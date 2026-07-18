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Родинка или смертельная ловушка: вынуждает пациентов идти на экстренное обследование

Здоровье » Здоровье и профилактика

Регулярная самодиагностика кожи каждые 3-6 месяцев позволяет выявить агрессивные новообразования на стадиях, когда они поддаются лечению. В основе настороженности лежит риск развития меланомы — злокачественной опухоли, которая формируется из меланоцитов. Хотя она может маскироваться под обычную родинку, существуют четкие визуальные маркеры, позволяющие отличить опасный объект от безобидного пигментного пятна.

Девушка смотрится в зеркало и проверяет родинки
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка смотрится в зеркало и проверяет родинки

Статистические данные показывают, что меланома кожи составляет более 95% всех случаев этого заболевания, тогда как на поражение слизистых оболочек приходится около 3%. Важно учитывать, что только треть опухолей развивается из уже существующих родинок (невусов). В большинстве случаев меланома появляется на чистых участках кожи, что делает критически важным контроль за возникновением любых новых пигментированных образований.

Метод ABCDE: пять признаков опасности

Для базовой проверки образований диаметром более 5 мм онкологи рекомендуют использовать международную систему ABCDE. Каждый символ в этой аббревиатуре указывает на конкретное изменение структуры родинки:

  • А (Asymmetry) — асимметрия: одна половина пятна не похожа на другую.
  • B (Border) — границы: края становятся неровными, изрезанными или размытыми.
  • C (Color) — цвет: появление вкраплений розового, черного, серого или синего оттенков, неоднородность окраски.
  • D (Diameter) — диаметр: быстрый рост или размер более 6 мм.
  • E (Evolving) — динамика: любое изменение (зуд, появление корочек, кровоточивость, уплотнение).

Вспомогательным инструментом выступает правило "гадкого утенка". Оно подразумевает поиск образования, которое выбивается из общего ряда: если на теле много мелких светлых родинок, одна крупная и темная требует немедленного внимания врача.

"Самостоятельный осмотр — это лишь первый этап. Если родинка начала менять форму или цвет, нельзя ждать следующего планового осмотра. Нужно понимать, что меланома — одна из самых быстрорастущих опухолей, поэтому любая кровоточивость или появление узелка на поверхности пятна должны стать поводом для срочного визита к дерматологу или онкологу", — объяснил врач-онколог Владимир Капустин.

Цифровое картирование кожи

Для людей с большим количеством родинок или отягощенной наследственностью стандартного осмотра может быть недостаточно. В современной практике применяется картирование кожи — создание цифрового "фотопаспорта" всех образований на теле. Специальная аппаратура фиксирует координаты и макроснимки каждой родинки.

При повторном исследовании система автоматически сравнивает текущие данные с архивными. Это позволяет обнаружить микроскопические изменения, которые невозможно заметить невооруженным глазом. В кабинете врача при подозрении на патологию используется дерматоскопия — изучение структуры кожи под многократным увеличением, что дает возможность оценить глубину и характер залегания пигмента.

Симптом Тактика действий
Диаметр более 6 мм Наблюдение, при росте — консультация
Зуд, жжение, боль Срочная дерматоскопия
Кровоточивость без травмы Немедленный прием онколога

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли удалять родинки, которые постоянно травмируются одеждой?

Да, это целесообразно. Постоянная механическая травматизация может стимулировать патологические изменения в клетках. Однако метод удаления должен выбирать врач после дерматоскопии.

Может ли меланома быть бесцветной?

Да, существует так называемая амеланотическая меланома. Она выглядит как розовое или телесное пятно или узелок. Поэтому при оценке важен не только цвет, но и динамика формы и поверхности.

Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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