Мечты о стройности разбиты вдребезги: популярный метод сжигания жира оказался пустышкой

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Здоровье

Малина против лишнего веса: почему популярный метод жиросжигания не работает

Популярное убеждение в том, что малина способна ускорять метаболизм и «сжигать» жировую ткань, не находит подтверждения в доказательной медицине. Несмотря на активную рекламу БАДов с кетонами малины, клинические данные, которые доказывали бы их значимую эффективность для снижения веса у людей, на данный момент отсутствуют.

Малина
Фото: unsplash.com by Glen Carrie is licensed under Free to use under the Unsplash License
Малина

Кетоны малины: ожидания и реальность

Основной аргумент сторонников «малиновой диеты» — наличие в ягодах специфических ароматических соединений, кетонов. В ряде лабораторных экспериментов (преимущественно на клетках и грызунах) эти вещества демонстрировали способность влиять на липидный обмен. Однако переносить эти результаты на человека нельзя по двум причинам.

Во-первых, концентрация кетонов в свежей малине ничтожно мала. Чтобы получить дозировку, использовавшуюся в экспериментах, человеку пришлось бы съедать несколько десятков килограммов ягод ежедневно. Во-вторых, качественные рандомизированные контролируемые исследования на людях не подтвердили, что прием концентрированных добавок с этими веществами ведет к клинически значимому снижению веса без коррекции рациона и физической активности.

"Кетоны малины в виде БАДов часто позиционируются как средство для ускорения метаболизма, но доказательная база здесь крайне слабая. Не стоит путать биологическую активность вещества в пробирке с его реальным воздействием на организм человека при употреблении в пищу", — объяснил клинический фармаколог Алексей Рябцев.

В чем заключается настоящая польза малины

Отказ от признания малины «жиросжигателем» не отменяет ее статуса ценного продукта. Ягода содержит комплекс соединений, обладающих доказанной биологической активностью. В частности, салициловая кислота придает ей умеренные жаропонижающие и противовоспалительные свойства.

Особую ценность представляет клетчатка. Семена малины богаты нерастворимыми пищевыми волокнами, которые критически важны для моторики кишечника и поддержания здорового микробиома. Потребление ягод помогает замедлить всасывание сахаров, что важно для контроля гликемического индекса рациона, особенно при склонности к нарушениям углеводного обмена.

Малина как продукт и как средство: анализ свойств

Компонент Доказанное действие Мифический эффект
Кетоны Придают аромат Автоматическое сжигание жира
Клетчатка Улучшение перистальтики, контроль сахара «Очищение от токсинов»
Антоцианы Антиоксидантная защита сосудов Мгновенное похудение

Ответы на популярные вопросы

Можно ли похудеть, если заменить малиной десерты?

Да, но это сработает не за счет «жиросжигания», а из-за снижения общей калорийности рациона и замещения добавленного сахара полезной клетчаткой.

Помогают ли малиновые БАДы лучше свежих ягод?

Концентрация веществ в добавках выше, но их эффективность для снижения веса не доказана. Свежие ягоды полезнее, так как содержат витамины и клетчатку, которых часто нет в экстрактах.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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