Природа больше не нужна: нейросеть создала радикально иную основу для исправления человеческого кода

Биоинженеры разработали метод проектирования белков, который позволяет создавать искусственные ферменты для редактирования генома с радикально измененной структурой. Новые нуклеазы, названные SynTnpBs, сохраняют биологическую активность, даже если их аминокислотный состав отличается от природного прототипа на треть. Результаты исследования открывают путь к созданию сверхкомпактных и точных инструментов генной терапии, которые будет проще доставлять в клетки человека.

Фото: Openverse by mikemacmarketing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Искусственный интеллект

Искусственный интеллект против эволюции

В основе работы лежит гибридный подход. Ученые объединили модель обратного фолдинга, которая "видит" трехмерную форму белка, с алгоритмом, анализирующим эволюционно важные участки аминокислот. В качестве "чертежа" взяли TnpB — компактный фермент, который считается предком знаменитой системы Cas12.

ИИ сгенерировал десятки тысяч вариантов последовательностей. После жесткого отбора выяснилось, что нейросети удалось обойти природные ограничения: синтетические белки отличались от исходных почти на 30%. Для сравнения: раньше попытки изменить структуру фермента более чем на 1-2% обычно приводили к потере его работоспособности. Тесты подтвердили, что новые молекулы успешно редактируют геном в клетках бактерий, растений и человека.

"Использование ИИ в проектировании белков — это переход от случайного поиска к точному конструированию. Мы видим, что нейросети способны находить такие комбинации связей между белком и ДНК, которые природа не создала за миллионы лет эволюции. Это критически важно для создания инструментов, которые будут бить точно в цель, не повреждая соседние участки генома", — объяснил врач-онколог Владимир Капустин.

От теории к первой терапии

Интерес к новым нуклеазам продиктован успехами технологии CRISPR в клинике. В конце 2023 года Великобритания первой в мире одобрила препарат Casgevy для лечения серповидно-клеточной анемии и бета-талассемии. Позже аналогичное разрешение выдало американское FDA, одобрив также препарат Lyfgenia.

Однако существующие системы часто слишком громоздки для доставки в ткани пациента. Компактные белки вроде TnpB, модифицированные с помощью ИИ, могут решить эту проблему. Метод криоэлектронной микроскопии показал, что один из созданных вариантов образует дополнительные стабилизирующие контакты с ДНК-мишенью, что делает его потенциально более эффективным, чем природные аналоги.

Параметр Природные ферменты Синтетические SynTnpBs Допустимые изменения 1-2% последовательности До 30% последовательности Эффективность Базовая Выше оригинала в ряде тестов Скорость разработки Годы лабораторного перебора Быстрый отбор через ИИ-модели

Что это значит для медицины

Переход от природного CRISPR к искусственно спроектированным ножницам позволяет настраивать ферменты под конкретные задачи. Это снижает риск "ошибок" при редактировании, когда модификация происходит не в том месте генома. Новая технология ускоряет разработку лекарств: вместо слепого перебора тысяч вариантов в лаборатории ученые сразу получают работоспособные чертежи с заданными свойствами.

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