Российская разработка удивила даже скептиков: мозг получил шанс собраться заново после удара

Российские ученые создали гидрогель, способный "ремонтировать" поврежденный мозг. Разработка международной группы исследователей использует магнитоэлектрические наночастицы для стимуляции нейрорегенерации и подавления воспаления. Технология, опубликованная в журнале Journal of Materials Chemistry B, прошла успешные тесты на животных моделях с восстановлением когнитивных функций.

Фото: Веб-страница проекта «Будущий врач» на сайте Министерства здравоохранения РФ Мозг

Нейронный "ремонт": механика процесса

Черепно-мозговые травмы часто ведут к необратимой гибели нейронов. В отличие от кожи или печени, ткань мозга обладает крайне низким потенциалом к самовосстановлению. Стандартная терапия нередко заходит в тупик из-за вторичных повреждений: нейровоспаления и окислительного стресса. Новый подход предлагает "заманивать" эндогенные стволовые клетки в зону поражения и принудительно трансформировать их в рабочие нейроны.

"При черепно-мозговой травме главная беда не столько в механическом повреждении, сколько в каскаде биохимических реакций, буквально выжигающих нейронные сети вокруг очага. Если текущая разработка действительно подавляет окислительный стресс на локальном уровне, это серьезный шаг от симптоматического лечения к реальному восстановлению функций", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Наночастицы внутри коллагенового каркаса

Ключ к решению — гибридный материал. Исследователи из Томского политехнического университета создали наночастицы с ферритовым ядром (марганец) и пьезоэлектрической оболочкой. Под внешним магнитным полем ядро деформируется, вынуждая оболочку генерировать электрический заряд. Это позволяет стимулировать нейроны без прямого электродного вмешательства в мозг.

Характеристика Механизм действия Магнитное ядро Передает механическую энергию при воздействии поля Гидрогель Коллаген, гиалуроновая кислота, Метформин

Сам гель, кроме наночастиц, содержит метформин. Вещество активно используется эндокринологами для коррекции метаболизма, однако здесь оно выступает как агент, купирующий воспалительные процессы в нервной ткани.

"Метформин в комплексной терапии нейрорегенерации — интересный выбор. Он обладает выраженным противовоспалительным действием и способен активировать AMPK-пути, что критично для выживания клеток в условиях ишемии после травмы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Лабораторные результаты

Эксперименты подтвердили: мыши, получившие инъекцию геля после смоделированной травмы, демонстрировали лучшее восстановление пространственной памяти. Специалистам удалось частично нивелировать симптомы когнитивного дефицита.

"Биоматериалы, сочетающие физическое воздействие и лекарственное депо, — главный тренд регенеративной медицины. Важно только исключить риск системной токсичности при распаде этих наночастиц спустя долгое время", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о восстановлении мозга

Можно ли использовать это средство для лечения деменции?

Текущие исследования сфокусированы на острых повреждениях. Механизмы нейродегенерации при Болезни Альцгеймера требуют иных маршрутов восстановления.

Безопасен ли такой метод для человека?

Материал проходит доклиническую фазу. Клинические испытания на людях начнутся только после подтверждения долгосрочной биосовместимости всех компонентов.

Заменит ли гель стандартную хирургию?

Гель — это адъювантная терапия. Он работает как дополнение к основному протоколу лечения для минимизации последствий травмы.

Где можно увидеть результаты тестов?

Основные выводы опубликованы в профильных научных изданиях, доступны в базах доказательной медицины по запросам о магнитоэлектрических наночастицах.

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