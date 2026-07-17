Банки с этим витамином разлетаются с полок: покупателей пугают почти несуществующей проблемой

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Здоровье

Дефицит витамина К практически не встречается в клинической практике у здоровых людей, так как это вещество широко представлено в привычном рационе, рассказал Pravda.Ru главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков. По словам эксперта, ажиотаж вокруг нехватки этого нутриента зачастую носит маркетинговый характер и не имеет под собой медицинских оснований для большинства населения.

Бады
Фото: commons.wikimedia.org by Крисморозова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бады

Проблема дефицита витамина К во многом искусственно раздута производителями биологически активных добавок для стимулирования продаж комбинированных препаратов. Однако в реальности это соединение присутствует в огромном количестве продуктов: от зеленых овощей и растительных масел до мяса и рыбы. При этом врачи подчеркивают, что витамины из аптеки не заменят разнообразное питание, которое является залогом здоровья.

"Витамин К участвует в свертывании крови и не предназначен для рутинного приема. На практике его дефицит практически не встречается, поскольку это вещество в достаточном количестве поступает с обычной пищей. Поэтому ажиотаж вокруг этой темы, как правило, искусственно раздут", — пояснил Барсуков.

Специалист отметил, что организм взрослого человека обладает эффективными механизмами защиты от нехватки этого вещества. Витамин К является жирорастворимым, поэтому он успешно запасается в жировой ткани и извлекается из "депо" при временном отсутствии поступления извне. Кроме того, часть необходимой нормы синтезируется бактериями в кишечнике. Стоит учитывать, что хроническая нехватка витамина К может проявляться специфическими симптомами, но диагностируется она крайне редко.

Особое внимание к рациону требуется лишь узким категориям пациентов. Это люди с тяжелыми поражениями печени и кишечника, где нарушено всасывание жиров, а также те, кто принимает специфические лекарства. Например, при терапии антикоагулянтами избыток витамина К может быть опасен, так как он нейтрализует действие препаратов. В таких случаях медики даже советуют ограничивать употребление шпината и другой зелени. 

"Я ни разу не видел в истории болезни, чтобы у человека было написано: дефицит именно витамина К. Если человек регулярно и разнообразно питается и не имеет тяжелых хронических заболеваний кишечника и печени, то дефицит крайне маловероятен, и никакой анализ для этого сдавать не надо", — подчеркнул врач.

Для большинства людей ключом к здоровью остается сбалансированное меню. Например, фисташки и зеленые овощи помогут наладить сон и обеспечат организм необходимыми микроэлементами без использования БАДов. Тем, кто задумывается о смене рациона, полезно знать, что кости теряют прочность незаметно, и только комплексный подход к питанию, а не поиск "волшебной таблетки", поможет избежать возрастных патологий.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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