесь и сейчас не нашли, авторы настаивают: хроническое одиночество действует как фоновое воспаление. Сбои в усвоении нутриентов при хроническом стрессе — лишь вершина айсберга.

"Социальная изоляция меняет уровень нейромедиаторов. Если мозг постоянно находится в режиме выживания, тело начинает 'сыпаться', даже при нормальном питании", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Ответы на популярные вопросы о влиянии одиночества

Одинаково ли вредны изоляция и одиночество?

Нет. Изоляция — это объективно малый круг контактов, а одиночество — субъективное чувство. Оба состояния несут риски, но "одиночество внутри толпы" вредит психике агрессивнее.

Может ли визит к врачу излечить от одиночества?

Врач выявит последствия: депрессию или сбои гормонального фона. Лечение симптомов — это первый шаг к возвращению активности.

Требуется ли медикаментозное вмешательство?

Если из-за одиночества развилась клиника, психотерапия и фармакология необходимы. Самолечение настойками недопустимо.

Верны ли данные для всех возрастов?

Исследование охватило средний и пожилой возраст. Данные о влиянии на молодежь требуют дополнительных проверок.

"Мы видим пациентов, которые приходят с жалобами на необъяснимую усталость и боли. Часто за этим скрывается глубокое социальное отчуждение. Нужно возвращать человека в социум, а не только выписывать витамины", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

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