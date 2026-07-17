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Шаурма может отправить вас в больницу: на что обратить внимание до покупки

Здоровье

Грязная форма повара, отсутствие раковины и посторонние предметы на разделочном столе — прямые сигналы того, что покупка шаурмы может закончиться в инфекционном отделении. Эксперты Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества выделили ключевые маркеры, по которым можно отличить безопасную точку общепита от опасной для здоровья.

Аппетитная шаурма и стритфуд на уличной точке
Фото: Pravda.Ru by Майя Калаченко is licensed under Все права защищены
Аппетитная шаурма и стритфуд на уличной точке

Гигиена повара и рабочее место

Первичный осмотр точки продажи начинается не с меню, а с внешнего вида сотрудников. Повар без головного убора и специальной формы — это не просто эстетический недочет, а риск попадания волос и микрочастиц в еду. Отсутствие перчаток при сборке готового блюда также является нарушением, которое должно остановить покупателя.

Особое внимание стоит уделить поверхности стола. Рядом с ингредиентами не должно быть личных вещей: телефонов, ключей, упаковок лекарств или зажигалок. Смартфон считается одним из самых загрязненных предметов, на корпусе которого скапливаются миллионы бактерий, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк.

"Даже если повар выглядит опрятно, отсутствие условий для мытья рук делает приготовление пищи небезопасным. Покупатель имеет право видеть, соблюдаются ли базовые правила санитарии, так как пищевые отравления в сегменте стрит-фуда часто связаны именно с нарушением поточности процессов и плохой дезинфекцией рук", — объяснила санитарный врач Надежда Ильина.

Критическое значение воды и свежести продуктов

Наличие исправной раковины в зоне приготовления — обязательное требование. Если повар пользуется привозной водой из бутылок или раковина завалена грязными овощами, риск перекрестного заражения возрастает. Мытье рук там же, где обрабатывается зелень или мясо, недопустимо по санитарным нормам.

Безопасное мясо — это то, которое срезается непосредственно с вертикального вертела при покупателе. Если заготовку достают из контейнера в холодильнике, невозможно отследить, сколько времени она там пролежала и подвергалась ли повторной заморозке. Овощи в лотках должны выглядеть свежими, без признаков заветривания или избыточной влаги на дне емкости.

Тест на качество соуса

Соус — самый нестабильный компонент шаурмы. Из-за высокого содержания жиров и влаги он становится идеальной средой для размножения бактерий при малейшем нарушении температурного режима. Испорченную заправку можно определить по следующим признакам:

  • Консистенция: слишком жидкая или расслоившаяся масса указывает на нарушение технологии или старость продукта.
  • Цвет: пожелтение краев соусницы или неоднородный оттенок.
  • Запах: резкий кислый аромат свидетельствует о начале процессов брожения.
Признак Безопасно Опасно
Мясо Срезается с вертела Из холодильника/контейнера
Раковина Чистая, отдельная для рук Отсутствует или завалена едой
Соус Густой, однородный Жидкий, с кислым запахом

 

Экспертная проверка: санитарный врач Надежда Ильина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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