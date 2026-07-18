Мечты о стройности разбиты вдребезги: популярный метод сжигания жира оказался пустышкой

Популярное убеждение в том, что малина способна ускорять метаболизм и «сжигать» жировую ткань, не находит подтверждения в доказательной медицине. Несмотря на активную рекламу БАДов с кетонами малины, клинические данные, которые доказывали бы их значимую эффективность для снижения веса у людей, на данный момент отсутствуют.
Основной аргумент сторонников «малиновой диеты» — наличие в ягодах специфических ароматических соединений, кетонов. В ряде лабораторных экспериментов (преимущественно на клетках и грызунах) эти вещества демонстрировали способность влиять на липидный обмен. Однако переносить эти результаты на человека нельзя по двум причинам.
Во-первых, концентрация кетонов в свежей малине ничтожно мала. Чтобы получить дозировку, использовавшуюся в экспериментах, человеку пришлось бы съедать несколько десятков килограммов ягод ежедневно. Во-вторых, качественные рандомизированные контролируемые исследования на людях не подтвердили, что прием концентрированных добавок с этими веществами ведет к клинически значимому снижению веса без коррекции рациона и физической активности.
"Кетоны малины в виде БАДов часто позиционируются как средство для ускорения метаболизма, но доказательная база здесь крайне слабая. Не стоит путать биологическую активность вещества в пробирке с его реальным воздействием на организм человека при употреблении в пищу", — объяснил клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Отказ от признания малины «жиросжигателем» не отменяет ее статуса ценного продукта. Ягода содержит комплекс соединений, обладающих доказанной биологической активностью. В частности, салициловая кислота придает ей умеренные жаропонижающие и противовоспалительные свойства.
Особую ценность представляет клетчатка. Семена малины богаты нерастворимыми пищевыми волокнами, которые критически важны для моторики кишечника и поддержания здорового микробиома. Потребление ягод помогает замедлить всасывание сахаров, что важно для контроля гликемического индекса рациона, особенно при склонности к нарушениям углеводного обмена.
|Компонент
|Доказанное действие
|Мифический эффект
|Кетоны
|Придают аромат
|Автоматическое сжигание жира
|Клетчатка
|Улучшение перистальтики, контроль сахара
|«Очищение от токсинов»
|Антоцианы
|Антиоксидантная защита сосудов
|Мгновенное похудение
Да, но это сработает не за счет «жиросжигания», а из-за снижения общей калорийности рациона и замещения добавленного сахара полезной клетчаткой.
Концентрация веществ в добавках выше, но их эффективность для снижения веса не доказана. Свежие ягоды полезнее, так как содержат витамины и клетчатку, которых часто нет в экстрактах.
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