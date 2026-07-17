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Они просто выбросили миллиарды: провал испытаний лишил надежды миллионы страдающих от кашля

Здоровье » Здоровье и профилактика

Фармацевтический гигант GSK сворачивает разработку препарата от хронического кашля

Британская компания GSK приняла решение остановить работу над камлипиксантом (camlipixant) — перспективным лекарством для взрослых пациентов с рефрактерным хроническим кашлем. Поводом послужили неоднозначные результаты финальной, третьей фазы клинических испытаний. Хотя в одном исследовании (Calm-1) дозировка 50 мг дважды в сутки показала снижение частоты кашля по сравнению с плацебо через 12 недель, второе испытание (Calm-2) не подтвердило эффективность терапии на сроке в 24 недели.

Кашляющий мужчина
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кашляющий мужчина

Низкая дозировка (25 мг) провалилась в обоих случаях. Кроме того, препарат не смог существенно улучшить показатели качества жизни пациентов, фиксируемые в специальных дневниках самоконтроля. Камлипиксант перешел в портфель GSK весной 2023 года после поглощения компании Bellus Health. Несмотря на неудачу с эффективностью, профиль безопасности лекарства оказался сопоставим с плацебо.

Ингаляция раз в сутки: преимущество в терапии легочной гипертензии

Компания Insmed представила результаты расширенного исследования препарата TPIP для лечения легочной артериальной гипертензии (ЛАГ). Данные показывают, что пациенты удерживали терапевтический эффект в течение двух лет. Ключевая особенность TPIP — длительность действия. Ученые зафиксировали улучшение показателей даже через 24 часа после приема последней дозы.

С точки зрения доказательной медицины, это серьезная заявка на лидерство в классе ингаляционных пролекарств трепростинила. Существующие аналоги требуют частого применения: от трех до пяти раз в день. Переход на однократный прием может значительно повысить приверженность пациентов лечению, что критически важно при прогрессирующих патологиях сосудов легких.

"Снижение кратности приема ингаляционных препаратов при легочной гипертензии — это не просто вопрос удобства. Стабильная концентрация действующего вещества в течение суток помогает избежать резких колебаний давления в малом круге кровообращения, что снижает нагрузку на правые отделы сердца", — объяснил врач-кардиолог, специалист по сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

Миллиарды на сон и патологию: сделки года в медицине

Первое полугодие 2024 года стало рекордным для медицинского бизнеса: объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в сфере биофармацевтики достиг почти 98 миллиардов долларов. Самым заметным событием июня стала покупка корпорацией Eli Lilly компании Centessa Pharmaceuticals за 6,3 миллиарда долларов. Главная цель сделки — доступ к новым препаратам для лечения тяжелых нарушений сна, включая нарколепсию.

Параллельно Leica Biosystems (дочерняя структура Danaher) объявила о покупке Statlab Medical Products. Эксперты оценивают стоимость этого соглашения более чем в 1 миллиард долларов. Объединение ресурсов позволит расширить диагностическую базу и производство инструментов для патологоанатомических исследований, что прямо влияет на скорость и точность постановки диагнозов в онкологии.

Почему РСВ опасен для младенцев: гипотеза незрелого иммунитета поставлена под сомнение

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) ежегодно становится причиной более 3 миллионов госпитализаций детей по всему миру. Традиционно считалось, что высокая смертность и тяжелые осложнения вызваны исключительно незрелостью иммунной системы младенцев. Однако исследователи из Университетского колледжа Лондона (UCL) обнаружили новый биомаркер, указывающий на иные механизмы развития инфекции.

Предварительные данные позволяют предположить, что уязвимость перед вирусом связана не только с отсутствием антител, но и со специфическими особенностями эпителия дыхательных путей в раннем возрасте. Это открытие может изменить подход к тестированию новых лекарств от РСВ, сместив фокус с общего укрепления иммунитета на защиту клеток слизистой оболочки.

"РСВ остается одной из главных угроз для детей первого года жизни. Понимание того, что возрастная восприимчивость имеет более сложную природу, чем просто слабый иммунитет, поможет в разработке адресной профилактики и новых протоколов лечения в педиатрии", — подчеркнула врач-педиатр Елена Сафонова.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-кардиолог, специалист по сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов; врач-педиатр Елена Сафонова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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