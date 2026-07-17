Их почти невозможно заметить на коже: крошечные существа начали массовую атаку на жителей России

Нимфы иксодового клеща представляют собой промежуточную стадию развития паразита, которая предшествует превращению во взрослую особь, рассказал дезинфектор и технолог Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков. В комментарии для Pravda.Ru эксперт объяснил, чем опасен контакт с такими членистоногими и как правильно выбрать средства защиты перед выходом на природу.

Фото: commons.wikimedia.org by John Tann from Sydney, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клещ

Ранее сообщалось, что территорию России массово атакуют микроклещи — нимфы размером всего 1-2 миллиметра. Из-за крошечных габаритов их крайне сложно заметить на коже, что увеличивает время контакта паразита с телом. Специалисты подчеркивают, что эти особи переносят те же опасные инфекции, что и взрослые клещи: боррелиоз (болезнь Лайма), энцефалит и анаплазмоз. При этом в ряде случаев даже случайное прикосновение к паразиту может стать причиной инфицирования.

По словам Меньшикова, жизненный цикл иксодового клеща включает несколько фаз. Нимфа — это вторая стадия, однако ее способность атаковать человека напрямую зависит от завершения формирования внутренних систем организма. До момента полной трансформации паразит чаще выбирает в качестве жертв мелких грызунов или птиц.

"Если клещ половозрелый, который уже несколько лет развивался в земле, сначала кусал грызуна или птицу, затем крупное животное — собаку или кошку, а на третий год, когда у него формируется пищеварительный тракт, он может укусить и взрослого человека. Если же стадия еще не развита, клещ может напугать только как паук, случайно попавший на кожу. Но если это половозрелая особь, то возможна передача инфекций — болезни Лайма, анаплазмоза, энцефалита", — отметил он.

Технолог уточнил, что для защиты от нападения следует использовать бытовые инсектициды. Препараты на основе химии при испарении парализуют конечности клеща, из-за чего он теряет способность удерживаться на поверхности и отваливается. Если планируется прогулка в потенциально опасных зонах, например, там, где часто фиксируется активность переносчиков инфекций, одежду стоит обработать заранее. Важно помнить, что обычная вакцинация доступна не всем и защищает лишь от одного типа вируса, поэтому репелленты остаются основным барьером.

"Одежду можно обработать заранее: распылить средство, оно впитывается и действует до двух-трех часов. Для кожи, сандалий и головных уборов лучше выбирать гипоаллергенные инсектициды с отдушками, чтобы избежать раздражения. Для одежды нужны одни препараты, для кожи — другие, маслянистые", — подчеркнул эксперт.

При обнаружении паразита на теле медики категорически запрещают использовать народные методы извлечения, так как это повышает риск выброса инфекции в кровь. Своевременное обращение в травмпункт необходимо, поскольку время на экстренную профилактику ограничено несколькими сутками после укуса.

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