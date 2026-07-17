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Смертельные литры в жару: привычное утоление жажды приведет к отеку внутренних органов

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Чрезмерное потребление жидкости в жаркую погоду может спровоцировать критическое состояние, известное как гипонатриемия. Терапевт Иван Еременко из Красногорской клинической больницы пояснил, что избыток воды провоцирует резкое падение уровня натрия в крови, что нередко заканчивается экстренной госпитализацией. Чтобы избежать подобных рисков и поддержать здоровье внутренних органов, важно соблюдать баланс при гидратации.

Девушка пьет воду
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет воду

Почки взрослого человека способны переработать от 0,8 до 1 литра воды в час, превышение этой дозы чревато сбоями в работе организма. Особую осторожность стоит проявлять при интенсивных физических нагрузках и активном потоотделении, когда вместе с влагой тело теряет жизненно важные минералы. В таких условиях питание летом должно включать продукты и напитки, восстанавливающие солевой баланс.

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При критическом разбавлении крови жидкость начинает проникать внутрь клеток, вызывая отек тканей, включая головной мозг. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", это сопровождается судорогами, помрачением сознания и потерей ориентации в пространстве. В группе риска находятся дети, беременные женщины, а также люди, страдающие хроническими патологиями почек и сердца.

"У здорового взрослого человека почки способны вывести около 0,8-1 литра воды в час. Если за короткое время выпить значительно больше, особенно без восполнения солей, риск гипонатриемии возрастает", - объяснил Еременко.

Специалисты рекомендуют не устанавливать жестких норм питья, а ориентироваться на массу тела и уровень активности, добавляя в рацион электролиты при длительном нахождении на солнце. Параллельно врачи предостерегают от резкого охлаждения: ледяной душ после зноя вызывает опасный спазм сосудов и скачки давления. Подобные стрессы крайне нежелательны для тех, кто пытается контролировать уровень холестерина и состояние артерий.

"Избыток воды в сочетании с потерей солей действительно создает колоссальную нагрузку на системы саморегуляции, превращая обычное питье в фактор риска для мозга и сердца", - отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о водном отравлении

Сколько воды можно выпить за один раз без вреда?

Безопасным порогом считается объем до 800 мл в течение часа, чтобы почки успевали выводить излишки жидкости.

Как отличить гипонатриемию от обычного обезвоживания?

При гипонатриемии отсутствует сильная жажда, но могут появиться сонливость, тошнота и мышечные спазмы, требующие вызова врачей.

Кому категорически нельзя пить много воды в жару?

Людям с сердечной недостаточностью, циррозом печени и заболеваниями почек следует строго придерживаться рекомендаций лечащего врача.

Чем лучше утолять жажду при физических нагрузках?

Оптимально использовать изотоники или минеральную воду без газа, которые восполняют запасы натрия и калия.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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