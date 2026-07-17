Микроскопический враг россиян: встреча с ним лишила многих сна и заставила бежать в больницы

Появление в медиапространстве сообщений о загадочных "наноклещах", массово атакующих россиян, вызвало волну беспокойства. Специалисты Роспотребнадзора и биологи поспешили успокоить: новый вид паразитов не обнаружен. Речь идет о нимфах — молодых особях обычного иксодового клеща. Несмотря на отсутствие биологической новизны, эти микроскопические паукообразные представляют специфическую угрозу именно из-за своих габаритов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Удаление клеща у животного

Нимфа — это промежуточная стадия развития клеща между личинкой и взрослой особью (имаго). Ее размер едва достигает одного миллиметра, что делает паразита практически невидимым на коже или одежде. При этом набор патогенов, которые может передать нимфа при укусе, идентичен "взрослому" списку: клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма) и другие опасные инфекции.

Скрытые риски маленького размера

Главная опасность нимфы заключается в трудности ее обнаружения. Если взрослого клеща человек часто замечает в момент его передвижения по телу или сразу после присасывания, то нимфа впивается безболезненно и остается незамеченной в течение долгого времени. Это увеличивает время контакта с патогеном, что критично для передачи боррелий, которые концентрируются в кишечнике клеща и попадают в кровь не сразу, а через несколько часов питания.

Обычно нимфы предпочитают мелких хозяев — грызунов и птиц, обитающих в нижнем ярусе леса и в густой траве. Человек становится случайной жертвой, чаще всего контактируя с почвой и растительностью напрямую, например, присаживаясь на землю или траву без плотной подстилки.

"Нимфы — это полноценные разносчики инфекций. Из-за крошечного размера их крайне сложно обнаружить при самоосмотре, особенно в волосистой части головы или складках кожи. Часто пациенты узнают об укусе только при появлении специфической мигрирующей эритемы, характерной для боррелиоза, так и не заметив самого клеща", — отметил врач-инфекционист Светлана Полякова.

Как не принести нимфу домой

Биологи предупреждают: риск заражения сохраняется до тех пор, пока температура воздуха не опустится ниже +7 градусов. Это означает, что меры предосторожности актуальны до глубокой осени. Клещи не прыгают с деревьев, они всегда поднимаются снизу вверх, поэтому ключевое значение имеет защита ног и контроль за предметами, которые вы приносите из леса.

Способ передачи Мера профилактики Прямой контакт (лес, высокая трава) Использование репеллентов, одежда с манжетами, светлые ткани (на них проще заметить даже нимфу). Грибы, ягоды, лесные цветы Оставлять корзины и букеты на улице или на балконе на несколько часов; тщательная переборка на светлой поверхности. Домашняя одежда после прогулки Снятые вещи нужно убрать в герметичный пакет и сразу отправить в стирку при высокой температуре.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли сдавать нимфу на анализ?

Да. Нимфа, несмотря на малый размер, является таким же биологическим материалом для исследования на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз, как и взрослая особь.

Защищает ли обычный антисептик от заражения при укусе?

Обработка места укуса спиртом или антисептиком лишь предотвращает вторичную бактериальную инфекцию раны. Она никак не влияет на возбудителей, которые клещ уже успел ввести в кровь через слюну.

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