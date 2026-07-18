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Десять лет без движения: в Китае вернули руке подвижность с помощью нейроинтерфейса

Здоровье

В шанхайской больнице Хуашань медики внедрили нейрокомпьютерный интерфейс пациенту с полной утратой двигательных функций руки. Мужчина, десять лет назад получивший тяжелую спинномозговую травму в ДТП, впервые в Китае получил шанс на восстановление контроля над конечностью через прямой "мост" между биологическими нейронами и робототехникой.

Ладонь
Фото: Openverse by focusonmore.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ладонь

Механика нейроинтерфейса

Система работает как транслятор. Имплант считывает сигналы коры головного мозга, которые не проходят через поврежденный спинной мозг. Программа переводит намерение пациента в цифровой код, а затем передает команду роботизированной перчатке. Устройство позволяет осуществлять сложный захват предметов, восстанавливая утраченную бытовую независимость.

"Технологии туннельных синдромов и нейроинтерфейсов — это принципиально разные уровни воздействия. В первом случае мы лечим воспаление, во втором — обходим заблокированный нервный путь. Важно понимать: мозг должен сохранять нейропластичность, чтобы эффективно управлять протезом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Клинические показатели и результаты

Послеоперационный период протекает в штатном режиме. Врачи подтверждают стабильное качество сигнала, передаваемого датчиками. Ранее подобные разработки находились исключительно в рамках дорогостоящих лабораторных испытаний, однако нынешняя операция получила одобрение для официального клинического применения. Это делает систему первой в КНР технологией частичной компенсации нарушений за счет ИИ-интерфейса.

Параметр Статус технологии
Масштаб внедрения Клиническая практика
Метод связи Нейронный поток-перчатка

"Интерфейсы мозг-компьютер требуют жесткого контроля за состоянием систем кровообращения и общего метаболизма пациента. Любое хирургическое вмешательство несет риски инфекций, которые купируются протоколами доказательной медицины", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-реаниматолог Роман Белов.

Государственный вектор

В Пекине нейротехнологии официально включены в список приоритетных направлений. Правительственный отчет за март текущего года содержит прямое указание на развитие интерфейсов как на важнейший научный кластер. Это означает стабильное финансирование и ускоренную процедуру сертификации для новых типов протезов.

Ответы на популярные вопросы о нейроинтерфейсах

Как устройство понимает, что рука должна сжаться?

Имплант считывает электрические импульсы нейронов. Алгоритмы декодируют их в команды (движение пальцев, сжатие), которые передаются на привод перчатки.

Вызывает ли имплант отторжение?

Используются биологически инертные материалы, сводящие риск иммунного ответа к минимуму. Пациент проходит курс контроля состояния после операции.

Можно ли использовать такую перчатку при болезни Паркинсона?

Технология разработана для компенсации утраты импульсов от спинного мозга. Паркинсонизм требует других методов коррекции, включая глубокую стимуляцию мозга (DBS).

Насколько быстра реакция системы?

Современные процессоры позволяют свести задержку к минимуму, делая движение для пользователя практически естественным и предсказуемым.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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