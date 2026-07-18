Кого-то она ставит на ноги, а кого-то сбивает: вся правда о "чудесной" чёрной смородине

Черная смородина прочно удерживает статус "суперфуда" в народном сознании. Потребители приписывают ягоде чудодейственные свойства, опираясь на концентрацию аскорбиновой кислоты. Разберемся, где заканчивается биохимия и начинается маркетинг.
Смородина действительно содержит витамин С, участвующий в синтезе коллагена и защите клеток от окислительного стресса. Помимо аскорбинки, в ягоде присутствуют витамины групп А, Е, Р и В. Они влияют на проницаемость сосудистой стенки и работу нейромедиаторов. Однако наделять их способностью "лечить" конкретные патологии — ошибка.
"Никакой продукт не является панацеей. Витамины из пищи усваиваются лучше, чем из аптечных БАДов, но они не исправят дефициты при неправильном рационе или серьезных заболеваниях", — констатировала врач-терапевт Анна Кузнецова.
Высокая концентрация органических кислот делает ягоду агрессивным агентом для слизистой оболочки ЖКТ. Людям с гастритом с повышенной кислотностью, язвенной болезнью или панкреатитом употребление смородины противопоказано в период обострения. Неправильный выбор продуктов при заболеваниях нередко приводит к экстренной госпитализации.
|Компонент
|Функция в организме
|Клетчатка
|Поддержание моторики кишечника
|Калий
|Регуляция водно-солевого баланса
"Пациенты часто недооценивают влияние растительной пищи на острые процессы. При повреждении тканей желудка нужен покой, а не воздействие кислот, содержащихся в ягодах", — подчеркнул врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Листья смородины содержат фитонциды и дубильные вещества. Как и в случае с зелеными овощами, их роль в поддержании иммунитета остается умеренной. Настои могут оказывать мягкий тонизирующий эффект, но не заменяют базисную терапию при инфекциях.
Смородина не обладает лечебными противовирусными свойствами. Ее можно давать как источник жидкости и микроэлементов, если нет аллергии или проблем с желудком.
Калий в продукте полезен для сердца, но это не лекарство. Стабилизация артериального давления требует протокольной терапии, назначенной кардиологом.
Резкое воздействие органических кислот на чувствительную слизистую вызывает спазм и раздражение рецепторов.
Свежие ягоды сохраняют больше витаминов. Варенье содержит избыток сахара, что нивелирует пользу от микроэлементов.
"Не стоит питать иллюзий относительно "очищения" организма продуктами. Наш водный баланс и обмен веществ регулируются сложными системами, а не стаканом ягодного отвара", — резюмировала врач-терапевт Анна Кузнецова.
Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
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