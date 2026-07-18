Так вот зачем люди танцевали: восемь недель сальсы спасли молодёжь от хандры и тревоги

Танцы — не просто способ коротать вечер. Британские ученые подтвердили: регулярная сальса работает как инструмент коррекции психического состояния. Исследователи из Оксфордского университета и фонда Oxford Health NHS доказали эффективность танцевальной терапии для борьбы с симптомами депрессии и социальной тревожностью у молодежи.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Танцующие люди

Методика эксперимента

В выборку попал 121 человек в возрасте от 18 до 24 лет. Все участники имели диагностированные легкие или умеренные проявления депрессивных состояний. Группу разделили на два потока. Первые восемь недель посещали занятия сальсой. Вторые находились в листе ожидания, продолжая привычный образ жизни.

"Физическая нагрузка в сочетании с социализацией — мощный рычаг для нервной системы, но рассматривать это как замену психотерапии при тяжелых расстройствах нельзя", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Цифры против хандры

Итоговые тесты по шкале PHQ-9 показали убедительный разрыв. У танцоров уровень депрессивных симптомов оказался в среднем на 2,45 балла ниже, чем у контрольной группы. Статистическая погрешность исключена, разница признана клинически значимой.

Группа испытуемых Результат по шкале PHQ-9 Контрольная группа Без динамики Группа сальсы Снижение на 2,45 балла

Параллельно участники отметили рост субъективного ощущения счастья. Социальная тревожность отступила. Если вы чувствуете постоянный стресс, иногда утренние ритуалы или коррекция питания могут стать дополнением к активному хобби.

Почему это работает

Механизм прост: сочетание ритмичной физической активности, музыки и неформального общения требует концентрации. Мозг переключается с депрессивной циклической "жвачки" мыслей на текущий момент. Регулярность занятий создает предсказуемую среду, что радикально снижает уровень кортизола.

"Движение — это база реабилитации. Танцы дают дозированную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что критически важно для общего ресурса организма", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Подобный эффект дают любые виды деятельности, требующие моторики и коммуникации. Важно выбрать хобби, которое не вызывает отторжения. Если вы боретесь с хроническими болями или усталостью во время еды, обратите внимание на причины пищеварительного дискомфорта или правильный подбор продуктов.

"Тревожные расстройства часто "выключают" пациента из социума. Сальса здесь выступает как мостик, позволяющий безопасно вернуться в поток общения", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о ментальном здоровье

Могут ли танцы заменить антидепрессанты?

Нет. Препараты назначает врач для коррекции биохимии мозга. Танцы — это вспомогательная терапия, улучшающая социальный фон.

Обязательно выбирать именно сальсу?

Нет, эффективность доказана для любого активного хобби, которое подразумевает общение и физические усилия.

Как понять, что у меня клиническая депрессия?

Диагноз ставит только специалист по результатам очного обследования, а не по онлайн-тестам.

Сколько нужно заниматься, чтобы почувствовать эффект?

Исследование показало видимый результат уже через 8 недель регулярных тренировок.

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