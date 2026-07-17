Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слишком тяжелый ужин вредит: замена одного ингредиента в тарелке облегчила засыпание
Более 120 тысяч рублей в год: как получить компенсацию, если у вас плохое зрение
Везти в Аргентину пачки денег больше не надо: ВТБ запустил QR-платежи для российских туристов
Сухие краны в воскресенье: Керчь столкнется с последствиями аварии на сетях водоканала
Масштаб поражает воображение: визит в Кировскую область обнажил новый уровень мощностей завода
Люксовые джипы ушли с молотка: Псковская область зафиксировала массовый изъятие авто
Миллионы на срочный ремонт в Пскове: городские власти решили проблему аварийных зон
Химическая атака: это действие провоцирует на огороде мощный выброс токсинов прямо под кусты
Оцепенел прямо за кулисами: странное физическое состояние Вани Дмитриенко перепугало его преданных фанатов

Пальцы больше не слушаются: привычное использование смартфона лишило кисть подвижности

Здоровье

Постоянный скроллинг ленты соцсетей и переписки в мессенджерах перестали быть просто привычкой, превратившись в фактор риска для здоровья опорно-двигательного аппарата. Клинические специалисты фиксируют рост патологий кисти, вызванных специфической нагрузкой при использовании гаджетов. Термин "смартфонная кисть" не является официальным медицинским диагнозом, но он точно описывает группу реальных заболеваний, возникающих из-за хронического перенапряжения сухожилий и нервов.

Девушка на улице со смартфоном
Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на улице со смартфоном

Почему страдает рука

Проблема заключается не в массе устройства, а в биомеханике движений. Когда человек держит смартфон одной рукой, его кисть находится в статическом напряжении, а большой палец выполняет сотни однообразных микродвижений. В таком положении нагрузка на связочный аппарат возрастает в 3-5 раз по сравнению с физиологическим покоем. Ткани не получают достаточного времени для восстановления, что запускает механизмы микротравматизации и воспаления.

Симптоматика нарастает незаметно. Первичными признаками являются ноющая боль у основания большого пальца, чувство распирания в ладони или легкое покалывание. Со временем может появиться характерный хруст при движении, снижение точности мелкой моторики и слабость хвата — становится труднее удерживать кружку или застегивать мелкие пуговицы.

"Длительная однотипная нагрузка на кисть провоцирует развитие тендовагинитов и туннельных синдромов, которые ранее считались исключительно профессиональными патологиями музыкантов или ювелиров. Важно понимать, что онемение пальцев — это сигнал о сдавлении нерва, который нельзя игнорировать, так как длительная компрессия ведет к необратимым изменениям", — объяснил врач-невролог Артём Синицын.

От онемения до деформации: основные диагнозы

Под общим названием скрывается несколько конкретных патологических состояний, имеющих разную природу:

  • Болезнь де Кервена. Воспалительный процесс в каналах, где проходят сухожилия большого пальца. Боль усиливается при попытке сжать кулак или отклонить кисть.
  • Синдром запястного канала. Сдавление срединного нерва в области запястья, проявляющееся онемением первых трех пальцев руки.
  • Ризартроз. Дегенеративное изменение сустава у основания большого пальца, фактически — преждевременный износ хрящевой ткани.
  • Болезнь Нотта. Эффект "щелкающего пальца", при котором сухожилие с трудом проходит через связочное кольцо из-за отека, фиксируя палец в согнутом положении.
Метод помощи Когда применяется
Холодный компресс В первые часы острого дискомфорта для снятия отека.
Использование ортезов Для фиксации суставов и исключения травмирующих движений.
Физиотерапия Ультразвуковая и ударно-волновая терапия при хроническом воспалении.

Как сохранить здоровье суставов

Профилактика строится на изменении привычек использования гаджета. Рекомендуется менять руку каждые 20 минут и избегать опоры тяжелого смартфона на мизинец — эта позиция наиболее деструктивна для связок. Использование голосовых сообщений вместо долгого набора текста и вовлечение обеих рук в процесс печати позволяют перераспределить давление.

Простая гимнастика, включающая вращение кистями и мягкое растягивание пальцев, помогает улучшить кровообращение. Если дискомфорт не проходит в течение двух-трех дней при ограничении использования телефона, необходимо обратиться к хирургу или травматологу-ортопеду. В запущенных случаях, когда консервативные методы бессильны, врачам приходится прибегать к операциям по рассечению связок для освобождения нерва или сухожилия.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Просто гулять стало невозможно: Ленинградская область перекроила прибрежные зоны под новый формат
Ленинградская область
Просто гулять стало невозможно: Ленинградская область перекроила прибрежные зоны под новый формат
Тайна из могилы потрясла Тверскую область: в вещах советского бойца нашли послание из Кореи
Тверская область
Тайна из могилы потрясла Тверскую область: в вещах советского бойца нашли послание из Кореи
Пустоцветы атаковали грядку с кабачками? Всего четыре шага вернут кустам завязи и плоды
Садоводство, цветоводство
Пустоцветы атаковали грядку с кабачками? Всего четыре шага вернут кустам завязи и плоды
Популярное
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты

Поставщики косточковых культур из Турции столкнулись с серьезным препятствием при попытке доставить свои товары на российский рынок.

Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Последние материалы
Кошмарная плата: что лишает массивных псов возможности дожить до глубокой старости
Гусиные лапки становятся заметнее раньше ожидаемого: ежедневный уход способен замедлить этот процесс
Триста тысяч — миф или норма: сколько на самом деле выдерживает Lada Niva Travel
Стресс от орущих соседей: почему законы не защищают от акустического дискомфорта
Гастрольный тур на восстановление: как Лагутенко возвращает свой калифорнийский дом из руин
Любимые сорта в безопасности: 5 правил, которые продлят жизнь вашим тюльпанам
В отпуск уехала блондинка, а вернулась русалка: почему волосы могут позеленеть летом
Программисты стали первыми в очереди: через три года перемены накроют весь интеллектуальный труд
Прошли через гендерные войны и ссоры: исповедь Ольги Дроздовой обнажила скрытые трещины в семье
Турагентства против маркетплейсов: как простому туристу сориентироваться на меняющемся рынке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.