Сердце из микропластика: в коронарных сосудах нашли то, чему там совсем не место

Пластик — это вечный мусор. Он не исчезает, а лишь измельчается до состояния наночастиц. Эти микроскопические фрагменты прошивают биологические барьеры организма, оседая внутри тканей. Теперь ученые обнаружили их там, где их быть не должно: в коронарном кровотоке. Результаты исследования, опубликованные в European Heart Journal, подтверждают: микропластик стал частью нашей физиологии.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сердце и кардиограмма

Микропластик в сердце: детали эксперимента

Группа исследователей из Римского университета Сапиенца изучила состав крови 61 пациента. Все участники проходили коронарную ангиографию. Группы разделили по состоянию сердечно-сосудистой системы: перенесшие инфаркт, пациенты с хронической ишемией и люди с сохранными артериями. Образцы забирали непосредственно из сосудов, которые питают миокард.

"Мы видим прямую связь между экологической нагрузкой, концентрацией инородных частиц в крови и тяжелой сердечной патологией. Это не случайность, а системный процесс накопления", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Курение, воздух и накопление частиц

Результаты показали пугающую корреляцию. У пациентов после инфаркта пластик нашли в 84% случаев. У людей с нормальными артериями показатель составил 32%. Основной "виновник" — полиэтилен. Самые высокие концентрации частиц зафиксировали у курильщиков и жителей районов с загрязненным воздухом. Комбинация этих факторов повышает риск обнаружения пластика в кровотоке до 100%. Для сравнения — среди людей без этих привычек показатель достигает лишь 12,5%.

Группа пациентов Наличие пластика (%) После инфаркта 84% Хроническая ишемия 40% Нормальные артерии 32%

Как пластик разрушает артерии

Легкие служат входными воротами. Через легочную ткань частицы попадают в кровь, вызывая каскад патологий. Исследования здоровья сердца доказывают: пластик провоцирует воспаление сосудистой стенки и окислительный стресс. Митохондрии клеток при контакте с микропластиком начинают работать на износ. Эти процессы усугубляют состояние жировых бляшек, повышая риск критических явлений, таких как инфаркт или тромбозы.

"Подобное воздействие на эндотелий сосудов сопоставимо с влиянием других токсических микрочастиц. Мы имеем дело с хроническим воспалительным фоном, который истощает резервы организма", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о микропластике

Может ли организм самостоятельно вывести эти частицы?

Эффективных механизмов элиминации фрагментов пластика из кровотока на данный момент не выявлено. Частицы оседают в тканях, провоцируя хроническое воспаление.

Действительно ли курение ускоряет этот процесс?

Да. Никотин и продукты горения нарушают целостность альвеолярного барьера в легких, облегчая трансцитоз частиц пластика в кровь.

Связано ли это с питанием?

Да, употребление продуктов из упаковки — один из основных маршрутов попадания пластика в ЖКТ, хотя легкие признаны наиболее опасным путем прямого проникновения в кровоток.

Какие маркеры в анализах говорят об этом?

Прямых тестов на "пластик в крови" не существует. Рост маркеров воспаления, таких как интерлейкин-6, косвенно подтверждает системные процессы, часто сопровождающие наличие посторонних агентов.

"Игнорировать экологическую составляющую сегодня нельзя. Это требует пересмотра привычек, включая отказ от курения для снижения проницаемости легких", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-пульмонолог Людмила Артамонова.

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