Более 120 тысяч рублей в год: как получить компенсацию, если у вас плохое зрение

Государственная поддержка людей с нарушениями зрения в России трансформируется: к привычным денежным выплатам на содержание собак-поводырей добавляются целевые инструменты. С 2026 года основной мерой помощи, расширяющей возможности владельцев спецживотных, становится электронный сертификат на питание питомца. Рассказываем, как устроена эта система и на какие суммы может рассчитывать человек с инвалидностью.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under publik domain Собака - поводырь

Как получить собаку бесплатно

Собака-проводник юридически считается техническим средством реабилитации (ТСР). Это означает, что инвалид по зрению имеет право получить обученное животное безвозмездно. Процесс полностью финансируется из федерального бюджета через Социальный фонд России (СФР). После подтверждения необходимости такого помощника в программе реабилитации (ИПРА), кандидата направляют в специализированный центр, где он проходит курс обучения взаимодействию с животным.

Ежегодная денежная выплата

Помимо передачи самой собаки, государство берет на себя часть расходов на ее ветеринарное обслуживание и текущее содержание. Эта выплата индексируется ежегодно. Если в 2025 году размер компенсации составлял 37 832 рубля, то с февраля 2026 года сумма увеличилась до 39 951,15 рубля.

Для активации выплаты нужно обратиться в СФР. Деньги перечисляются раз в год, но требуют ежегодного подтверждения статуса собаки. Ключевое условие — наличие справки о ветеринарном осмотре, выданной не ранее чем за месяц до подачи заявления. Решение по первичному обращению принимается в течение 15 дней, по повторным — до месяца.

"Важно понимать, что собака-поводырь — это не домашний любимец, а работающее животное, чье здоровье напрямую влияет на безопасность владельца. Регулярная диспансеризация собаки обязательна не только для получения выплат, но и для предотвращения скрытых заболеваний, которые могут внезапно вывести помощника из строя", — подчеркнула врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Электронный сертификат на корм

С марта 2026 года вводится адресная помощь в виде электронного сертификата. Его номинал составляет 83 900 рублей в год. Это целевые средства, которые невозможно обналичить — они предназначены исключительно для приобретения кормов определенных марок.

Главная особенность нового механизма — автоматическое оформление. Владельцу не нужно писать отдельное заявление на сертификат; он активируется одновременно с назначением ежегодной денежной компенсации. Срок действия документа ограничен 12 месяцами.

Вид поддержки Размер (2026 г.) Назначение Денежная компенсация 39 951,15 руб. Ветеринария, амуниция, уход Электронный сертификат 83 900 руб. Только специализированный корм

Ответы на популярные вопросы

Можно ли получить деньги вместо собаки или питания?

Нет, такая замена не предусмотрена законом. Помощь оказывается либо в натуральной форме (выдача животного), либо в виде целевых компенсаций и сертификатов на конкретные нужды питомца.

В каких случаях могут отказать в выплате?

Основанием для отказа может стать отсутствие действующей программы ИПРА с четкой рекомендацией по обеспечению собакой-проводником, отсутствие ветеринарного паспорта животного или просроченная справка об осмотре.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова