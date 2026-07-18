Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стальная бомба в багажнике: скрытые угрозы популярного метода экономии пугают даже механиков
Мистическую чашу залило до краев: стали известны пугающие масштабы древнего вулкана в Китае
Сочный арбуз без разочарований: как сохранить арбуз свежим до последней дольки
Кухня, в которую хочется возвращаться: 4 простых способа добавить уюта
На вид десерт, на вкус деликатес: в таком виде кабачок украсит даже праздничный ужин
Набивайте карманы: если избежать этих ошибок, то урожай огурцов будет плодоносить до самой осени
Весь день на ногах, а вечером не до отдыха: три вида спорта помогут разгрузить суставы
Не чистота утомляет, а хаос: советская система уборки экономит часы на уборке
Нежно-розовый водопад: как превратить скучную опору в главный арт-объект вашего сада

Кого-то она ставит на ноги, а кого-то сбивает: вся правда о "чудесной" чёрной смородине

Здоровье

Черная смородина прочно удерживает статус "суперфуда" в народном сознании. Потребители приписывают ягоде чудодейственные свойства, опираясь на концентрацию аскорбиновой кислоты. Разберемся, где заканчивается биохимия и начинается маркетинг.

Чёрная смородина
Фото: public-domain-image.com by Paolo Neo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чёрная смородина

Витаминный состав: реальность против мифа

Смородина действительно содержит витамин С, участвующий в синтезе коллагена и защите клеток от окислительного стресса. Помимо аскорбинки, в ягоде присутствуют витамины групп А, Е, Р и В. Они влияют на проницаемость сосудистой стенки и работу нейромедиаторов. Однако наделять их способностью "лечить" конкретные патологии — ошибка.

"Никакой продукт не является панацеей. Витамины из пищи усваиваются лучше, чем из аптечных БАДов, но они не исправят дефициты при неправильном рационе или серьезных заболеваниях", — констатировала врач-терапевт Анна Кузнецова.

Гастрономические риски

Высокая концентрация органических кислот делает ягоду агрессивным агентом для слизистой оболочки ЖКТ. Людям с гастритом с повышенной кислотностью, язвенной болезнью или панкреатитом употребление смородины противопоказано в период обострения. Неправильный выбор продуктов при заболеваниях нередко приводит к экстренной госпитализации.

Компонент Функция в организме
Клетчатка Поддержание моторики кишечника
Калий Регуляция водно-солевого баланса

"Пациенты часто недооценивают влияние растительной пищи на острые процессы. При повреждении тканей желудка нужен покой, а не воздействие кислот, содержащихся в ягодах", — подчеркнул врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Польза листьев: доказательная база

Листья смородины содержат фитонциды и дубильные вещества. Как и в случае с зелеными овощами, их роль в поддержании иммунитета остается умеренной. Настои могут оказывать мягкий тонизирующий эффект, но не заменяют базисную терапию при инфекциях.

Ответы на популярные вопросы о смородине

Можно ли давать смородину детям для ускорения выздоровления при простуде?

Смородина не обладает лечебными противовирусными свойствами. Ее можно давать как источник жидкости и микроэлементов, если нет аллергии или проблем с желудком.

Поможет ли смородина при гипертонии?

Калий в продукте полезен для сердца, но это не лекарство. Стабилизация артериального давления требует протокольной терапии, назначенной кардиологом.

Почему после поедания смородины болит живот?

Резкое воздействие органических кислот на чувствительную слизистую вызывает спазм и раздражение рецепторов.

Лучше есть ягоды свежими или в составе варенья?

Свежие ягоды сохраняют больше витаминов. Варенье содержит избыток сахара, что нивелирует пользу от микроэлементов.

"Не стоит питать иллюзий относительно "очищения" организма продуктами. Наш водный баланс и обмен веществ регулируются сложными системами, а не стаканом ягодного отвара", — резюмировала врач-терапевт Анна Кузнецова.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов

Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Военные новости
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Масштаб стройки поражает: новый мост в Рязанской области изменит привычные маршруты водителей
Рязанская область
Масштаб стройки поражает: новый мост в Рязанской области изменит привычные маршруты водителей
Популярное
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку

На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.

Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Сосед России захлопывает зерновые ворота: миллионы тонн пшеницы останутся без привычного маршрута
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Италия завидует русским семьям: привычный ритуал в квартирах москвичей поразил известного ведущего
Больше нет нужды скрывать истинные чувства: артистка Пелагея призналась в серьёзных переменах
Стаж в СССР оказался золотым: перерасчет выплат изменит итоговую сумму в кармане пенсионера
Стаж в СССР оказался золотым: перерасчет выплат изменит итоговую сумму в кармане пенсионера
Последние материалы
Кухня, в которую хочется возвращаться: 4 простых способа добавить уюта
На вид десерт, на вкус деликатес: в таком виде кабачок украсит даже праздничный ужин
Весь день на ногах, а вечером не до отдыха: три вида спорта помогут разгрузить суставы
Набивайте карманы: если избежать этих ошибок, то урожай огурцов будет плодоносить до самой осени
Не чистота утомляет, а хаос: советская система уборки экономит часы на уборке
Нежно-розовый водопад: как превратить скучную опору в главный арт-объект вашего сада
Вторая молодость кожи: простые привычки, которые помогут сохранить лицо подтянутым
Стереотип про белизну треснул: теперь маленькие пространства расширяют цветовыми акцентами
Дилеры разводят руками: за этими автомобилями россияне выстроились в огромную очередь
Аромат домашнего уюта: печем абрикосовую галету, от которой невозможно оторваться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.