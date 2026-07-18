Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Людей довели до предела: решение по газовым тарифам в Молдавии обернулось внезапным бунтом элит
Неожиданная пара на свадьбе Иды Галич в Осетии: художник и актриса породили волну слухов
Больше не болтается: копеечная доработка, которая навсегда решит проблему ВАЗа
Земля буквально расступилась в Адыгее: находка в кургане переписала представления о связях региона
Слишком рискованно оставаться: Валерий Меладзе полностью исключил выступления внутри России
Хватит верить в чудо: отказ от позднего ужина привел к неожиданным выводам кардиологов
Леса Читы просто списали со счетов: финансовый тупик заблокировал защиту природных массивов
Водителей Калининграда ждет сюрприз: график перекрытий на Орудийной перекроет привычный выезд
Метеориты и Солнце разошлись в показаниях: запасов серебра оказалось слишком много

Секрет роскошного блеска волос оказался проще, чем думали: нужны всего 4 натуральных ингредиента

Здоровье » Красота

Индустрия красоты предлагает множество средств для блеска волос, но многие дают лишь временный эффект. Натуральный уход помогает восстановить волосы изнутри, уменьшить ломкость, разгладить кутикулу и поддержать микробиом кожи головы, возвращая естественное сияние.

Пляжные локоны
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пляжные локоны

Яблочный уксус для закрытия кутикулы

Яблочный уксус считается эталонным средством для ополаскивания. Его действие основано на восстановлении кислотно-щелочного баланса (pH), который часто нарушается агрессивными ПАВ.

Когда чешуйки волоса плотно прилегают друг к другу, поверхность становится зеркальной. Кроме того, кислая среда помогает избежать появления нежелательных оттенков на светлых волосах после контакта с водопроводной водой.

"Кислотный ополаскиватель — это самый быстрый способ сделать волосы гладкими без силиконов. Уксус нейтрализует остатки щелочи и закрывает кутикулу, возвращая прядям способность отражать свет", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Для приготовления раствора достаточно развести две столовые ложки уксуса в литре прохладной воды. Регулярное использование метода помогает сохранить ухоженный вид прически даже в условиях высокой влажности.

Растительные масла: питание и защита

Масла работают как естественный герметик, удерживая влагу внутри стержня. Оливковое масло богато витаминами и антиоксидантами, что делает его незаменимым для сухих и поврежденных локонов. Масло жожоба по составу близко к естественному себуму, поэтому оно идеально подходит для тонких волос, не создавая эффекта жирности.

Тип масла Основное действие
Кокосовое Глубоко проникает в структуру, защищает от ломкости.
Жожоба Легкое увлажнение без утяжеления, уход за кончиками.
Оливковое Интенсивное питание и борьба с пушистостью.

Важно помнить, что масло наносится на умеренно влажные волосы, чтобы оно могло эффективно "запереть" воду. При серьезных проблемах со скальпом стоит обратить внимание на специализированные методы глубокого очищения кожи головы, чтобы масла не закупоривали поры.

Зеленый чай как антиоксидантный тоник

Настой зеленого чая содержит цинк и калий, которые необходимы для поддержания шелковистости. Это средство действует мягче уксуса и не оставляет специфического запаха. Ополаскивание теплым чаем помогает дисциплинировать непослушные пряди и придает им здоровый вид.

"Антиоксиданты в составе чая защищают волосы от окислительного стресса, который провоцирует тусклость и преждевременную потерю пигмента", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян.

Применение чая эффективно дополняет восточные ритуалы красоты, направленные на долгосрочное сохранение густоты волос.

Медовые маски для глубокого увлажнения

Мед — природный гумектант, притягивающий молекулы воды. В сочетании с жирными кислотами оливкового масла он создает питательный состав, который реанимирует даже сильно пересушенные волосы.

Такой "суперфуд" незаменим для тех, кто часто выполняет домашнее окрашивание седины и сталкивается с жесткостью волос.

Маску выдерживают под полотенцем до одного часа. Мед обладает легким осветляющим свойством, поэтому блондинки заметят не только блеск, но и освежение цвета.

Почему домашние методы показывают результат

Отсутствие агрессивной химии позволяет волосам отдыхать от накопленного стайлинга. Натуральные ингредиенты работают по принципу физического воздействия: сглаживание чешуек, заполнение микропустот липидами и увлажнение. Это обеспечивает не косметическую "маскировку", а реальное улучшение состояния волос.

"Главный секрет успеха народных рецептов — в их системности. Регулярное использование масел и мягких кислот предотвращает истончение и ломкость волос", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина.

Ответы на популярные вопросы о блеске волос

Можно ли использовать обычный уксус вместо яблочного?

Не рекомендуется. Обычный столовый уксус слишком агрессивен. Яблочный уксус содержит полезные микроэлементы и витамины, которые благотворно влияют на кожу головы.

Как часто можно делать масляные маски?

Для профилактики достаточно одного раза в неделю. При сильной сухости количество можно увеличить до двух раз, следя за тем, чтобы волосы не стали перегруженными.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова, эксперт по уходу за кожей Лилит Арутюнян, эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Сосед России захлопывает зерновые ворота: миллионы тонн пшеницы останутся без привычного маршрута
Экономика и бизнес
Сосед России захлопывает зерновые ворота: миллионы тонн пшеницы останутся без привычного маршрута
Больше нет нужды скрывать истинные чувства: артистка Пелагея призналась в серьёзных переменах
Шоу-бизнес
Больше нет нужды скрывать истинные чувства: артистка Пелагея призналась в серьёзных переменах
Популярное
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку

На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.

Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Сосед России захлопывает зерновые ворота: миллионы тонн пшеницы останутся без привычного маршрута
Будут сами сыпаться вам в руки: садоводы делятся секретами о том, как и чем подкармливать огурцы в середине июля
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Больше нет нужды скрывать истинные чувства: артистка Пелагея призналась в серьёзных переменах
Больше нет нужды скрывать истинные чувства: артистка Пелагея призналась в серьёзных переменах
Последние материалы
Бедра не худеют, несмотря на тренировки? Вот что на самом деле мешает избавиться от объемов
Смертный приговор цилиндрам: чего никогда нельзя делать в процессе ухода за авто
Топливный голод в полях: воровство горючего поставило под удар завершение уборки в Беларуси
Покупка авто стала лотереей: статистика по пробегу в 400 тысяч км обнажила крах многих брендов
Врачи больше не ждут визитов: в Перми внедрили систему, которая изменит контроль за здоровьем
Штраф за вождение с голым торсом: чем на самом деле рискуют водители в жару
Дышать станет невозможно: пожар в Шахтах Ростовской области заставил власти применить спецтехнику
Нефтяной выбор поставил ЕС в тупик: Венгрия просит США закрыть глаза на связи с Москвой
Дорогу просто смыло водой: жители Прикамья создали обходной путь, чтобы не остаться в изоляции
Деньги просто так не дадут: Ростовская область пересмотрела условия для новых бойцов до конца года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.