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Сердце в зоне смертельного риска: соблюдение шести правил кардиологов снизит угрозу на 85%

Здоровье

Риск инфаркта миокарда можно снизить на 70-85%, если скорректировать образ жизни до появления первых клинических признаков болезни. Кардиологи выделяют шесть базовых факторов, которые определяют состояние сосудов и сердечной мышцы. Большинство из них не требуют дорогостоящих вмешательств, но предполагают регулярность и дисциплину.

Боль в сердце
Фото: freepik.com by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в сердце

Движение против сердечной катастрофы

Для поддержания тонуса сердечно-сосудистой системы нет необходимости в изнурительных тренировках. Достаточным минимумом считается 150 минут быстрой ходьбы в неделю. Такая активность улучшает гемодинамику и помогает тканям лучше усваивать кислород. Не менее важным фактором является режим отдыха: взрослому человеку требуется от 7 до 8 часов сна. Глубокий дефицит сна связан с ростом риска инфаркта на 40%, так как нарушение биоритмов провоцирует гормональный дисбаланс и избыточную нагрузку на миокард.

"Движение и качественный отдых — это база, без которой медикаментозная профилактика работает вполсилы. Регулярная ходьба не только тренирует сердце, но и помогает нормализовать уровень глюкозы, что критически важно для здоровья сосудистой стенки", — подчеркнул врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов.

Объем талии как индикатор здоровья

В современной кардиологии объем талии считается более точным маркером рисков, чем общий вес тела. Абдоминальное ожирение (скопление жира в области живота) напрямую связано с метаболическими нарушениями. Для мужчин критическим порогом является объем талии более 94 см, для женщин — более 80 см. Выход за эти рамки свидетельствует о накоплении висцерального жира, который активно вырабатывает медиаторы воспаления, повреждающие сосуды.

Стресс выступает дополнительным катализатором воспалительных процессов. Он не только вызывает краткосрочные скачки артериального давления, но и поддерживает высокий уровень кортизола. Решением часто становится не прием успокоительных препаратов, а жесткое разграничение рабочего времени и периодов восстановления.

Профилактика и отказ от курения

Курение остается одним из самых агрессивных факторов повреждения сердечно-сосудистой системы. Оно вызывает спазм артерий и ускоряет атеросклеротические процессы. Хорошая новость заключается в том, что регенеративные возможности организма позволяют существенно снизить риски даже после многолетнего стажа зависимости сразу после отказа от табака.

Регулярные диагностические осмотры позволяют контролировать те параметры, которые человек не может почувствовать самостоятельно: уровень холестерина, сахара в крови и скрытую гипертонию. Раннее обнаружение этих отклонений позволяет избежать жесткой лекарственной терапии в будущем.

Параметр контроля Целевой показатель
Физическая активность от 150 минут в неделю
Продолжительность сна 7-8 часов в сутки
Объем талии (мужчины) до 94 см
Объем талии (женщины) до 80 см

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заменить ходьбу тренировками в зале?

Да, любые аэробные нагрузки эффективны, однако ходьба на свежем воздухе доступнее и дает меньше осевой нагрузки на суставы при лишнем весе.

Поможет ли отказ от курения, если стаж более 20 лет?

Да, риск сердечно-сосудистых заболеваний начинает снижаться уже через несколько месяцев после отказа, независимо от стажа.

Что делать, если объем талии выше нормы, а вес в порядке?

Это признак абдоминального ожирения. В таком случае необходимо проконсультироваться с эндокринологом и кардиологом для оценки метаболического статуса.

Экспертная проверка: врач-кардиолог, специалист по гипертонии и сердечно-сосудистым рискам Валерий Климов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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