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Хватит верить в чудо: отказ от позднего ужина привел к неожиданным выводам кардиологов

Здоровье

Отказ от еды за четыре часа до сна преподносится как способ не только остановить рост атеросклеротических бляшек, но и добиться их регресса. Популярная в сети гипотеза гласит: ночью организм, лишенный свежей порции калорий, вынужден извлекать ресурсы из накопленных холестериновых отложений. Однако в доказательной кардиологии вопрос уменьшения бляшек путем простых пищевых ограничений остается дискуссионным.

Девушка спит днем
Фото: Designed by Freepik by pch.vector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит днем

Механизм "ночного голодания"

Сторонники метода утверждают, что поздний плотный ужин снабжает тело доступной энергией, из-за чего старые запасы — в том числе холестерин в сосудистой стенке — остаются нетронутыми. Если же создать временной дефицит питательных веществ, организм якобы переключается на использование холестерина из бляшек для обновления клеток или синтеза гормонов. Рекомендуется полностью прекращать прием пищи за 4 часа до сна, сохраняя при этом последний прием пищи максимально легким.

С точки зрения физиологии, длительные "окна" без еды действительно помогают нормализовать уровень инсулина и улучшить обмен веществ. Но прямая связь между временем ужина и физическим исчезновением уже сформировавшейся стабильной бляшки требует серьезных клинических доказательств.

Реальность против гипотезы: можно ли "рассосать" бляшку

Атеросклеротическая бляшка — это не просто "комок жира", который можно растопить как сливочное масло на сковороде. Это сложное структурное образование, состоящее из липидного ядра, кальция и плотной соединительнотканной покрышки. Современная медицина признает возможность стабилизации бляшек и их частичного уменьшения, но обычно это результат комплексной терапии: приема статинов, контроля давления и радикального изменения образа жизни под присмотром врачей.

"Идея о том, что отказ от еды перед сном заставит организм 'съесть' бляшки в сосудах, выглядит слишком упрощенной. Холестерин в бляшках находится внутри сосудистой стенки и защищен фиброзной тканью, он не является приоритетным источником энергии при краткосрочном голодании. Тем не менее, отсутствие поздних ужинов полезно для общего метаболизма и косвенно помогает контролировать факторы риска", — объяснил врач-кардиолог Валерий Климов.

При тяжелых формах атеросклероза, когда сужение сосудов достигает критических значений, одни лишь диетологические советы не помогут. В таких случаях требуется индивидуальный план лечения, который может включать медикаменты или хирургическое вмешательство (стентирование, шунтирование).

Метод воздействия Влияние на сосуды
Отказ от еды за 4 часа до сна Улучшение обмена веществ, снижение нагрузки на ЖКТ, косвенный контроль веса.
Специфическое питание Снижение поступления "плохого" холестерина, уменьшение системного воспаления.
Физические нагрузки Укрепление сосудистой стенки, улучшение микроциркуляции.

Ответы на популярные вопросы

Поможет ли легкий ужин полностью очистить сосуды?

Нет, очистка сосудов — это сложный процесс. Легкий ужин помогает не набирать лишний вес и не повышать сахар в крови, что является профилактикой появления новых бляшек, но старые образования редко исчезают бесследно только от изменения времени приема пищи.

Кому опасно долгое голодание перед сном?

Людям с определенными нарушениями ЖКТ (например, выраженным гастритом или язвенной болезнью) и пациентам с первым типом диабета, у которых длительные перерывы в еде могут вызвать ночную гипогликемию.

Когда пора идти к врачу?

Если вы чувствуете боли за грудиной при нагрузке, одышку, частые головокружения или имеете стабильно высокое давление — одних диет недостаточно. Нужно пройти УЗИ сосудов и сдать липидный профиль.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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